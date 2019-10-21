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Все про:Квартал-95 (88) поджог (670) Гонтарева (802) Бородянский Владимир (17)

 Мне стыдно за хор имени Веревки, - министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за шутку "Квартала 95"

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка за песню "Квартала 95".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе, - Гонтарева о номере "Квартала 95"

Мне стыдно за хор имени Веревки, - министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за шутку Квартала 95 01

Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Также читайте: Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами". ФОТО

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

20 октября в программе "Вечерний квартал" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Также смотрите: Зеленский на встрече с деятелями культуры попросил помочь с ментальным объединением украинцев. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3154867
 
   
 Топ комментарии
 
Квартал нічим здивувати вже не може. Якби заспівав тільки він, ніхто б і уваги не звернув. Але мета була спаскудити національну українську гордість, Хор ім. Верьовки, і це змогла таки кошерна шобла, якій народ-ідіот довірив долю України. Цей продавшийся Хор вже не має права співати ні Гімн, ні Реве та й стогне, ні інші пісні, бо забруднить і їх. За Авдієвського таке не могло б трапитись.
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Трепло кукурузное, а шо там ваш недоросль, уже поднял зарплаты учителям? Или может коммуналку снизил? Или сидит кто-то? Какие же вы жалкие дебилы.
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Этот завшивленный Квартал доведёт страну до гражданской войны.
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НІколи не звинувачуй людину яку ти не знаєш,не знаєш чим і як вона займалась. Мені соромно за таких балаболів,які вміють навішувати ярликі на інших, а самі в житті нічого корисного не зробили.
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95 квартал---це вирок украхнському суспільству. Хамство, приниження української нації і держави в цілому--це стиль цих гопників. Але біда в тому ,що ці моральні уроди захватили владу і ведуть до знищеня держави, вони вже перетворили пів-України в таких же ідіотів,для яких попити, посміятись,поїсти--головне. Ця біомаса нездатна думати --бо замість голови мають наростень наповнений лайном.
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Опять люди не такие, а ты, вуйко. - сверхраса, да?
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А ти часом не з "Галицького королівства"?
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Перед или после (уж не знаю хронологию) зашквара с 95-м кварталом Хор им Веревки пел гимн на НСК Олимпийский в решающем матче СБУ за выход на Евро-2020. Как говорит один пропагандон, - "Совпаденние? Не думаю!"
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Отдай моему отцу деньги тварь Гонтарева
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она их вместе с парашенко скрысила ...
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Григорий Коломойский, перелогинтесь.
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Это не хор им Веревки. Это 20 человек из коллектива, в котором сотни людей.Наверно побоялись ответить отказом.Тем не менее,теперь у нас есть "Заслужено Квартальный, Народный хор им Зеленки.
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Вот пусть в хор и не возвращаются, а остаются в Квартале. Только пусть снимут украинские костюми, и переоденутся в то, в чем был Кошевой на стадионе рядом с зелей. Чего уж там
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Те, що ці Беніни скоморохи здатні тільки на помийне скалозубство зрозуміло вже давно. Те, що повний зал регоче з подібного "гумору" пояснюється наявністю 73% лайноїдів в суспільстві. Але те, що, до недавно, славнозвісний хор на повірку виявився таким самим збіговиськом безмозглих клоунів - неприємна новина. І цим ротом вони будуть співати Гімн України? Огида! Ганьба вам, хор ім. Г.Вірьовки, вам задишилося тільки мурку для гопоти в бані співати після цього.
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Этого Бородянского с его извинениями отправить в Лондон за его счет и в один конец
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борлдянский ублюдок на прикорме у фирташа
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Панове, а що ви чекали від умовного "хору_верЬОвки"? Всі ці "народні_хори" -- це совкова відрижка. І совку вони формувалися для того, щоб всі ці "співачки" надавали сексуальні послуги обкомам_ЦК. Не більше. Так би мовити, величезний бордель, утримуваний коштом платників податків. А в "міжсезоння" -- поспівують совЄтизоані (не автентичні!!!) українські пісні та вигадані комуняками танці.
Всі ці борделі треба було давно розпустити. Тобто: хочете співати? Співайте на здоров'я: продавайте квитки, орендуйте зали і заробляйте. Але не коштом платників податків.
Тому всі ці гістерії від патріотів, мовляв, бачите що вони утнули для мене очікувані. Всі ці "верЬОвки" мали колись показати своє комуняцько-хохляцьке нутро.

