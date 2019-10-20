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 Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники задержали на Дунае румынский катер с гражданами стран ЕС на борту, нарушивший госграницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Измаильского погранотряда ГПСУ.

Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту 01

Пограничный наряд, несший службу на мобильном посту возле села Старая Некрасовка Измаильского района, заметил, как румынский гражданский катер обогнул остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Пограничники на своем катере догнали румынский.

Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Измаиле начато развертывание отряда Морской охраны, - Госпогранслужба

Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту 03

Нарушителями оказались граждане Румынии и Италии. Они пояснили, что хотели порыбачить и, не сориентировавшись, зашли в украинские воды. Как отметили в Госпогранслужбе, плавсредство оборудовано спутниковым навигатором.

Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту 04

В отношении нарушителей  границы составлен административный протокол. Катер изъят до решения суда.

Читайте также: Пограничники задержали на Дунае румынский катер, незаконной зашедший на территорию Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3154845
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапов почему то не задерживают ..Видно грубы они с ними... А ЕС это да.Реальные враги...Не брыкаются.
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рузге ты засрало все ветки, не сри вам можно иметь и два паспорта Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту - Цензор.НЕТ 8514
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Граждане ЕС ломились в Украину на заработки?
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А был бы второй паспорт и проблем бы никаких не было.
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рузге ты засрало все ветки, не сри вам можно иметь и два паспорта
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показуха что б оправдять зарплаты по 11 000 грн
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Вы так пишите за 11000грн. как будто эта зарплата - 11000 долларов
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для московита с мухосранска это заоблачная зарплата.
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Румына надо отпустить. Его дед не бомбил Одессу в 43 году
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А в каком году румыны прекратили сотрудничество с нацистами?
Так что, 43-й год ещё тот вопрос...
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То ось за що Михай_І мав орден "ПАбєда" від "сталіна"?
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Имели полное право. Чувачек, а почему ты "забыл" что Сралин отжал Бессар(тут вспоминает что могут потребовать обратно(взад)), ну в общем обижал румын? иди пить водку уже, если есть.
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Румыния на цензе в основном ассоциируется с контрабасом сигарет. Видно контрабаса не нашлось, лица у погранцов хмурые, день насмарку
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Граждане ЕС ломились в Украину на заработки?
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Кацапов почему то не задерживают ..Видно грубы они с ними... А ЕС это да.Реальные враги...Не брыкаются.
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Тю! Так румыны ж по безвизу в Украину перли. 😂
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Растет Украина,нелегалы уже тянутся к нам а не в ЕС.
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