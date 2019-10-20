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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11281) ОГА (1528) Комарницкий (6) Бно-Айриян (3)

 Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Луганской ОГА и назначение глав ОГА в 5 областях

Сегодня, 20 октября 2019 года, на своем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну.

Правительство также назначило:

Божко Николая Петровича на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Игнатовского Сергея Юрьевича на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов на Потапова Олега Леонтьевича.

С сегодняшнего дня Кабмин уволил:

Петренко Дмитрия Сергеевича с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Баринова Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Балибердина Дмитрия Александровича от должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Асташева Евгения Викторовича от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

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Кроме того, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации:

председателя Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича;

председателя Кировоградской ОГА Балоня Андрея Богдановича;

председателя Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича;

председателя Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича;

председателя Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича;

заместителя председателя Донецкой ОГА Клюшникова Дениса Геннадьевича;

заместителя председателя Днепропетровской ОГА Скрыпника Максима Владимировича;

первого заместителя председателя Запорожской ОГА Федорова Ивана Сергеевича.

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Кабмин согласовал увольнение с должности:

председателя Киевской ОГА Бно-Айрияна Михаила Кареновича;

председателя Луганской ОГА Комарницкого Виталия Марьяновича.

Также правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Немчинова Максима Александровича.

Кабмин объявил конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внес изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154844
 
 
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ну нарешті робота серйозна йде в Кабміні! Скоро буде економічний вибух від Гончарука.
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