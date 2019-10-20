 В вопросе военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях, никакого давления не было, - Помпео

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое в воскресенье вышло в эфир информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в вопросе оказания военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях.
"Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России… Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции в Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.
Будь скромнішою,жінкам це не дуже личить
жодної думки, жодного нормального допису... лише висєри.
90% брехні порохоботської,інше діфірамби ольгінцям
їх навіть в природі не існує, і ніколи не існувало.
досить вже марити.
Не знаю за чиїм замовленням чи розрахунком у 2019 році історію з поставками МАЗІв в 2014-15рр для української армії намагаються зробити головною політичною подією України. Ніхто вже й не пам'ятає, як у перші роки війни дефіцит нашої армії у важких тягачах оцінювався приблизно у 1000 штук.
Однак у цьому блозі я розкажу про Ізраїль, де в абсолютно нерівних умовах волелюбний єврейський народ відстояв свою незалежність і право на суверенітет у боротьбі з переважаючим ворогом.
Досвід, який нам варто знати і вивчати.
У 1947-1949 роках, коли за підтримки СРСР ООН схвалила резолюцію про створення в Палестині єврейської національної держави Ізраїль, сусідні арабські країни почали озброюватися і готуватися до війни.
За логікою тодішньої геополітичної боротьби Велика Британія продавала зброю всім ворогам євреїв: єгиптянам, сирійцям, ліванцям та іракцям А от єврейська самооборона навпаки наразилася на ембарго США, що забороняли постачання будь-яких видів озброєнь - Штати тоді були проти появи у Палестині, як вони тоді гадали, союзника СРСР.
Тому у євреїв не було іншого шляху, ніж контрабанда. Правдами і неправдами в обхід ембарго та заборон через посередників зброя та набої завозилися з Європи, якою вона була завалена після Другої світової війни, і навіть із Британії - держави, що відкрито підтримувала ворогів.
Ви вже вловлюєте аналогію? Адже в Україні скандал, який активно роздували після програми Бігуса, стосувався деталей літаків, які завозились в Україну з Росії попри заборони ФСБ через треті руки. До слова за 8 місяців розслідування НАБУ так і не змогло за тими матеріалами висунути підозри.
Ситуація на початок арабо-ізраїльської війни була ще більш катастрофічна, ніж в Україні у 2014 році. У війну за незалежність ізраїльська армія вступила маючи 45 тисяч мобілізованих, котрим роздали 22 тисячі гвинтівок. На початку Ізраїль володів лише 4-ма зламаними танками, які були на ходу, але не дуже могли воювати. Пишуть були ще дві гармати 1906-го року випуску...
З Європи у Палестину зброя йшла морем. Ізраїльтяни навіть примудрилися контрабандою доставити з Британії чотири винищувачі "Бофайтер". Щоб така схема спрацювала, їх везли для новозеландської кінокомпанії, яка "знімала фільм про британських пілотів у війні на Тихому океані". Зброя євреям надходила в тому числі із захоплених складів Вермахту, де чехи зібрали для Ізраїлю 25 винищувачів "Мессершміт".
Лише 60-х і 70-х роказ в Ізраїлі було налагоджене виробництво власних винищувачів і танків. Сьогодні ізраїльска оборонка є однією з найбільш технологічно розвинених в світі, співпрацює з США, а щорічний експорт продукції ВПК з цієї маленької країни становить понад $6 млрд.
То чому ж виграли євреї у тій начебто безнадійній війні проти найсильніших держав світу? Може тому, що в них не було внутрішньої політичної боротьби? Чи через те, що для виживання народу вирішили не дотримуватись чужих заборон?
Я думаю тому-що вони були розумними і після Голокосту дуже хотіли жити вільно у власній державі. Українці, а чого ж насправді хочемо ми?
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5dab02bf34be6/
"У суботу, 19 жовтня, в Луганську помер Володимир Феденко, який під позивним "Дядя Вова" брав участь у війні на Донбасі з самого початку бойових дій на боці незаконних збройних формувань. Про це з посиланням на соціальні мережі бойовика повідомив блогер Necro Mancer, передають Патріоти України."