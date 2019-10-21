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Все про:Лисичанск (120) Луганщина (4213) вода (310) электроэнергия (319)

 Около 80 тысяч жителей Луганщины уже три дня остаются без воды из-за долгов за электроэнергию, - ГСЧС

В результате отключения от электроснабжения 3 насосных станций "Лисичанскводоканала" без воды остаются около 80 тысяч жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 октября в г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем сообщается, что в течение суток подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры было подвезено 167,5 м3 технической воды (с начала работ 307,5 м3 технической воды).

Источник: https://censor.net.ua/n3154874
 
 
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Цензор, новина не повна. Ви лише констатували факт. А де інформація про заборгованість населення перед водоканалом? Хто винен у відключенні? Люди, що не проплатили? Чи може люди проплатили, а водоканал не розрахувався з обленерго?
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Ось ще один економічний прорив від фахівців СН)))
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Еще один смачный плевок торгового партнера Свыни рыжего Попутчика в своих дамбацких крепостных
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А що люди не взмозі заплатити комуналку, а сЬО ТАКОЄ, хтось повинен за них платити, чи субсидії держава не перерахувала, звідки ті борги))
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Малорос Forza, Verona знаєш,що таке втрата Золтого?На сам перед-це відкрита дорога на Лісичанськ,Сіверодонецьк-там по Р-66 біля 20 км всього...Взявши Золоте буде до всього близько...По-друге-в пізду летить вся система логістики і забезпечення не тільки військова,а й цивільна...
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Алкаш Forza, Verona Вийдемо з Катеринівки-отримаємо діру між Золотим і Попасною аж до Камишевахи,яку хто в курсі-той знає як важко було заткнути в свій час...Також не втримаємо Золоте-3...А у противника в районі "Кабаняче поле" (Молодіжне) - вис. 219,4(Первом.) всі висоти під ними-повне панування...
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московит Forza, Verona ми Золоте-3 не втримаємо-бо воно в чистому полі (будемо мати те саме,що і в Ловнинове в 15му)-там різануть через Золоте-4 і далі між КПВВ і мостом зайдуть з 2х сторон в Катеринівку-зі сходу і півдня,а потім вийдуть до 262,6-східна околиця Попасної і буде як "привіт Вуглегірськ"....
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Уверен что Владимир Александрович решит эту проблему как только вернется из Японии, в которую его пригласили на коронацию императора!
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Треба стати на коліна. Змалювати з нього ікону, і молиться.
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\ затериая многоходовочка ахметки,водоканал чей ? ахметки как и все что есть в УКРАИНЕ ВСЕ АХМЕТОВА,ОН ОТКЛ ВОДУ И ГОВОРИТ ШО ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЗЕ, так как раньше такого никогда не было и виноват ЗЕ , накручивает всех против ЗЕ и продолжает дальше иметь свой навар.
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