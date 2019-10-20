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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11281) порт (379) увольнение (1731) Морская администрация (1)

 Кабмин уволил руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Петренко и двух его замов

Кабинет Министров на заседании 20 октября уволил руководство Государственной службы морского и речного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

С сегодняшнего дня Кабмин уволил председателя Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрия Петренко, его первого заместителя Дмитрия Баринова и заместителя Дмитрия Балибердина.

При этом правительство назначило Николая Божко первым заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мининфраструктуры отстранили руководителей трех портов за неэффективный менеджмент и анонсировали продолжение увольнений

На должность главы ведомства будет объявлен конкурс.

Источник: https://censor.net.ua/n3154848
 
 
 Топ комментарии
 
Чисто цифры:

1. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины составил 384 тыс. тонн.
2. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Монголии(сухопутной) составил 1 млн 355 тыс тонн.

На 2019- не знаю, но думается что разница ещё усилилась, не в нашу пользу. Ну и на кой хрен такие руководители Государственной службы морского и речного транспорта???
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Их видимо увольняют по весу,назначают худеньких а увольняют с мордами как у борова.
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Всьо ясно. Тому Петренко сьогодні і ошивався на Цензорі.
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Чисто цифры:

1. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины составил 384 тыс. тонн.
2. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Монголии(сухопутной) составил 1 млн 355 тыс тонн.

На 2019- не знаю, но думается что разница ещё усилилась, не в нашу пользу. Ну и на кой хрен такие руководители Государственной службы морского и речного транспорта???
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Увольнять можно без конечно, давай ПОСАДКИ. Иначе ты не президент. До Нового Года осталось НИЧЕГО.
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#давай ПОСАДКИ#...Да чего уж там...проси расстрелять.Публика ждет!
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Говоря проще, отпетрушили и самого, и двух его замов.
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Уверен что их места займут достойные люди на основе конкурса!
Слава Великому Кормчему украинского народа!
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Как бы не так! Есть в Пирее улица Колокотрони. Там засела масса судовладельцев маленьких компаний и не только маленьких. Я туда попал в 1998-м, с корешем, владельцем крупнейшего, на тот момент крюингового агенства, в Мариуполе. Так я там был просто потрясён! Было ощущение, что я иду по коридорам Азовского морского пароходства, масса знакомых лиц! Оказалось- это были воры. Не в законе, а те береговые твари-начальнички, которые как раз и украли всё! Кто-то одно судно, кто-то больше, в зависимости от рангов в пароходстве. О, как! Кстати, кореш сказал, что они все тут живут нормально, друг-дружку- не подставляют и друг-дружке дорогу не переходят. Не знаю, как они там сейчас, смогли ли развиться как-то или- наоборот. Скорее- наоборот.
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После 1992 года, когда российская кегебня после московского "путча" массово, официально по бумагам и договорам за 1$ "выкупали" у продавшихся каммуняцких директоров весь украинский гражданский флот.
Туристические суда сразу тут-же же на украинских судозаводах переделывали под плавучие самоходные рестораны и гостиницы и гнали их через Черное море-Азов-Волго-Балт на Москву и Ленинград.
А весь торговый флот кегебня "выкупила" у украинских перекрасившихся партийных гондонов за пару десятков фургонов сигарет "Мальборо", сразу резали нормальный рабочий флот на металлолом а металл увозили или в Турцию или в Кацапстан.

в 90-е за 2 года кацапы и украинские прокацапы под руководством кегебни и при содействии "демократа Ельцина" уничтожили весь украинский гражданский флот и все украинские судостроительные и судоремонтные заводы в Украине.
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Это ты видел только 1сотую того, что тогда творилось и с каким рвением по приказу из кремля уничтожался весь морской и речной флот Украины и все судостроительные и судоремонтные заводы, порты, и даже пристани на Днепре способные принять хоть какое нибудь мало-мальское судно, Тогда россияне начали дерибанить бывшую Молдавию а в Украине они уже в 90-х годах начали свою "гибридную" войну и начали с украинского флота.
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сколько у нас ещё всяких полезных и незаменимых контор и служб..?
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