 Около 80 тысяч жителей Луганщины уже три дня остаются без воды из-за долгов за электроэнергию, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 октября в г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем сообщается, что в течение суток подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры было подвезено 167,5 м3 технической воды (с начала работ 307,5 м3 технической воды).