І не забувайте про "ніну_матвієнко".
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А шутка про передвинутую границу министру культуры нравится?
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гудименко - падаль рошеновская
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Альберт Эйнштейн был евреем. Как это влияет -- для Вас -- на значимость его открытий?
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Ну а ти звичайна **********. Мабуть не краще?
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Він сам же ж не буде його підпалювати, як Гонтарева
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Зачем зуб! Он голову уже отдал, со всем содержимым.
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то есть жопу. Впрочем, в случае зепупососов, это - одно и то же...
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Я смотрю, у тебя сегодня утреннее вдохновение -- такое несешь, Ваня... Задумывался бы хотя бы, прежде чем такое писать.
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У меня дома "Квартала 95" уже никто не смотрит, говорят, что противно.
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Мародерські тролі всіх мастей злетілись і щось там про совість починають. Це ті тролі, що торгують совістю російському шпигуну Порошенку??? Щось кажуть про совість???
Ммммда...
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ну да... а пацан что членом на рояле фуги исполняет он конечно агент массада
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Слыхал я, знакомые сказали,что Сулима завербован ФСБ. Источник надежный
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шльондро, ну не тобі про совість говорити.
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А как там вкладчики 200 банков? У многих СГОРЕЛ бизнес,дома,отношения,у некоторых даже жизнь. Когда эта ***** извиняться будет?
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Извиняться за то,что отобрала у Бени Приват, через который он выводил бабло и закрыла аналогичные шарашки более мелкого масштаба?..или за то, что влила 15 млрд грн., что бы не пострадали вкладчики? Она сейчас является сотрудником Института международных отношений и преподает в Лондонской школе экономики, одной из самых престижных в мире.Неужели спецслужбы Англии позволили бы ей преподавать, не проверив ее деятельность в Украине, если было подозрение в хищении гос.средств? Вы просто питаетесь фейками СМИ и этим поддерживаете свою жизнедеятельность.
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Да, не очень хорошим оказался результат союза классической украинской культуры и жлобского еврейскрго юмора братьев Шефиров и Зеленского. Ведь Зе говорил, что просматривает все сценарии 95-го Квартала... Ну, тем хуже для Зе.
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Ему пока сценарий главной пьесы, где его, обосранного, вешают, не дают почитать.
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Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка... это что же выходит - чем больше воровка, тем глубже извинения? баран бородянский после такого "извинения" должен написать заявление об отставке... но так как он живет в нецивилизованно обществе, а обществе, где перед ворами извиняются - то он и дальше бессовестно будет что-то вякать...
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В цивилизованном обществе, между прочим, преступлениями занимается суд, а не през и к0 назначают виновных. Где, когда и какой суд признал Гонтареву в чем-либо виновной, не подскажете?. Может я что-то пропустил?
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общество, в котором люмпены называют ворами всех кто богаче них - не цивилизованное по определению.
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хорошо, что Бородянский не руководствуется указаниями Шариковых, типа тебя...
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Чи не дивно, що кацапські ватні балалайки в коментарях захищають Гонтарєву?
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Хлеба ЗеМоника не обещал, а вот зрелища - это, пожалуйста! Кушайте, зебилы.
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Гопота конченная и квартал и кто в зале сидел и лыбился такие как раз хотят "мира" от клоуна и малоросы ватники,все клоуну с рук сошло он так и не извенился за порноактрису,будут и дальше опускать Украину
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Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Квартал. А хто вибачиться перед українським народом, якого Гонтарева в спарці з Порошенко кинула на на один мільярд. Сьогодні відомо, що коли наших хлопців пресували в Іловайському котлі, Петя оформляв офшор в Панамі не без допомоги Гонтарєвої. А якщо ти така чесна і лише думала як зробити добре українському люду, то чого як лише твому протеже на виборах засвітилася дуля з маком, рванула в туманний Альбіон і вже звідти відгавкуєшся? А де ти взяла те многоміліонне бабло в твердій валюті щоб так прибарахлитися в тому зовсім не дешеавому Альбіоні. Ти ж фактично працювала лише на державних посадах: спочатку бухгалтером в Пені, а він скряга ще той, а потім не власником а лише керівником банку. Навіть на такій посаді можна заробити не більше ніж на порядну собачу будку в Англії.
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Це не хор Вірьовки і не 95 квартал уроди, а уроди 73% які голосували за зелебенсько-кошерну погань!
А хор помер для України, бо не може академічний співати парашні "частушки"!
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Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 3713

