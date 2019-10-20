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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минфин (1288) Маркарова (74) Госаудитслужба (22)

 Кабмин вернул Госаудитслужбу в подчинение Минфина, - Маркарова

Кабинет министров Украины вернул Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерству финансов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Кабмин своим решением после более 3 лет вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Минфина", - написала чиновница.

По словам Маркаровой, служба "очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей".

Предложения Минфина по реформированию Госаудитслужбы будут обнародованы в ближайшее время.

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Напоминаем, Государственная аудиторская служба была создана в октябре 2015 года на базе Государственной финансовой инспекции Украины.

Кабмин вернул Госаудитслужбу в подчинение Минфина, - Маркарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154853
 
 
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вісімнадцятивідсоткова мвфівська лярва ...
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Кстати, когда зеленые олигофрены зарулят иканомику в то самое место, маркарова будет идеальным виноватым вовсьом "порошенком".
Интересно она понимает єто или нет?)
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у нас новости огонь, назначил уволил передал забрал, мента поймали за взятку, 2,5,10 обстрелов, уволил назначил, але гараж, когда по итогам года каждому украинцу по 3000 долларов дадут, мне все равно кто эти люди, мне всеравно на эти организации половину которых я незнаю, я хочу в конце месяца сесть с женой и сказать блин 300 долларов осталось отложим на отпуск, я много не прошу, один дрочит сидит в ВР нестесняясь, те увольняют нанимают, когда это *************?
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А любительница золотых слитков при должности останется?
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