 Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Измаильского погранотряда ГПСУ.

Пограничный наряд, несший службу на мобильном посту возле села Старая Некрасовка Измаильского района, заметил, как румынский гражданский катер обогнул остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Пограничники на своем катере догнали румынский.

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Нарушителями оказались граждане Румынии и Италии. Они пояснили, что хотели порыбачить и, не сориентировавшись, зашли в украинские воды. Как отметили в Госпогранслужбе, плавсредство оборудовано спутниковым навигатором.

В отношении нарушителей границы составлен административный протокол. Катер изъят до решения суда.

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