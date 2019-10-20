 Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Запланировано также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

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