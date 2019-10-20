 Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Новый руководитель НАПК имеет юридическое, экономическое и историческое образование. Заслуженный экономист Украины.
Гончарук напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является усовершенствование деятельности НАПК, и которого "длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры".
В течение 2 месяцев правительство должно провести конкурс на должность главы НАПК в соответствии с новым порядком. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс было образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", подчеркнул премьер.
Глава правительства выразил уверенность, что даже в течение 2 месяцев Новак продемонстрирует качественные результаты и сможет "существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа".
Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні
пока очень хорошая кандидатура
дальше видим как и что .
Цинизм Зеленского удивляет. Сначала, всю избирательную кампанию они в пух и прах разносили кадровую политику Президента Порошенко, а сейчас, при дичайшем кадровом дефиците в своей команде они с удовольствием обращаются за помощью к тем самым кадрам Президента Порошенко.