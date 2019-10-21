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 Рада должна откорректировать закон о люстрации, - генпрокурор

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен в необходимости корректировки закона об очищении власти.

Об этом он заявил в интервью ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, после решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть "люстрированных" прокуроров будет восстановлена.

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По его словам, Рада должна откорректировать закон о люстрации.

"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека", – рассказал Рябошапка.

Генпрокурор также добавил, что чистка органов прокуратуры будет продолжаться.

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.

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17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

Источник: https://censor.net.ua/n3154865
 
 
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Усё откорректируют Витек покупай билет на рейс Ростов-Киев, здесь все свои
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Моего внука хотели люстрировать в Украине, даже он попал в список. Старший сын забрал его из детского сада", - рассказал Янукович.
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Рада должна откорректировать закон о люстрации, - генпрокурор

Ну , раз надо , значит проголосуют . Рябошапка , мне понравилась прошлая неделя , но мне мало , чертовски мало . Я готов отдать свой голос за вашу политсилу на следующих выборах только в том случае , если аресты достигнут массовых масштабов .
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