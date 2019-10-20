 Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт mukachevo.net.

ДТП произошло вблизи села Несовице по дороге в Брно. Микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу.

Также смотрите: В результате ДТП в Венгрии пострадали 10 украинцев, троих уже прооперировали. ФОТОрепортаж

В результате аварии 10 человек получили травмы - 3 женщины и 7 мужчин.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

Также смотрите: В ДТП в Чехии погибли двое граждан Украины. ФОТО