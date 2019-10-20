 Кабмин уволил руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Петренко и двух его замов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

С сегодняшнего дня Кабмин уволил председателя Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрия Петренко, его первого заместителя Дмитрия Баринова и заместителя Дмитрия Балибердина.

При этом правительство назначило Николая Божко первым заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

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На должность главы ведомства будет объявлен конкурс.