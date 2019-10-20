 Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Измаильского погранотряда ГПСУ.
Пограничный наряд, несший службу на мобильном посту возле села Старая Некрасовка Измаильского района, заметил, как румынский гражданский катер обогнул остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Пограничники на своем катере догнали румынский.
Нарушителями оказались граждане Румынии и Италии. Они пояснили, что хотели порыбачить и, не сориентировавшись, зашли в украинские воды. Как отметили в Госпогранслужбе, плавсредство оборудовано спутниковым навигатором.
В отношении нарушителей границы составлен административный протокол. Катер изъят до решения суда.
Так что, 43-й год ещё тот вопрос...