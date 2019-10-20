 Закон предусматривает кадровые комиссии при Офисе генпрокурора, поэтому созданные при ГПУ органы не имеют прав, - Горбатюк

Об этом в комментарии hromadske рассказал руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно закону о реформировании органов прокуратуры, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

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"Однако поскольку Офиса генпрокурора пока не существует, были созданы другие комиссии при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом, деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.