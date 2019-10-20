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 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы. ФОТО

Ночью, 20 октября, микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт mukachevo.net.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы 01

ДТП произошло вблизи села Несовице по дороге в Брно. Микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы 02

Также смотрите: В результате ДТП в Венгрии пострадали 10 украинцев, троих уже прооперировали. ФОТОрепортаж

В результате аварии 10 человек получили травмы - 3 женщины и 7 мужчин.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы 03

По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

Также смотрите: В ДТП в Чехии погибли двое граждан Украины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3154846
 
 
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Да. Хорошие дороги тоже несут свою опасность. Убаюкивают и расслабляют. И хорошая техника вызывает переоценку возможностей.
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Ясно шо надо чехам разбомбить дороги, отнять все машины, а выдать - ВАЗы и прочие дарагие "москвичи" Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7865
причем, кацапы с удовольствием бы это сделали, свято веря что "спасают" братьев-сравянинов)

Насчет уснуть - так есть же вроде куча приборов шо не дадут уснуть. Еще вроде в "Автоцентре" писало давным-давно.
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Сегодня у наших "не тот день"?
Венгрия...
Теперь Чехия...
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Ездюк - довбень кінчений! Якщо ти курва не можеш їздити по ночах, то не їдь! Тим більше коли у тебе на борту 12 (!) людин! Коли у тебе на борту контрабас - хер з тобою - спи , перекидайся через дах, то твоя справа , але коли береш людей ти ***** береш автоматично ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
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Водилы хронически недосыпают,уверен что днем он только приехал из Украины.
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ЦЕНЗОР явно стал филиалом "Телевизионных Страшных Новостей" канала Г+Г. За 2 дня что-либо хорошее случилось в Украине или нет?
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