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 40 конгрессменов-демократов обратились к Госдепу с просьбой внести "Азов" в список террористических организаций

Сорок членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Кроме Роуза, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность Исламской государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях, никакого давления не было, - Помпео

В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить "Азов", входят и Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

"Батальон Азов" - известная ультранационалистическая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - пишут в обращении конгрессмены.

Также они говорят о связи между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года. "В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "Батальоном Азов" в Украине. Оба стрелка в городах пове, Калифорния и Эль-Пасо, Техас, говорили, что их прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевиден ", - утверждают американские законодатели.

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Кроме "Азова", конгрессмены просят внести в список террористов праворадикальные организации Nordic Resistance Movement (Нордический Движение Сопротивления) из Швеции и National Action (Национальная действие) из Великобритании.

В список Госдепа вносят иностранные организации, которые вовлечены или намерены присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США, или для национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

Инициатор обращения конгрессмен Макс Роуз в своем Твиттере написал: "Насильственные группы белых националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций, но по какой-то причине в Госдепе отказываются определять такие группы террористами (какие они есть), препятствуя возможности правоохранительных органов защищать нас".

Напомним, в 2018 году Конгресс США запретил использовать средства из военной помощи США для Украины для "вооружение, тренировки или иной поддержки" полка "Азов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3154861
 
   
 Топ комментарии
 
Зато ДНР и ЛНР это не террористические организации. Вот поэтому Украина отдала свое ядерное Оружие и подписала Будапештские Гарантии чтобы Украине все указывали что делать украинцам у себя дома на украинской земле.
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А ЧВК по всему миру Госдеп не хочет объявить террористическими организациями?
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А как же обезьяны с автоматами и гранатами в днр и лнр? Про них что забыли?
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ДА ЛАДНО, В СИРИИ С КУРДАМИ ВМЕСТЕ ВОЕВАЛИ И НИЧЕГО, А ОНИ НАПОМНЮ В США ПРИЗНАНО ТАКЖЕ ТЕРОРИСТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
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Курды признаны террористами только в Турции. В США они к террористическим организациям не относятся.
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Тепер Демократична партія США стала ворогом України! Вона і була ворогом раніше, тільки ми про це не знали! Саме говнодемократ Обама дозволив путіну розв'язати війну проти України!
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«Госдепартамент рассмотрел и подтвердил террористический статус Рабочей партии Курдистана», - говорится в сообщении ведомства. Партия находится в антитеррористическом списке США с 1997 года.
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Ї...ний стид...
Куди ми попали? Невже Україну міняють на Палистинські землі...
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Вот где истинное лицо КККлановцев-это ж наверное так больно-в муках рожать огромнейшие высеры на Зелю.
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А Усаму Бен Авакова объявят спонсором терроризма?
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А ЧВК по всему миру Госдеп не хочет объявить террористическими организациями?
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А вот и результат от порохоботной "Зрады" Зеленского-40-к ослов в США прислушались к их тяжело и в муках рождённым высерам.
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Зато ДНР и ЛНР это не террористические организации. Вот поэтому Украина отдала свое ядерное Оружие и подписала Будапештские Гарантии чтобы Украине все указывали что делать украинцам у себя дома на украинской земле.
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!! Українці не вміють бути господарями свої землі.Значить її відберуть.
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думаю українці трохи розумніші ніж в 1918-1933 але не на багато
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тоді все закінчиться не як в 1933 а цілковитим винищенням українців.
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!! Московитам потрібно знищити Україну,як державу,але самі люди їм потрібні.Бо на Московії немає кому працювати.та й азіатське населення скоро почне переважати.А з мільйон-другий,вони спокійно можуть убити українців.
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так московити думали 100 років тому, тепер зрозуміли що якщо залишиться хоча б один українець або українка спокою Орді не буде, тому в разі поразки, українців замінять завезеним населенням.
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!! Стратегія в них помінялася.їм потрібно імперію зберегти.Без українців,цього їм не вдастся зробити.Їх столиця і так вже азіацька.Тому як найшвидше,азіатську кров потрібно чимось розбавити.
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не важливо для імперії раса яка населяє імперію, головне влада.
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!! А українці поїдуть на далекий схід,або ще кудись.Бо територія там велика.
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а кто и когда признал ДНР и ЛНР террористами ? Хотя бы Украина ? Вот то-то же...
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Это было при порохоботах. А если сейчас такое голосование в Раде провести??
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А как же обезьяны с автоматами и гранатами в днр и лнр? Про них что забыли?
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Так то ж бибизяны , что с них возьмешь.
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Они считают их сепаратистами, разве это не так?
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По-перше це просто пропозиція до рішення ще вагон часу.
Потужний дипломат зеленський вірішить це питання на раз-два.
Не сумніваюсь)
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Пригласит сорок членов Палаты представителей США на шаурму? И сбацает куем на рояле?
Может быть 40 конгрессменов-демократов обратились к Госдепу с просьбой внести "Азов" в список террористических организаций - Цензор.НЕТ 1111 40 конгрессменов-демократов обратились к Госдепу с просьбой внести "Азов" в список террористических организаций - Цензор.НЕТ 898
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Поросяку на шаурму?Неплохая идея,главное,чтобьі по губам рошенок провести онньім.
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Лишний козырь для орды.Даже США уравняют Билецкого с Усамой бен Ладеном и будут отстреливать.Тренировать будущего новозеландского террориста -уму непостижимо!Доигрался ..
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ну Ху-ло же плакалось, что националисты мешают самому Великому преЗЕденту сдать ему Украину.
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А эхтого прокажённого на эфиры и собрания приглашают,пиарят .Сообщники.
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Это полк Билецкого, что против Зеленского, no comments.
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саме час , для соєвих , знову згадати про "дружин авакова" , що навесні ганяли їх Хряка по всій Україні ..))
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Це той білецький, який допомогав бубочці виграти вибори. Який бігав за Порохом і гасив його рейтинг, по команді авакова.
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Визит зельцмана в штаты здесь совершенно ни при чем. Запомните, все евреи конгрессмены действуют в таких случаях всегда с подачи исраиля 40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 5500 Даю подсказку. Кто прилетал не так давно в Украину со своей сарой не переносящей гойских хлебов? 40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 3210
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Азову Слава! Порядні хлопці. Багатьох знаю. Люди гинули ще до початку офіційного АТО за Україну. Азов протидіє терористам з лугандонії. Ніколи не думав що якася падлюка порівняє цих хлопців з терористами. Хіба що самі терористи к цей майк роуз
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Видно "Азов" багато сала москалям залив за шкуру, якщо вони вирішили купувати конгресменів.
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Зато бубочкин квартал ни разу не сепары! Они просто за принять со всех сторон во все дырки эбонитовыми палочками.
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Московські націоналісти мають з нашими зв'язки.Навіть відео є,де за Білецького вони говорять позитивні слова.І думки в них за об'єднану Русь,зі столицею в Києві,а не москві.Це все повна маячня.
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Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевиден ", - утверждают американские законодатели. Источник: https://censor.net.ua/n3154861



