 Мне стыдно за хор имени Веревки, - министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за шутку "Квартала 95"

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он.
Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
20 октября в программе "Вечерний квартал" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
страшно жить!
Всі ці борделі треба було давно розпустити. Тобто: хочете співати? Співайте на здоров'я: продавайте квитки, орендуйте зали і заробляйте. Але не коштом платників податків.
Тому всі ці гістерії від патріотів, мовляв, бачите що вони утнули для мене очікувані. Всі ці "верЬОвки" мали колись показати своє комуняцько-хохляцьке нутро.
І не забувайте про "ніну_матвієнко".
Ммммда...
А хор помер для України, бо не може академічний співати парашні "частушки"!
Посилання на цю мерзоту
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Можна кидати ДЕКІЛЬКА скарг!
Volodymyr Ariev:
Я раніше не просив про щось подібне, але терпіння луснуло.
Хто бачив цей огидний виступ хору імені Верьовки з 95 кварталом і відчуває те саме:
1) Зайдіть на сторінку Національного хору імені Верьовки і... можете не стримуватися у висловах.
2) 21 листопада хор Верьовки виступає в Палаці Україна. Вони мають запам'ятати цей концерт.
3) повністю підтримую ініціативу Iryna Gerashchenko відмовитися від запрошення хору Верьовки на виконання гімну України під час відкриття/закриття сесій ВР.
Вони тим ротом не мають морального права співати гімн.
Вибачте за різкість, але ви сьогодні бачили наочний приклад, як за один ганебний прогин під Коломойського втратити сторічну репутацію.
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Роман Шрайк:
С интересом читаю посты в стиле "ой, а то вы не знали, что квартал - дно".
Уверен, что большинство из них написаны искренне.
Давайте объясню, почему песня про "сгоревшую хату гонтаревой" - это не просто "быдло-юмор".
Быдло-юмор - это снять штаны и показать зад публике.
На такое есть свой потребитель, но это другая история.
Наша история - это снять штаны и нагадить на избитого человека.
Между низкопробностью и глумлением - есть разница.
От первой можно просто брезгливо воротить нос, а вот второе - откровенно пугает.https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2744515.html
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Мне например за страну стыдно, над которой эта падаль из Лондона ржёт.
Ржет у нас Квартал, но только не над собой. Это исключено
Найбільше обурення - це реакція залу! Сміх, аплодисменти... слів бракує.(((
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Дострокові президентські і парламентські.
КВАРТАЛ И ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛУЧШИЕ!!!!!! ватоголовым, в сухарях на задницах - скулить продолжать сакралами