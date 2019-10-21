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Все про:ВМС (742) США (15630) лазерное оружие (2)

 На корабль ВМС США установят первый боевой лазер, способный поражать небольшие суда и беспилотники

Боевой лазер доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает издание The Drive.

Сообщается, что лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

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С помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.

Источник: https://censor.net.ua/n3154872
 
   
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А запоребриком судя по всему начнут на кораблики устанавливать весла😂😂
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У кацапов есть атомная подлодка "Мухосрань" "Рязань" с 40-летними ракетами Р-29Р, одна из которых на недавних учениях под руководством ***** не захотела запускаться. Дрожи, Америка.
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А вот Владимир Владимирович на днях анонсировал суперпупер новое оружие, которого нет ни у кого ни на этом свете, ни на том..Но никому не показал, а только хитро прищурил свои и так прищуренные глазки.. Глыба, а не человек! На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники - Цензор.НЕТ 352
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похоже начинается новая гонка вооружений, как после создания ЯО в прошлом веке.
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Только штатам гоняться не с кем, сами с собой разве что могут.
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***** срочно рисовать мультик про то, как робот фёдор отражает боевой лазарь
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точно украли чертежи у великих рузских ученых американские шпионы
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а если беспилотник обвешать катафотами ?
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