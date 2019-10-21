 "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
"Вернулся из США в Украину. Здесь лучше. Я люблю Киев, я люблю Украину.
Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал он.
Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес за рубежом:
1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, который вступает в игру в критические моменты.
2. Состоится ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.
3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.
4. Одинаковые ли правила игры для всех. Включая вопросы, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины и будут ли олигархи играть по одинаковым правилам.
"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - резюмировал министр экономики.
Напомним, ранее Милованов сообщил, что миссия МВФ, которая через две-три недели прибудет в Киев, планирует сосредоточиться на изучении, в том числе, вопросам бюджета Украины на 2020 год, земельной реформы и гарантий последовательности со стороны нового правительства.
все сказано ясно та чітко.
Джерело: https://censor.net.ua/n3154870
А я думала, що інвестори набігли до нас з дня інавгурації
десь інтернетами гуляє його ролік - кого ви хочете призначити прем'єром, головою сбу і т.д.
а в реальності що - скрізь люди БЕ.
Но тут пришел ОН! - И как волевой лидер и настоящий патриот Зеленский поднял страну с колен, восстановил ее авторитет, добился социально-политических преобразований и повел по пути демократических реформ. Мы бесконечно благодарны Владимиру Александровичу за все, что он сделал и продолжает делать для Украины. Я желаю нашему президенту долгих лет жизни, новых успехов и достижений на пути возрождения Великой Украины!
В Японію поїхав.Кажуть-приїжай,хочемо хорошу людину коронувать,без тебе,Вова,-ніяк.Довелося.Найвеличніший лідер,все-таки.
Целью обучения будущих народных депутатов от партии Слуга народа в Трускавце станет поиск рецептов роста экономики, заявил во вступительном слове Милованов
"А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью.
Задание выглядит нереалистично, например, как поднять экономику на 7%. Мы - экономисты, пока не видим, как это можно сделать", - сказал Милованов.
Нужно повышать налоги!!!
Если бюджет не наполнить... Никакого прорыва не будет...
Чиновникам не хватает! Все деньги державе!)))
О
Тимошенкоо чем нибудь поговори...
- способность власти заканчить войну, и не мешать "сотрудничеству" с рассией!
- их интересует возможности по закупке американской продукции;
- их интересует вопросы приватизации украинских стратегических предприятий(с разными целями!!!);
- их интересует рынок земли Украины!
Все остальное пво вторую очередь! Там в США сидят прагмаческие бизнесмены!!! А не читающие книг "бизнес-тренеры" из Украины(я это про Милованова!!!)!