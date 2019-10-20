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Все про:Госпогранслужба (3501) должность (82) Дейнеко Сергей (13)

 Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

Сергей Дейнеко сообщил о том, что его постоянно просят о назначении на должности тех или иных лиц.

Об этом глава Госпогранслужбы рассказал в интервью 24 каналу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Он сообщил, что назначение на должности теперь происходит за заслуги, знания и совесть, по результатам соответствующего отбора и в порядке рейтинга.

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"Я хочу показать, что в Госпогранслужбе все имеют равные возможности. Неважно чей ты родственник, кум, сват, кто тебя позвонит, попросит. Все равны", - сказал Сергей Дейнеко.

Отдельно он упомянул пограничников, охраняющих зарубежные представительства.

"Я понимаю, что это тяжелый ежедневный труд - находиться в заграничной командировке где-то в Париже, Турции, США. Очень тяжело. И когда мне приходят письма, чтобы я поощрил, наградил, то я откровенно не понимаю, почему я должен поощрить того, кто живет в мирном Париже, а не того, кто проходит службу в зоне проведения ООС", - резюмировал Сергей Дейнеко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154859
 
 
 Топ комментарии
 
Сыр добывается из вареников, а Земля имеет форму трапеции
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"Я хочу показать, что в Госпогранслужбе все имеют равные возможности. Неважно чей ты родственник, кум, сват, кто тебя позвонит, попросит. Все равны"
Джерело: https://censor.net.ua/n3154859

Шкода, цим правилом не користувались при призначенні на найвищі керівні державні посади.
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как тут не вспомнить брехню моники) Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892
https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

пацан сказал - пацан сделал... зуб давал же!
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"Я хочу показать, что в Госпогранслужбе все имеют равные возможности. Неважно чей ты родственник, кум, сват, кто тебя позвонит, попросит. Все равны"
Джерело: https://censor.net.ua/n3154859

Шкода, цим правилом не користувались при призначенні на найвищі керівні державні посади.
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как тут не вспомнить брехню моники) Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892
https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

пацан сказал - пацан сделал... зуб давал же!
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на все обещания этого пацака во рту зубов не хватит
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Прикордонники в Одеській області кришують контрабанду та бракон'єрів і київське керівництво не може навести порядок в Одеському погранотряді, тому що київське керівництво ДПСУ само не відповідає займаній посаді і вже потрібно шукати іншого командуючого ДПСУ, який зможе навести порядок в своїх підрозділах і зупинити кримінал! Поки що тупі відговорки керівника ДПСУ відбуваються на фоні абсолютно кричущих випадків участі прикордонників в кримінальних злочинах, про що є достовірні факти, багаточисленні факти!

Ivan Rusev у Національний природний парк "Тузлівські лимани".
4 жовтня о 07:00 · Tatarbunary, Одеська область ·

МАСШТАБНАЯ КОНТРАБАНДА В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ РАКЕТ
Все уже готово к пуску ракет. По жестким правилам, в связи с испытаниями ракет, Украина ограничивает доступ к ряду территорий и акваторий. К таким территориям нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды. Также закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные территории категорически воспрещен.
3 октября. Раннее утро. Все входы и выходы на 1-10 км песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы» уже полностью перекрыты. Проехать мы никуда уже не можем и, естественно соблюдаем правила, установленные государством. В это время, слышим два выстрела в районе 2 км песчаной пересыпи. Смотрим в бинокль, там видим какие-то люди бродят, там же и взлетают десятки тысяч птиц, которые держались возле массового хода кефали в противозаконный канал ОК «Гранит-2». Но браконьеры отпугивают птиц выстрелами. Звоним начальнику погранотряда «Курортное» Осадчуку, он говорит, что они слышали, знают, что были выстрелы, но там не должны находиться люди, они нам говорят - там оцепление (!?). Наблюдаем дальше…и получаем из инсайдерских источников эксклюзивное фото с десятком браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы, фото - которое просто шокирует.
Средь бела дня, рефрижераторы вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП «Тузловские лиманы», в строго контролируемой погранзоне и тогда, когда в разгаре, на уровне ДЕРЖАВЫ УКРАИНА, проходят испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун в Одесской области на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе (!). Это при том, что интернет забит информацией о строгих условиях испытания таких ракет (!?).
Но интернет забит также информацией и о том, как на Службу государственной охраны национального природного парка «Тузловские лиманы», ночью 21 сентября, напала банда из 40 человек ОК «Гранит-2». В тот вечер нападения, крышей беспредельного браконьерства, наносящего государству ущерб ЕЖЕДНЕВНО на миллионы, были пограничники Одесского погранотряда. И об этом я сразу написал на своей странице ФБ
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749?__tn__=-R.
После это было «серьезное» совещание в Южном командовании погранслужбы
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1227195657466524?__tn__=-R, где казалось, что все службы извлекли уроки и дальше масштабного браконьерства уже не допустят, в чем я засомневался и покинул это совещание, заявив что я офицерам Одесского погранотряда не доверяю. Пограничники даже убрали машину и погранцов, непосредственно крышующих браконьеров у канала, о чем я писал https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1220823534770403?__xts__[0]=68, но они не перестали крышевать браконьеров???
Все, что происходило в период государственных испытаний ракет 3 октября, когда никто не должен был находиться в зоне испытаний (и это жесткое правило для всех), просто не укладывается в сознание. Но именно тогда тоннами противозаконно вылавливают и вывозят рефрижираторами кефаль. Рыба кефаль упирается в гарды-сплошная стенка, откуда сочится морская вода, на зов которой кефаль стремиться выйти в море, а не может. И браконьеры ее (кефаль) стремительно, не напрягаясь, просто тоннами грузят в машины.
Кто же в этой мафиозной цепочке? Кто выставлял вооруженные наряды для оцепления...пограничники, ПВО или какая то другая госслужба??? То что пограничники об этом знают и продолжают крышевать, я и не сомневаюсь, но неужели наша страна, с новыми управленцами и громкими декларациями о наведении порядка, идет под откос и никто не готов защищать государственные интересы, кроме спартанцев НПП «Тузловские лиманы» и друзей нацпарка?
Сегодня Всемирный день животных (World Animal day) и очень актуальны слова мудрых людей. Так вот, мудрые индейцы когда-то по такому поводу писали, но их не услышали: когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя рыба и птица, только тогда вы поймёте, что деньги нельзя есть?!
На первом инсайдерском фото показано место тотального вылова кефали, число браконьеров, грузящих ее в рефрижератор. На втором - общий план противозаконного канала и скриншот публикаций про испытания ракет.
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Сыр добывается из вареников, а Земля имеет форму трапеции
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дейнека, это ты сейчас так пошутил? надеюсь что хоть с сарказмом? блин ну лицемеры вы слуги каломыйского.
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Не ну телефон хоть рейтингом хоть стулом назови, телефоном так и о танется..
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Да это правда, а рейтинг ставят по телефонному звонку
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в эпоху "дижитальных министерств" звонить нужно по рейтингу. шо не ясно?
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назначение на должности теперь происходит за заслуги, знания и совесть, Источник: https://censor.net.ua/n3154859

За заслуги - где?
За знания - какие?
За совесть - которая не мучает и не грызет?
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я тебе конечно верю - разве могут быть сомненья))))
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То-то я смотрю все назначения узеленских исключительно по конкурсу и по рейтингам)
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К пограничникам предъявляются разносторонние и очень высокие требования. Например пограничник, несущий службу по охране сухопутной границы должен быть похожим на пенёк, тогда, как пограничник железнодорожного пункта пропуска должен знать, что второй путь - это третья и четвёртая рельса.
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