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Volodymyr Ariev:
Я раніше не просив про щось подібне, але терпіння луснуло.
Хто бачив цей огидний виступ хору імені Верьовки з 95 кварталом і відчуває те саме:
1) Зайдіть на сторінку Національного хору імені Верьовки і... можете не стримуватися у висловах.
2) 21 листопада хор Верьовки виступає в Палаці Україна. Вони мають запам'ятати цей концерт.
3) повністю підтримую ініціативу Iryna Gerashchenko відмовитися від запрошення хору Верьовки на виконання гімну України під час відкриття/закриття сесій ВР.
Вони тим ротом не мають морального права співати гімн.
Вибачте за різкість, але ви сьогодні бачили наочний приклад, як за один ганебний прогин під Коломойського втратити сторічну репутацію.
__________
Роман Шрайк:
С интересом читаю посты в стиле "ой, а то вы не знали, что квартал - дно".
Уверен, что большинство из них написаны искренне.
Давайте объясню, почему песня про "сгоревшую хату гонтаревой" - это не просто "быдло-юмор".
Быдло-юмор - это снять штаны и показать зад публике.
На такое есть свой потребитель, но это другая история.
Наша история - это снять штаны и нагадить на избитого человека.
Между низкопробностью и глумлением - есть разница.
От первой можно просто брезгливо воротить нос, а вот второе - откровенно пугает.https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2744515.html
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арьев ? рошеновский шлак ...
нашли авторитет
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Стыдно? Подавай в отставку.
Мне например за страну стыдно, над которой эта падаль из Лондона ржёт.
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И когда ржала?
Ржет у нас Квартал, но только не над собой. Это исключено
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Деградируем в турборежиме((( как шутка от «95» то вполне ожидаема, но стыдно, что в Украине есть люди которым это может нравиться, становимся похожи на недоразвитых москалей которым рассказывают про радиоактивный пепел
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А що тут такого, в нас он президент причендалами грає, а тут пісеньку заспівали тільки Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 3033
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В мене громадянство України, напевно грає у вільний час, такі навики треба відпрацьовувати))
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Від 95 кварталу не чекаю кращого. Мене особисто мало обурила пісенька. Мене обурив склад хору на сцені, це далеко не весь склад. Думаю, що не всі клюнули на гроші.
Найбільше обурення - це реакція залу! Сміх, аплодисменти... слів бракує.(((
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Горемычная, блин, сама устроила пожар, убрав перед этим охрану, чтобы не мешали, клоунесса на пенсии. Цель сего спектакля - получить убежище в Британии, там у неё всё, и недвижимость настоящая и бабки. Квартал один сказал и показал суть, высмеял, и правильно сделал. Для неё этот сгоревший дом ничего не стоит по сравнению с перспективой оказаться за решеткой, как говорится - "на войне все средства хороши". А вы, сердобольные нищеброды, жалейте её, мало она с бандой вас вздрючила, ничему вас жизнь не учит, надо было доллар по 50 сделать...
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Сумно, що Пєця і Вовік - два російських шпигуна. Ніхто ж Пєцю з шоблою не переслідує. Вже два місяці, як новий прокурор і пшик.
____________
Дострокові президентські і парламентські.
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так вот кто спалил дом за честно украденные деньги!!!
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прихвостней москальских хлоркою не вытравить... - Зе, как лакмусовая бумажка им.
КВАРТАЛ И ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛУЧШИЕ!!!!!! ватоголовым, в сухарях на задницах - скулить продолжать сакралами
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