 Кабмин вернул Госаудитслужбу в подчинение Минфина, - Маркарова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Кабмин своим решением после более 3 лет вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Минфина", - написала чиновница.
По словам Маркаровой, служба "очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей".
Предложения Минфина по реформированию Госаудитслужбы будут обнародованы в ближайшее время.
Напоминаем, Государственная аудиторская служба была создана в октябре 2015 года на базе Государственной финансовой инспекции Украины.
Интересно она понимает єто или нет?)