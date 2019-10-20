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Все про:Коломойский (1213) Арахамия (85)

 Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха

Игорь Коломойский назвал председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию своим "ближайшим товарищем".

Об этом Коломойский заявил в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

Ранее в интервью LB.ua Арахамия заявил, что, как он слышал, во фракции "Слуга народа" есть 7-9 депутатов, связанных с Коломойским. При этом, по словам главы фракции, а его самого олигарх не любит, в частности за наличие и публичное выражение позиции.

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Журналисты попросили олигарха прокомментировать эти слова.

"Кого не люблю? Но это мой товарищ вообще, ближайший наш товарищ", - сказал Коломойский.

Он добавил, что на депутатов "Слуги народа" влияния нет, а на Арахамию - есть. Также олигарх выразил сомнение, что тот мог сказать о влиянии Коломойского на депутатов.

"Но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный", - сказал он.

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Отметим, что в том же интервью Арахамия заявил, что знаком с Коломойским опосредованно, а видел лишь однажды в 2014 году, когда олигарх возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Давид Арахамия отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского о том, что они "близкие товарищи".

"Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК", - написал он в комментариях под постом журналиста Олега Деренюги в Facebook.

Коломойский назвал Арахамию ближайшим товарищем, глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха 01

Напомним, что Игорь Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 45 играет его сын Григорий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154855
 
   
 Топ комментарии
 
На швыдкоруч в Москви робылы клоуна-зебилоида!
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Гаспадін назвав свого слугу любімой женой , а воно ще бач комизиться 😕
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Не, ну понятно, у Бени сейчас все друзья. Пр ват то надо как то возвращать или иначе окажется просто нищим. А кому нужны нищие хоть в Швейцарии, хоть в Израиле...
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За папу Беню не переживай.Сегодня его куклу поставили главой Киевской ОГА. Ткаченко вот-вот коронуют на Киев. Финансовые потоки Киева и области папа Беня прибирает к своим липким рукам. За Приват Бене обещали отвалить недешевой украинской земельки. Про его долги, электрику и уголек я уже не буду напоминать. Так что гэшефт для папы Бени растет как на дрожжах.
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Да вот только этим гешефтом он может оказаться в американской тюрьме. Как только америкснцы поймут, что Беня мешает их инвестициям в Украину, они быстро найдут способ обьяснить как очень легко встретится с америкснским прокурором и как тяжело с ним растаться.
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все нормально буде з Бєнею - амери якось не поспішають зі своїми інвестиціями в Україну ..))
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Вы глубоко ошибаетесь. Под словом инвестиция я имел ввиду не деньги.
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Беня не полный идиот, хоть и козел. Зря он что-ли столько денег вбухал в приведение своих кукол к власти. Зеленую плесень у власти Беня будет держать до последнего. И руками и зубами. Украина для него - последний бастион, отступать некуда. На горизонте маячит суд в Делавэре. Он не моргнув глазом пойдет и на кровь. Вся его история жизни об этом говорит красноречиво. Ему на американские инвестиции посрать с высокой горки, ситуация с БАТ Украина и PLI Украина в пример.
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Цю картинку робили в москві нашвидкоруч,суцільна брехня яка немає нічого спільного з реальністю.Тупі порохоботи її розносять навіть не думаючи.
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На швыдкоруч в Москви робылы клоуна-зебилоида!
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А эту картинку сделали учителя, когда праздновали обещанное повышение зарплат. Или нет?

Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха - Цензор.НЕТ 9976
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Учителям там не платять з лютого місяця завдяки петіной рехвормі про децентралізацію,тому що голова ОТГ забив на цей закон і не фінансує згідно закону освітянську галузь.Якийсь порохобот провокатор намалював плакат і понеслась як завжди брехня
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100% - соєві просто не в темі , але ж їм зраду розганяти потрібно - їм ніколи новини читати ! ..))
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Задолженность на 10.10.2019 - 4 месяца. Математик хренов, расскажи еще что-нибуть про Петю.
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кацапозебил, а никто и не спорит - что бюджет Украины на 2020 рассчитывался в расеи Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 1868.
Сокращение в 2-6 РАЗ бюджета на лечение тяжелобольных детей.
Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 9931
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https://ukranews.com/news/625557-ukraintsy-mogut-poluchit-13-yu-pensiyu-uzhe-v-etom-godu-komu-vyplatyat-i-kak-eto-budet-rabotat

В Украине после автоматического перерасчета пенсий уже в этом году может быть выплачена "тринадцатая пенсия". Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет "Урядовий портал".
Так, Розенко убежден, что такая выплата может произойти уже в этом году.

Также он отметил, что "13-ю пенсию" могут получить люди с большим страховым стажем, но невысокой пенсией.

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию ", - рассказал вице-премьер-министр.
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Ключове слово "13-ю пенсию" могут получить,а могут і не получить.
Лахта вибори давно пройшли а ти з брехнями возишся по цей день
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Ну да.. с зебилом тут даже без вариантов ! Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 8750 Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 8750 Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 8750
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моника зеленски пришла - и 13ю пенсию ОТМЕНИЛИ.
Закономерность.. как и факт, что учителям не платят ВООБЩЕ 4 месяца..

