 Украинские фигуристы стали призерами международных турниров в Беларуси и Венгрии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Украинский фигурист Иван Шмуратко стал серебряным призером международного турнира Halloween Cup, который состоялся в Будапеште.

Ученик Марины Амирхановой набрал в итоге 206.85 баллов. Он был третьим в короткой программе (73.33) и вторым в произвольной (133.52).

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Украинские танцоры Александра Назарова и Максим Никитин стали бронзовыми призерами международного турнира серии Челленджер "Minsk-Arena Ice Star", который проходит в столице Беларуси. В сумме за два выступления дуэт набрал 178.62 баллов, превысив почти на 6 баллов личное достижение.

После ритмического танца украинцы шли вторыми и были серьезными претендентами на серебрянную медаль Но произвольная программа у них "не пошла". Дуэт хорошо начал прокат, однако во второй половине выступления произошел сбой - танцоры допустили ряд досадных ошибок, из-за чего лишились трех баллов. С учетом этого их оценка за произвольную программу составила 103.27 баллов.

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Для Назаровой и Никитина минский этап Челленджера является третьим по счету стартом в нынешнем сезоне. С каждого из них харьковчане привозили награды. Они заняли третье место на этапе этой серии "Ломбардия трофи", а также выиграли международный турнир "Merraluna Cup" в Италии.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова одержала победу в одиночном катании юниорок на международном турнире Ice Star, который завершился 17 октября в столице Беларуси. 13-летняя спортсменка выиграла обе программы, набрав в сумме 174.76 баллов.