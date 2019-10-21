 Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе, - Гонтарева о номере "Квартала 95"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это стыд!!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

"В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора - это уже позор для всей страны", - добавила экс-глава НБУ.

Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в результате поджога в ночь на 17 сентября.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Также читайте: Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами". ФОТО

В ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.