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 Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

20 октября 2019 года на своем заседании Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Новый руководитель НАПК имеет юридическое, экономическое и историческое образование. Заслуженный экономист Украины.

Гончарук напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является усовершенствование деятельности НАПК, и которого "длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о перезапуске НАПК и сокращении госфинансирования партий

В течение 2 месяцев правительство  должно провести конкурс на должность главы НАПК в соответствии с новым порядком. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс было образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", подчеркнул премьер.

Глава правительства выразил уверенность, что даже в течение 2 месяцев Новак продемонстрирует качественные результаты и сможет "существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа".

Читайте также: На время проведения конкурса на пост главы НАПК прекратится проведение полных проверок деклараций, - Мангул

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154847
 
 
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Українка виграла чемпіонат світу з веслування

Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак - Цензор.НЕТ 2184

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Старая. Может даже бывшая коммунистка.
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Училкой у меня в школе была. Мамка - директор, доця Нахата - учитель. Потом - политика, из партии в партию, Киевсовет, Кличко, БПП. Одного понять не могу, как она, будучи человеком Порошенко, туда попала. Отвечать за неё придётся Зеленскому.
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Ви чекаєте на своє призначення в НАЗК? Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак - Цензор.НЕТ 6549
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Українка виграла чемпіонат світу з веслування

Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак - Цензор.НЕТ 2184

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Лучше бы она веслом пару кацапов замочила )) И сказала ,шо сами под винт попали.
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Плохо что ты так к русским относишься. Не все плохие. У нас своих хохлов тоже хватает тварей
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Если бы у тебя была хата в Донецке и остановившееся производство там..То ты бы тоже к ним плохо относился.
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И к чему ты это запостило? Она что-ли декларации проверять будет?
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це ви вже Білецького соєю назвали? Швидко
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зебилы очкуют, судя по форуму.. им все петя снится ))))
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А как же конкурсы с иностранными специалистами??? И эта кобыла тоже будет себе премии по 100 тыс выписывать или как????
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іноземні кобили себе за наш рахунок не зобижали себе також, дивує одне, що до влади ідуть старі морди замість нових, як обіцяли слуги хрін зна кого
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а где та тетка, которая показала как премии надо выписывать?
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Новак - это человек Гриценко
пока очень хорошая кандидатура
дальше видим как и что .
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А гриценко- гарна людина людина, порядна та чесна? То він вже прилаштував одного свого "по конкурсу". аПаршина. Чувака, для якого, як і для його шефа, армія, це "надлишкове майно"
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Аля Паненко Павло Нусс. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье назначил бывшую депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы обновленного Национального бюро по предотвращению коррупции.

Цинизм Зеленского удивляет. Сначала, всю избирательную кампанию они в пух и прах разносили кадровую политику Президента Порошенко, а сейчас, при дичайшем кадровом дефиците в своей команде они с удовольствием обращаются за помощью к тем самым кадрам Президента Порошенко.
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...в Ницце или Каннах ласковый прибой......там она, в хатынке своей...спасибо лохам, жизнь удалась... Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак - Цензор.НЕТ 7534
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