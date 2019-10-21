EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  206  10
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8336) Донбасс (19709) операция Объединенных сил (1697)

 Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

20 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

- вблизи Богдановки с направления Петровского - из стрелкового оружия;
- возле Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Павлополя, Пищевика и Невельского - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новомихайловки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
- возле Славного - из стрелкового оружия,  из крупнокалиберными пулеметами включая и автоматические гранатометы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели обезвредили за неделю 689 взрывоопасных предметов на Донбассе, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

- вблизи Крымского - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Золотого-4 - из автоматических станковых гранатометов;
- возле Орехово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- возле Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку от Попасной.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154869
 
 
 Топ комментарии
 
Добре, якщо так.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
 показать весь комментарий
 
Какие боевики? Та сторона, так вроде правильно. Люди с другим мнением. Нужно прекратить постреливать...

Может это они отводят, просто техника гремит, а ЗЕбилы?
 показать весь комментарий
 
смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какие боевики? Та сторона, так вроде правильно. Люди с другим мнением. Нужно прекратить постреливать...

Может это они отводят, просто техника гремит, а ЗЕбилы?
 показать весь комментарий
 
 
добкін взагалі не соромлячись, прирівняв наших ветеранів до терористів.
слава зе !
 показать весь комментарий
 
 
Маємо ж міністра оборони і Головного командувача , нє? Штаб, РНБО...Чи це все, господи прости - пусте?
 показать весь комментарий
 
 
Добре, якщо так.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
 показать весь комментарий
 
 
смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Устойчівоє перемиріє достігнуто і Напольйон подався на гастролі до Іпонії.
 показать весь комментарий
 
 
Втрат немає - головне......
Сподіваюсь, що так воно і є........
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх