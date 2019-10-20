 Кабмин уволил руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Петренко и двух его замов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
С сегодняшнего дня Кабмин уволил председателя Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрия Петренко, его первого заместителя Дмитрия Баринова и заместителя Дмитрия Балибердина.
При этом правительство назначило Николая Божко первым заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта.
На должность главы ведомства будет объявлен конкурс.
1. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины составил 384 тыс. тонн.
2. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Монголии(сухопутной) составил 1 млн 355 тыс тонн.
На 2019- не знаю, но думается что разница ещё усилилась, не в нашу пользу. Ну и на кой хрен такие руководители Государственной службы морского и речного транспорта???
Слава Великому Кормчему украинского народа!
Туристические суда сразу тут-же же на украинских судозаводах переделывали под плавучие самоходные рестораны и гостиницы и гнали их через Черное море-Азов-Волго-Балт на Москву и Ленинград.
А весь торговый флот кегебня "выкупила" у украинских перекрасившихся партийных гондонов за пару десятков фургонов сигарет "Мальборо", сразу резали нормальный рабочий флот на металлолом а металл увозили или в Турцию или в Кацапстан.
в 90-е за 2 года кацапы и украинские прокацапы под руководством кегебни и при содействии "демократа Ельцина" уничтожили весь украинский гражданский флот и все украинские судостроительные и судоремонтные заводы в Украине.