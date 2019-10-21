 Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе, - Гонтарева о номере "Квартала 95"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Это стыд!!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.
Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".
"В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора - это уже позор для всей страны", - добавила экс-глава НБУ.
Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в результате поджога в ночь на 17 сентября.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
В ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
🤔
(С)
@natohawks
☹️
А в чем ГОРЕ? Эта хата отсилы потянет на 1% от ее имущества.
-- о Боже, как можно так деградировать ?