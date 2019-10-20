 Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов"

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral в Майами как место для проведения саммита G7 2020 года", - говорится в сообщении.
Трамп сообщил, что администрация президента начинает поиск другого места для встречи мировых лидеров. В частности рассматривается возможность провести саммит в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.
Напомним, о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.
Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.
Следующий саммит глав государств "Группы семи" назначен на 10-12 июня 2020 года.
бо його не запросили
Как вам удается ко всему прилепить Зе', уму непостижимо!
Теперь я понимаю, что значит высказывание: скудоумный, как порохобот...
хйуло долго хохотал.
Рядом сидели?
рвал на себе волосы от досады ?
я ПРЕДПОЛАГАЮ, что он все таки ржал аки лавров.
Уловили мысль?
воно, мілий мой, на відміну від ЗЕ, все прораховує.
это ассоциация кацапов об ингридиентах шоколада ?
при чём тут соя ?
Ассоциация "шоколад-соя" работает только в кацапском мозгу.
Кто не в секте Свютого Пютра, тот - зебил...
основана она, я так понимаю, на наличии IQ не ниже 120.
тобой ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
По нових методичках треба обсирати нову владу
употребил слово " соевые" - обоснуй его значение и применение в данном случае.
А то, из чего делают продукты в твоей Кацапии - это не секрет ни для кого.
Я на запор не жалуюсь.
Это недопрофесора Мореарти.
Даже срать не может.
Этот кацап просто не представляет, из чего делается шоколад в Украине
це група 7.
Натолкнули на мысль...
А если бы эта система была у нас, По' обошёл бы Зе'?
Просто любопытно...
Если эти два брата-акробата Трамп и ***** сильно подружатся, то над миром реально нависнет угроза апокалипсиса. Как это не печально...