Кремлівські бабки тут не при дєлах 40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 8531
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Раша пытается через своих американских шестерок ОГОВОРИТЬ УКРАИНУ В ТЕРРОРИЗМЕ, чтобы с себя снять обвинения.
И шо Белецкий?
Мог бы поехать в конгресс с фотками убитых ребят и ткнуть жтим сенаторам в лицо.
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Можливо Зеленский попросив американців надавити на Азов щоб Азов не заважав підписати капітуляцію.
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Странно, что в окружении Иловайска этого полка не было.
25 августа батальон «Азов» покинул Иловайск[29] и был направлен на оборону Новоазовска и Мариуполя[30].

26 августа в результате наступления вооружённых формирований ДНР в Иловайске оказались окружены батальоны «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», «Миротворец», «Шахтарськ», а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ[31][32].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
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в принципі - нічого дивно ... все було за заздалегідь узгодженим сценарієм ... починаючи від "звільнення" Маріка в 2014 ...
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Азов боялись та ненавидили кацапи... в мене все!!
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а парашенка с кликой так их поддерживал)))
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Йде зелена мавпа по лісу, а тут назустріч їй біжить лисиця. Вся мокра, задихалась. -Ти куди летиш, -питає мавпа -Та *****, новий податок в лісі ввели, на шерсть. Мавпа як дремене. Доганяє її лисиця, та й каже. -Ти чого, в тебе гола срака А мавпа їй, -з голосраких і начнуть
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Какие москалики, кто тут бред несет и уводит все в нужное ему русло "москаликов"? 40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 927 Это Ростик Шапошников дал наколку конгрессменам на авакмана и его бригаду
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Добыковались на Пороха? Теперь будете признаны террористами
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