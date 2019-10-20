 Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха

Об этом Коломойский заявил в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

Ранее в интервью LB.ua Арахамия заявил, что, как он слышал, во фракции "Слуга народа" есть 7-9 депутатов, связанных с Коломойским. При этом, по словам главы фракции, а его самого олигарх не любит, в частности за наличие и публичное выражение позиции.

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Журналисты попросили олигарха прокомментировать эти слова.

"Кого не люблю? Но это мой товарищ вообще, ближайший наш товарищ", - сказал Коломойский.

Он добавил, что на депутатов "Слуги народа" влияния нет, а на Арахамию - есть. Также олигарх выразил сомнение, что тот мог сказать о влиянии Коломойского на депутатов.

"Но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный", - сказал он.

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Отметим, что в том же интервью Арахамия заявил, что знаком с Коломойским опосредованно, а видел лишь однажды в 2014 году, когда олигарх возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Давид Арахамия отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского о том, что они "близкие товарищи".

"Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК", - написал он в комментариях под постом журналиста Олега Деренюги в Facebook.

Напомним, что Игорь Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 45 играет его сын Григорий.

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