Зебилы из лахти орут "было в феврале" - помалкивая что за февраль проблему решили еще в марте и платили зп постоянно до прихода зеленой шмаркли.

И именно с июля - 4 месяца вообще не платят..
Закономерность - по факту, как и то что бюджет Украины на 2020 год писали в Кремле, иначе сокращение в 2-6 раз расходов на тяжелобольных детей ничем не объяснить, правда, кацапозебил?))
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Не переймайся,тебе вже ніякий бюджет не вилікує,ідіопатія це назавжди.
Пашу шовте забанили ,а під цим ніком тільки виліз з бану і пішло московське гівно по трубах.
Ти соя продажня за скільки москалям продався
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бюджет от "слуг урода".. составлен в кремле?))
Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 9231
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а ЧО - самый такой маЛЧик на побегушках )))
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А Голобородько залишився у весні. Як у одного маловідомого поета:
Весна кохання не вернеться,
Вона лиш в пам'яті зосталась
І Коломойський лиш сміється,
Як зеби на весні сміялись.
😁
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Слугу назвать товарищем - у Бени таки есть чувство юмора .
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Гаспадін назвав свого слугу любімой женой , а воно ще бач комизиться 😕
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ясный пень... всё дело в пропущенных буквах
абрамхамия не может не быть другом и одноверцем каломойши
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Коли з юрком луценком на курсах у Лондоні
Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха - Цензор.НЕТ 7835
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Господа товарищи, потрудитесь быть взаимно вежливы !
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Коломойский Кивой может только гвозди забивать или может использовать его рукоблудие для генерирования электрической энергии по зеленому тарифу
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Ну что вы такой серьёзный))
Вот ИВ с боольшим чувством юмора человек .
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а якби не назвав?
усі б вважали, що зелена шелупонь не має до бєні відношення?
ги
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В даному випадку я Коломойському вірю. Арахамія тут спалився. ☺️
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Коломойский прямо исходит красноречием...Наверное хочет пару-тройку миллиардов долларов.
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Он добавил, что на депутатов "Слуги народа" влияния нет, а на Арахамию - есть Джерело: https://censor.net.ua/n3154855

Охохо Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха - Цензор.НЕТ 1695
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Кстати о Бене; А Зеленский, Гончарук и Баканов не желают провести совещание и обсудить там «Центрэнерго», на тему - почему крупнейшая государственная теплогенерация получает миллиардные убытки с того момента, как туда зашел менеджмент Коломойского? Или хотя бы пост в фейсбуке написать, что происходит, и что с этим делать? Тишина в этом вопросе означает, что власть не контролирует энергетику от слова вообще. Похоже, что эта сфера, по понятийным договоренностям, была отдана на откуп Коломойскому. И приватизировать «Центрэнерго» Беня не собирается. А зачем ему это? У него и так все хорошо. Коломойский и так ведёт выгодный для него бизнес за счет государства, ну почти как в Укрнафте, и даже выгоднее. В Укрнафте у него хоть какая-то ответственность есть, а здесь - никакой. Пятый месяц он загоняет госпредприятие в долги, отпуская по прямым договорам электроэнергию своим заводам ниже себестоимости. А вдобавок ещё, через парламент (опять-же благодаря схематознику Герусу), Бене Коломойскому сделали импорт дешевой электроэнергии из **********. Если и возникнут когда-то претензии к «Центрэнерго» на миллиардные убытки, то уж точно не Коломойский за это будет отвечать. А если не он, то кто?
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що ви таке пишете ...це ж фейк кремля - мля..
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Ігор Коломойський, ну прям як "У битві екстрасенсів", він ще на початку літа вгадав прізвища голови Офісу президента, СБУ, Прем`єр-Міністра та міністра МВС.
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Жека Вольн 🌐в 🏳️‍🌈 25%‏ @prankotura 18 окт.

Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 6886
Потому что зеленые, это перекрашенные КРАСНЫЕ, которые не хотя работать, а хотят чтобы им ДАЛИ ПАЙКУ.
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истина где-то по середине...или нет "дыма без огня"...
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за лидера абидна-да...? Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 6393 вот гадские журналюги... Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 5132
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а шо давидка спалил тебя изик каломыйский! товарищ ты его товарищ, и не кокетничай! все вы его слуги, товарищи и землячки.... блин смотреть на вас противно!
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- Изя, а почему нынешняя власть хочет забрать Приват у государства и отдать его Коломойскому. - Потому, Сёма, что к власти пришли антикоммунисты. Их лозунг «Забрать у бедных и отдать богатому!».
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Якщо господар каже, що в нього вумний пес, то це за те, що слух'яний - команди виконує, палки приносить, лащиться. І господар задоволений, і пес "вумний".
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Скукота була без Бєні,троляка ще той
Але краще якби він разом з пашинським був символом
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Наші Гроші- Г+Г- Коломойський - Фирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ . Коломойськй показує ЗЄ як буде нищити його рейтинг
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