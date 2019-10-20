 В аппарате президента США опровергли связь между задержкой помощи Украине и ее сотрудничеством в расследовании о выборах 2016 года

Об этом Малвейни заявил в интервью Крису Уоллесу на канале Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы приостановили помощь по двум причинам. Мы об этом много говорили. Первая причина - это безумная коррупция в Украине. Коррупция в Украине настолько распространена, что в 2014 году Конгресс принял закон, который требует от нас увериться, что вопрос искоренения коррупции движется в правильном направлении... Президент также был обеспокоен, помогают ли Украине другие страны, а именно европейские страны", - заявил Малвейни.

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Малвейни признал, что президент в прошлом в разговорах с ним, в публичных разговорах с другими, а также во время телефонного разговора с Зеленским говорил о расследовании атаки на сервер Национального комитета демократической партии. Впрочем, этот вопрос, заверил Малвейни, не имел никакого отношения к задержке Белым домом военной помощи.

"Как только мы убедились, что Украина решает вопрос коррупции, об этом мы узнали от наших разговоров с президентом Зеленским. Только наш Офис управления бюджетом исследовал вопрос оказания помощи Украине другими странами. Оказывается, что они не оказывают почти никакой летальной помощи, но они предоставляют им значительную финансовую нелетальную помощь. Как только эти два вопроса выяснилось, деньги были разморожены. Никогда не было никакой связи между оказанием помощи и сервером", - заверил Малвейни.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

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