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 Экономика
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Все про:экономика (3524) Милованов Тимофей (34)

 "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов

У Украины есть шанс осуществить экономический прорыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Вернулся из США в Украину. Здесь лучше. Я люблю Киев, я люблю Украину. 

Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал он.

Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес за рубежом:

1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, который вступает в игру в критические моменты.
2. Состоится ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.
3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.
4. Одинаковые ли правила игры для всех. Включая вопросы, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины и будут ли олигархи играть по одинаковым правилам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов перечислил предприятия, которые должны остаться в госсобственности и назвал цели приватизации

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - резюмировал министр экономики.

Напомним, ранее Милованов сообщил, что миссия МВФ, которая через две-три недели прибудет в Киев, планирует сосредоточиться на изучении, в том числе, вопросам бюджета Украины на 2020 год, земельной реформы и гарантий последовательности со стороны нового правительства.

Мы на грани экономического прорыва, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154870
 
   
 Топ комментарии
 
В Днепре закрывают один из крупнейших металлургических заводов в стране, знаменитую "Петровку" (завод им. Петровского). Людей собираются везти в Киев, касками стучать. Лучше бы себе по пустым макитрам постучали. Дебилы бля...
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Скоро до ЮМЗ очередь дойдет. Зп за апрель еще не выдали.
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Одна справа повне відео, а інша вирване з контексту те, шо потрібно. Досить про це гівно!
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там непотрібно шукати контексту.
все сказано ясно та чітко.
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Вы зеленые идиоты на грани большого шуера .
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так и вы тоже, тявкаюшие ПЕСики "Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 7435
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Зря ты не надолго оторваля от задницы х..ла -мнение ************ никому не интересно.
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Если поменять слова "прорыв"и "п..ц" все сразу станет на свои места
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Невозможно не порадоваться мудрости украинского народа, выбравшего своим лидером Владимира Александровича Зеленского!
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ти пожартував чи підлизнув?) що зробив ЗЕро за півроку для країни? Ціни на харчі подивись , еміграція посилюється., а зарплати такі як при Порошенко.
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Потужнє бубух будет, а не "экономической прорыв", благодаря сывочолому гетьману.
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Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - резюмировал министр экономики.
Джерело: https://censor.net.ua/n3154870

А я думала, що інвестори набігли до нас з дня інавгурації
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Інвестори дивляться на ураїнське податкове законодавство і тікають як найдалі від України. І виною в тому явно не Зелений. Так що ви трошечки мимо.
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інвестори дивляться, що Беня всім заправляє і носа свого сюди не показують.
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А чому "Беня всім заправляє"? Часом не тому, що в Україні депільне податкове законодавство? Хто його п'ять років не змінював, розказуючи яке воно потужно-добре?
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так-так. щойно змiнили депiльне податкова законодавство, як з України чкурнула прилуцька тютюнова фабрика.
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а хто ? ти обирав міністрів ? як це Зеля обіцяв ?
десь інтернетами гуляє його ролік - кого ви хочете призначити прем'єром, головою сбу і т.д.
а в реальності що - скрізь люди БЕ.
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а кто кабмин выбирал и назначал, не ЗЕ?! неужели враги команды ЗЕ назначали министров?!
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Тобачные инвесторы (одни из крупнейших наологоплательщиков в Украине), которые уже свалили, обьясняли это тем, что не могут быть уверены в завтрашнем дне изза Турбохаоса в ВРУ, и необьяснимые нововведения в нологовом секторе. До этого они платили себе спокойно, и работали.
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Зови колумбийские наркокартели - они так же будут крупнейшими налогоплательщиками!
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Это и вся логика? Давайте заводы по производству алкоголя позакрываем (водка, вина, коньяки, пивасы , спирт и т.д) нах.. они нам надо, подумаешь, налоги платят, переживем.. И не надо путать курение с употреблением тяжелых наркотиков.
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Курение - это узаконеная форма наркомании. И всего лишь.
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Ну да, последствия те же, что и от тяжелой наркоты... Сейчас в Кривом Роге собираются сокращать производство и соответственно количество рабочих на металлургическом комбинате, с возможным будущим закрытии, все правильно, тяжелая, химическая промышленность вредит здоровью вообще всем, и курящим и некурящим, и пьющим и не пьющим и даже тем, кто наркоту употребляет и не употребляют, так что, надо закрывать...
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Никуда не денутся "табачники" , потерять такой рьінок , в условиях сокращения потребления сигарет на Западе , для них смерти подобно. Повьіеживаются и вернутся , не BIT , так их конкурентьі зайдут. Посмотрите...
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Оказывается инвестиции наливают. Только на такие и можем рассчитывать
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Так на всех Унутрённих и международСтвенных встречах наливают, Хвуршет называется! Ну переквасил пацан, с кем не бывает...
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Угу. Прорыв у нас каждый день. То трубу прорвет, то дешевые польские продукты прорвутся в Украину, то дешевые автомобили из заграницы заедут.
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Глубокий экономический и политический кризис, разгул бандитизма и терроризма, социальные проблемы, угроза целостности и независимости - таковы были реалии того времени. Украина находилась на краю пропасти.
Но тут пришел ОН! - И как волевой лидер и настоящий патриот Зеленский поднял страну с колен, восстановил ее авторитет, добился социально-политических преобразований и повел по пути демократических реформ. Мы бесконечно благодарны Владимиру Александровичу за все, что он сделал и продолжает делать для Украины. Я желаю нашему президенту долгих лет жизни, новых успехов и достижений на пути возрождения Великой Украины!
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"Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 9487

