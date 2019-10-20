 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт mukachevo.net.
ДТП произошло вблизи села Несовице по дороге в Брно. Микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу.
В результате аварии 10 человек получили травмы - 3 женщины и 7 мужчин.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем.
причем, кацапы с удовольствием бы это сделали, свято веря что "спасают" братьев-сравянинов)
Насчет уснуть - так есть же вроде куча приборов шо не дадут уснуть. Еще вроде в "Автоцентре" писало давным-давно.
Венгрия...
Теперь Чехия...