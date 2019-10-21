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 Политика Украины, Общество
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Все про:Квартал-95 (88) шутка (30) Гонтарева (799)

 Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе, - Гонтарева о номере "Квартала 95"

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии "Квартал 95" о поджоге ее дома.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это стыд!!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

"В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора - это уже позор для всей страны", - добавила экс-глава НБУ.

Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в результате поджога в ночь на 17 сентября.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Также читайте: Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским: "Я и Зеленского не боюсь. Людей в обиду не дам. Следи за своими словами". ФОТО

В ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3154866
 
   
 Топ комментарии
 
Днище и скотство. Как бы кто ни относился к Гонтаревой но в данном эпизоде нормальные люди на ее стороне
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Из рубрики "В мире животных". Долбоебы из 95 квартала сочинили веселую песенку про сгоревшую хату Гонтаревой. В зале все хохочут и хлопают в ладоши. Я даже не знаю как этот гребаный стыд комментировать. Это бл*дь какая-то кунсткамера. Цирк уродов
(С)
@natohawks
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А в чем ГОРЕ? Эта хата отсилы потянет на 1% от ее имущества.
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.. это как если бы Коломойский разбил часы за $10000 - и сказал бы: "У меня произошло ГОРЕ!" Мне лично было бы смешно
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1% можно, а 2% уже не положено. Это по закону быдлячей целесообразности и шариковской морали?
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ГОРЕ это когда погибают люди, смертельная болезнь или теряешь почти все. А когда пропала маленькая частичка состояния - это неприятность, но не более.
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шутишь,1?! 0,1 это реально,а то и того меньше.Столько бабла с кумом замутить...
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Днище и скотство. Как бы кто ни относился к Гонтаревой но в данном эпизоде нормальные люди на ее стороне
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Гонтарева топовый спец. На Западе ее очень ценят. А у нас быдло, которое нихера в экономике не понимает думает, что она опустила гривну
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На хрен таких специалистов. В 2008 гривну опустили в 1,5 раза Ющенко со Стельмахом, И опускали, бы, ещё больше, если бы Тимошенко им не сказала - "хлопци, шо ж ви робыте, побийтесь Бога. Она сумела на них нажать и падение гривны прекратилось". Кстати, лавой совета НБУ тогда был Порошенко. Как известно, именно НБУ отвечает за курс гривны. А в 2014-ом Порошенко с Гонтаревой прокрутили ту же афёру, только с бОльшим размахом и опустили гривну больше, чем в 3 раза. Только лохам до сих пор это не понятно. И не надо сворачивать на экономику. Она не падала в 3 раза.
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А если бы Янукович разбил авто и вопил бы : "У меня произошло ГОРЕ!" - ты бы его жалел?Нет, потому что он вор, а авто мелочь для него? А чем вор Янукович отличается от пусть и меньшей, но ворихи Гонтаревой?
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А який суд вирішив що Гонтарева є крадієм? Невже Лондонський? Тоді її мабудь заарештують на робочому місці, у Лондонскій Школі Єкономіки. А можливо це був Американський? Щось не чув про це. Про Коломийського крадія чув, а про Гонтареву ні. А можливо це просто ви брешете?
🤔
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на её стороне такие же воры и отморозки сбежавшие из родной страны как и она сама
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Из рубрики "В мире животных". Долбоебы из 95 квартала сочинили веселую песенку про сгоревшую хату Гонтаревой. В зале все хохочут и хлопают в ладоши. Я даже не знаю как этот гребаный стыд комментировать. Это бл*дь какая-то кунсткамера. Цирк уродов
(С)
@natohawks
☹️
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Лаптеногие тоже выложили видео.Но надо отметить,что публика на ура особо не встретила эту шляпу.Понятно знали на что шли ,но Бене надо было удовлетворить собственное эго.
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Это, Лерочка, говорит о том, что тебе ни кто не верит, даже хор...
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Я вже писав в іншій темі.Що в США І Європі це все подивляться.І прийдуть до висновку,що Україна жлобська,дика і не європейська держава,якій не потрібно допомагати.
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Дивлячись на "потужні 144 реформи" від Порошенка, вони так і думають.
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фывафы фываф Думають вони саме зараз.А раніше підтримували.Саме зараз в США,придумали термін Моніка Зеленських.
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Думаю, после позорной каденции зеленского, это шапито дураков закроют.
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Этот пипец , граждане . Эта ****** вывезла вагоны украинских денег , а теперь еще нас типо пристыдила Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе, - Гонтарева о номере "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 1755
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Зебил , ты видел как она это делала ? Че ты такое убогое ?
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Тебя в Дании беспокоят украинские вопросы связанные с гонтаревой ? С чего бы это вдруг , га ? Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе, - Гонтарева о номере "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 4097
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когда у тебя в дании опустят крону в десять раз-тогда и будешь скулить, убогое
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-Насмешку над горем невозможно представить в цивилизованном обществе-сказала тварь обвалившая гривну с 8 до 25 и сбежавшая от этого за бугор...
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Если 73% зебилов посчитали ,как и их куемаэстро, Украину продажной женщиной,то эта песня уже для них не дно.Просто есть украинцы,а есть зебилы- проститутки из барделя главного ИХ сутенёра страны Зели.
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Деградация украинского общества не видимых масштабов
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UA Maks Kolorto
А в чем ГОРЕ? Эта хата отсилы потянет на 1% от ее имущества.
-- о Боже, как можно так деградировать ?
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Розумієте, в чому справа? Та в тому, що закинути Гонтарєвій зелені нічого неможуть. Маю на увазі професійні, філігранро вивірені з юридичної точки зору звинувачення. Такі, які висунули самому Коломойському, що ці звинувачення були сприйняті зарубіжної Іемвдою, як обґрунтовані. Саме тому його майно було заарештовано по світу. А щодо Гонтарєвої сьогоднішня зелена влада такого зробити не може. Чи тому, що не професійна, чи тому, що там справді немає криміналу - не важливо. Але не може. Здавалося б, є начебто злочин - готуйте підозру, збирацте докази, раводьте аргументи, подавайте у міжнародний розшук. Тоді конфімаовуйте майно, навіть цей же будинок, ввддацте його під дитячий садок. Палити навіщо? Але люмпен все те, що не може забрати законно, по злодійськи палить і скаче з дикими очима кругом багаття, як дикі неотесані людоїди.
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