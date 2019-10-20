 Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

Об этом глава Госпогранслужбы рассказал в интервью 24 каналу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Он сообщил, что назначение на должности теперь происходит за заслуги, знания и совесть, по результатам соответствующего отбора и в порядке рейтинга.

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"Я хочу показать, что в Госпогранслужбе все имеют равные возможности. Неважно чей ты родственник, кум, сват, кто тебя позвонит, попросит. Все равны", - сказал Сергей Дейнеко.

Отдельно он упомянул пограничников, охраняющих зарубежные представительства.

"Я понимаю, что это тяжелый ежедневный труд - находиться в заграничной командировке где-то в Париже, Турции, США. Очень тяжело. И когда мне приходят письма, чтобы я поощрил, наградил, то я откровенно не понимаю, почему я должен поощрить того, кто живет в мирном Париже, а не того, кто проходит службу в зоне проведения ООС", - резюмировал Сергей Дейнеко.

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