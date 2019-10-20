 Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Новый руководитель НАПК имеет юридическое, экономическое и историческое образование. Заслуженный экономист Украины.

Гончарук напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является усовершенствование деятельности НАПК, и которого "длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры".

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В течение 2 месяцев правительство должно провести конкурс на должность главы НАПК в соответствии с новым порядком. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс было образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", подчеркнул премьер.

Глава правительства выразил уверенность, что даже в течение 2 месяцев Новак продемонстрирует качественные результаты и сможет "существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа".

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