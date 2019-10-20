 40 конгрессменов-демократов обратились к Госдепу с просьбой внести "Азов" в список террористических организаций

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Кроме Роуза, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.
"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность Исламской государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.
В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить "Азов", входят и Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).
"Батальон Азов" - известная ультранационалистическая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - пишут в обращении конгрессмены.
Также они говорят о связи между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года. "В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "Батальоном Азов" в Украине. Оба стрелка в городах пове, Калифорния и Эль-Пасо, Техас, говорили, что их прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевиден ", - утверждают американские законодатели.
Кроме "Азова", конгрессмены просят внести в список террористов праворадикальные организации Nordic Resistance Movement (Нордический Движение Сопротивления) из Швеции и National Action (Национальная действие) из Великобритании.
В список Госдепа вносят иностранные организации, которые вовлечены или намерены присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США, или для национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.
Инициатор обращения конгрессмен Макс Роуз в своем Твиттере написал: "Насильственные группы белых националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций, но по какой-то причине в Госдепе отказываются определять такие группы террористами (какие они есть), препятствуя возможности правоохранительных органов защищать нас".
Напомним, в 2018 году Конгресс США запретил использовать средства из военной помощи США для Украины для "вооружение, тренировки или иной поддержки" полка "Азов".
Куди ми попали? Невже Україну міняють на Палистинські землі...
Билецкого
Потужний дипломат зеленський вірішить це питання на раз-два.
Не сумніваюсь)
Может быть
Кремлівські бабки тут не при дєлах
И шо Белецкий?
Мог бы поехать в конгресс с фотками убитых ребят и ткнуть жтим сенаторам в лицо.
25 августа батальон «Азов» покинул Иловайск[29] и был направлен на оборону Новоазовска и Мариуполя[30].
26 августа в результате наступления вооружённых формирований ДНР в Иловайске оказались окружены батальоны «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», «Миротворец», «Шахтарськ», а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ[31][32].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA