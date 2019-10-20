 Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха

Об этом Коломойский заявил в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.
Ранее в интервью LB.ua Арахамия заявил, что, как он слышал, во фракции "Слуга народа" есть 7-9 депутатов, связанных с Коломойским. При этом, по словам главы фракции, а его самого олигарх не любит, в частности за наличие и публичное выражение позиции.
Журналисты попросили олигарха прокомментировать эти слова.
"Кого не люблю? Но это мой товарищ вообще, ближайший наш товарищ", - сказал Коломойский.
Он добавил, что на депутатов "Слуги народа" влияния нет, а на Арахамию - есть. Также олигарх выразил сомнение, что тот мог сказать о влиянии Коломойского на депутатов.
"Но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный", - сказал он.
Отметим, что в том же интервью Арахамия заявил, что знаком с Коломойским опосредованно, а видел лишь однажды в 2014 году, когда олигарх возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.
Давид Арахамия отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского о том, что они "близкие товарищи".
"Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК", - написал он в комментариях под постом журналиста Олега Деренюги в Facebook.
Напомним, что Игорь Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 45 играет его сын Григорий.
Сокращение в 2-6 РАЗ бюджета на лечение тяжелобольных детей.
В Украине после автоматического перерасчета пенсий уже в этом году может быть выплачена "тринадцатая пенсия". Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет "Урядовий портал".
Так, Розенко убежден, что такая выплата может произойти уже в этом году.
Также он отметил, что "13-ю пенсию" могут получить люди с большим страховым стажем, но невысокой пенсией.
"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию ", - рассказал вице-премьер-министр.
Лахта вибори давно пройшли а ти з брехнями возишся по цей день
Закономерность.. как и факт, что учителям не платят ВООБЩЕ 4 месяца..
Зебилы из лахти орут "было в феврале" - помалкивая что за февраль проблему решили еще в марте и платили зп постоянно до прихода зеленой шмаркли.
И именно с июля - 4 месяца вообще не платят..
Закономерность - по факту, как и то что бюджет Украины на 2020 год писали в Кремле, иначе сокращение в 2-6 раз расходов на тяжелобольных детей ничем не объяснить, правда, кацапозебил?))
Пашу шовте забанили ,а під цим ніком тільки виліз з бану і пішло московське гівно по трубах.
Ти соя продажня за скільки москалям продався
Весна кохання не вернеться,
Вона лиш в пам'яті зосталась
І Коломойський лиш сміється,
Як зеби на весні сміялись.
😁
абрамхамия не может не быть другом и одноверцем каломойши
КИВА
Вот ИВ с боольшим чувством юмора человек .
усі б вважали, що зелена шелупонь не має до бєні відношення?
ги
Охохо
Потому что зеленые, это перекрашенные КРАСНЫЕ, которые не хотя работать, а хотят чтобы им ДАЛИ ПАЙКУ.
Але краще якби він разом з пашинським був символом