В Японію поїхав.Кажуть-приїжай,хочемо хорошу людину коронувать,без тебе,Вова,-ніяк.Довелося.Найвеличніший лідер,все-таки.
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А вспомним как нефьодова, нового начальника таможни поймали с контрабандой! это что? то же новый прорыв ХА ХА ХА!! Не успел сесть в кресло уже потоки освоил, да прорыв прям прет не остановить!!
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Про що воно ? З країни виводяться капітали,заводи-найбільші платники податків закриваються,всі в тінь тікають, а воно нас байками збирається годувати ? Чи це той прорив,якого в кремлі чекають ?
"Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 5980
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Народная власть начала возвращать професионалов времен Виктора Федоровича, думаю прорыв таки неминуем!
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Повний дб цей мінистр, не кажи гоп як говорять, нагадує Остапа Бендера та "нью васюки". "Україна має шанс отримати...бла бла", коли говорять про "шанс" це лохотрон типовий, )
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Правильно ты подметил, Милованов: "Але люди хочуть переконатись"! А как их можно убедить? Начнем с конца:1. Посадить коломоя за грабеж вкладчиков Привата на 5,5 лярда доллрв. 2. Погасить все схемы коломоя с гос.предприятиями типа "Центренерго" 3.Убрать Авакова и реально (не по-детски) заняться правоохранительными органами. 5 Убрать очковтирателя и мечтателя Гончарука 6. Убрать самого Зеленского, так как при нем невозможно выполнение предыдущих пунктов из-за крепкой любви за деньги с коломоем. НУ И ЧТО ИЗ ЭТИХ ПУНКТОВ ТЫ МОЖЕШЬ ВЫПОЛНИТЬ, ОСЕЛ?
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совком и рашей прям смердит от прорывов и рывков
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Начался тренинг Слуги народа в Трускавце: будут учить экономике
Целью обучения будущих народных депутатов от партии Слуга народа в Трускавце станет поиск рецептов роста экономики, заявил во вступительном слове Милованов

"А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью.
Задание выглядит нереалистично, например, как поднять экономику на 7%. Мы - экономисты, пока не видим, как это можно сделать", - сказал Милованов.
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Приятно видеть что у власти наконец-то настоящие профессионалы!
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Налоги!!!
Нужно повышать налоги!!!
Если бюджет не наполнить... Никакого прорыва не будет...
Чиновникам не хватает! Все деньги державе!)))
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"Мы на грани....... экономического прорыва?" Какой дебил наркозависимых привел во власть????? Януковича с двумя судимостями и тремя сидениями в СИЗО по паленнейшим статьям!!! Было мало???
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Стилистически фраза: "Мы на грани экономического прорыва", звучит несколько истерически. Правильнее было бы: "на старте, на рубеже...". А на грани, может быть, срыва, катастрофы, пропасти. Так например, нельзя наносить пользу, или, распивать бутылку на рауте у королевы. "Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 2300
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Тимошенко просчитала возможность и осуществимость прорьіва в украинской єкономике , єто все более , чем реально , но избиратели проголосовали за Зеленского. Ему и картьі в руки. Все будет Украина!
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Поговори с іван сулімою
О Тимошенко о чем нибудь поговори...
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Их реально интересует не то, что эта не честь несет! Их интересует:
- способность власти заканчить войну, и не мешать "сотрудничеству" с рассией!
- их интересует возможности по закупке американской продукции;
- их интересует вопросы приватизации украинских стратегических предприятий(с разными целями!!!);
- их интересует рынок земли Украины!
Все остальное пво вторую очередь! Там в США сидят прагмаческие бизнесмены!!! А не читающие книг "бизнес-тренеры" из Украины(я это про Милованова!!!)!
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"прорыв","подождать"-где-то я это уже слышал
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це те чмо, що книг не любить? він сам зізнався. тепер у нього пОрив.мля.
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