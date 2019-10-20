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Все про:Зеленский (3386) Япония (965) Офис Президента (137)

 Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито

21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Запланировано также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3154851
 
   
 Топ комментарии
 
Главное что бы интронизацию с диджитилизацией не перепутал проффессор.
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Моникой уже был в Штатах...кем он вернется с Японии?... Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3119
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гейшою ? Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 9580
йому не звикати, він стільки на себе образів приміряв... ой...
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Главное что бы интронизацию с диджитилизацией не перепутал проффессор.
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Как легко запомнить 4острова Японии:
"Милая ХОККАЙДО,я тебя ХОНСЮ,
за твою СИКОКУ я тебя КЮСЮ."
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фугу... тока фугу альданте... шобы чисто...шобы красиво, как цветок сакуры...
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Моникой уже был в Штатах...кем он вернется с Японии?... Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3119
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гейшою ? Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 9580
йому не звикати, він стільки на себе образів приміряв... ой...
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Главное, чтобы молчал или думал(!) прежде чем что-то говорить.........
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чем молчал? Про "думал" уж не говорю... даже не предполагаю...
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Я же «дипломатично»......., если бы написала что думаю по поводу всех «интервью» преЗедента - буду в «бане».......🙁😁
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а шо? У админа поднимется...рука? В баню завлечь??? не, ну ты же ж девочка...тебе нельзя, шобы как взрослым мальчикам ))))
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Чем думать , если ног ещё тупые Януковича
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Denis,
я вверху ответила форумчанину Al Be........
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не тащи красуню в баню... будь жентельментом
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он клоун!!и первое и второе ему противопоказано!!(так что ждёмс!!что ,,бубочка"на востоке учудит!!) Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 8622 Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3567
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робимо ставки, зганьбиться наш комутохрєновато чи ні...
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Ну у меня их не одно. Так, что это не ставка.
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пакажыте мне того, кто хоть копейку поставит на то, что наш Нахерато не обосрётся у Нарухито
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С тобой что то ставть это все равно, что в карты с шулером играть. Ты балабол... От своих слов отказываешься....
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Ты никак опять потерял компас ?

Так я тебе ещё раз перстом указующим напомню дорогу на ...
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Это ты слово свое просрал. Или забыл про 60%в первом туре????
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Лугандонец, не клянчь.

Не будет тебе амнистии.
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Карточный долг это святое. Твой базар или забыл...
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давно новых фоток в Инстаграм не выкладывал Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 1046
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там шаурму с рисом режуть кольцами и называют роллами
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Овощ уже летал как-то. Императора еле спасли чтобы он после встречи не схватил левой рукой вакидзаси и не отрезал себе правую, которой приветствовал хамоватого урку.
Долго во дворце раздавались отчаянные крики: "Где моя катана, падлы?")
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Порох зато не літав. Бо після зустрічі з такою мерзотною свинею, Імператор собі б взагалі харакірі зробив.
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От і не знаю, чи плакати чи сміятись від цього... їла!!
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Если после визита в Японию, ее накроет цунами, то сгоревший Нотр дам уже не будет выглядеть совпадением.....
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теж подумала, що після візиту нашого мошнєйшєго, на джапаніз чекає якесь маштабне лихо.
короче, слідкуємо..
якщо прогноз справдиться, зашлемо малого на росію, авось кремль згорить Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3874
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Ему бы на электричке до Белгорода, а потом в Мааскву
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А тебе лучше, на электричку и долг отдать....
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Ще й там клоун обісреться ! Куди тільки не поїде - всюди скандали , проколи та сміх !
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Може скаже - А це острови - морська провінція Китаю?
Або - У вас є шаурма-суші?
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Сейчас в Японии тайфун "Хагибис" свиребствует, ты там осторожнее.
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Не пускайте его в Японию, оно ещё там опозорит Украину .
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Что вы соевые мелите своим поганым языком, где он опозорился на встречах.
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...оно опозорилось еще тогда, когда из мамы Риммы головой о бетон выпало, мамедов... Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 5541
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Нигде он не опозорился, если из за телефонных звонков, то при чем тут встречи.
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..мамедов, если ты без мозгов - это навсегда... Прими мой соболезнования, зелепузик... Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 2280
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...мамедов, достаточно просто почитать твои "комменты" - вся студия ляжки обмочит со смеху Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4929 Какие еще тебе нужны "факты"? Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4929
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Весьма неоднозначно восприняли поступок Владимира Путина на одном из вечерних мероприятий саммита АТЭС. Российский президент накинул на плечи первой леди Китая Пэн Лиюань плед. - восток дело тонкое... НАДЕЕМСЯ НАШЕГО ЗЕЛЕНОГО ЧУВАКА ПОДНАТАСКАЛИ
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да.

он накинет зелёный плед на плечи мужа первой леди
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А на банкеті зеля на піаніно грати буде ? Напевно ж заради того номера його і запросили )) Імператора розважити треба !
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Только чтоб война не началась в результате этого визита. Этот "шлема" может натворить Б-г знает что. А самураи - люди серьезные, могут не понять.
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Разве Путин едет? Нет. Шлема. Ну или Скоморох в шлеме. Нет, все же шлема, это круче. (надо же придумать такое, завидую такой фантазии). А Россия по крайней мере здесь, ни при чем.
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Я вообще про поездку шлемы в Японию.
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А как японцы отнесутся к мужику, который со спины прижимается к преЗЕденту и шепчет ему на ухо?.... Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 1416
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Итак, ПЕНИС Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.".
Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз.
Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Пенис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря РЕНИСУ БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки ПЕНИСА БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки ПЕНИСА БИГУСА закончились с окончанием эпохи лжи.
Привет, остолопам! Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция.
Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась. Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? Тоже затухло.
Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт﻿
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А 29-го октября, почти со всем Кабмином, он будет у нас, в Мариуполе. Наверное, ему будет скучно, после Японии, фонтаны более не работают, не побегать...
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он там в Японии напробуется всякого . так что побегает . не в фонтан надеюсь . хорошо бы у вас туалеты все работали
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Соевые все силы на ветку бросили Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3717
А кое-кому в дурке даже интернет дали...
Всей палатой до компа дорвались Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 8740
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Оу, то ви такі дорвались всією палатою до тирнету, щоб на порохоботів подивитись Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 5009
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Так они все с дурки и пишут, ты что не знал.
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чекаємо на повідомлення з Японії про "цунамі" ...
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Держим пальчики за нашего Президента, чтобы чего не ляпнул, в Японии с этим строго!
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Интересно, хватит у Моники ума посетить могилу знаменитого Украинца, чемпиона Японии по сумо, одного из величайших в истории Японии, Ивана Маркияновича Борышко, он же Тайхо Коки ?
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Туман Фудзиямы окутал вершину,
Сакуры листья прекрасны.
Пианино везут во дворец.
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