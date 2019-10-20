 Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
Запланировано также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.
"Милая ХОККАЙДО,я тебя ХОНСЮ,
за твою СИКОКУ я тебя КЮСЮ."
йому не звикати, він стільки на себе образів приміряв... ой...
я вверху ответила форумчанину Al Be........
Так я тебе ещё раз перстом указующим напомню дорогу на ...
Не будет тебе амнистии.
Императору нужен придворный шут?
Долго во дворце раздавались отчаянные крики: "Где моя катана, падлы?")
короче, слідкуємо..
якщо прогноз справдиться, зашлемо малого на росію, авось кремль згорить
Або - У вас є шаурма-суші?
And don`t you coming back no mooooore.
он накинет зелёный плед на плечи мужа первой леди
ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.".
Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз.
Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Пенис Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря РЕНИСУ БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки ПЕНИСА БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки ПЕНИСА БИГУСА закончились с окончанием эпохи лжи.
Привет, остолопам! Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция.
Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
Дело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" где? Развалилась. Дело бронежилетов о "100 млн убытков" где? Тоже затухло.
Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт
а у нас ХЕРЗАШОТО!!!)))
А кое-кому в дурке даже интернет дали...
Всей палатой до компа дорвались
Сакуры листья прекрасны.
Пианино везут во дворец.