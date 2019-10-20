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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11281) Карпаты (191)

 Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года

Сегодня, 20 октября 2019 года, на своем заседании Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат"

Источник: https://censor.net.ua/n3154842
 
   
 Топ комментарии
 
а лес пилять бездумно перестанут..?
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А смисл тоді в транспортній доступності?)
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а лес пилять бездумно перестанут..?
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На кожну лісосіку дорогу не побудуєш.
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я чёт не понял??ты что?? за то чтоб в карпатах лес стоял?? а киевские ,,пильщики"рухнули!!?? Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года - Цензор.НЕТ 8475 Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года - Цензор.НЕТ 8073
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Почему сразу под раздачу попали четыре обрасти,более чем уверен что ни в одной не будет никакого развития а деньги исчезнут.Закарпатцам будут говорить что деньги пошли в черновецкую обл. черновчанам что в лембергскую а станиславцам что долбаные лемки отобрали.
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колись була така Ряшівська область(тепер Жешув)
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Да в этих то областях и осталось еще немножко леса а под туристические комплексы и расширения инфраструктуры ,,придется,, выделять для вырубки не малые шматы леса а потом ну когда нибуть потом когда появлятся деньги начнут строить может быть.
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А, що там ще розвивати? Гори лисі, всюди - полонини, гуцул жене отару плаєм.
Нє, якщо до 2022 року, то, видно, що лісоматеріалу ще на два роки вистачить.
А дороги там для чого? Колода згори сама летить.
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Да у нас в Украине буквально все развивают на миллиарды а на окультурование того что уже имеем денег катострофически НЕМА.Вот поетому мы в стране так хреново и живем,развиваемся блин.
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Вообщем , пол-года новой власти , а сдвигов никаких .
Как было при Пэдрэ - в стране нищета , а они законы про летучих мышей принимают , так и сейчас пол-Украины с голой задницей , а они принимают чёрте чё .
Да и могло ли быть иначе ?
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А по плану Слуг Народа после 2022 года Карпаты чьи будут?
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GT V 9a26ff85 Звісно що Ігора Валерійолвича,хіба не зрозуміло.
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"Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года" - конец Карпатам. Кучма также украинское село развивал.
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Шобы помочь выжить Карпатам, для этого не нужно утверждать никаких новых программ, кроме одной...
Посадите нахрен, наконец, бурбака(главного фигуранта подозрений по вырубке Карпатских лесов) и нашпигуйте горы патриотами, с дробовиками с солью и пулями. Хай охраняют леса от геноцида, чем печень пробухивать в киевско-львовско-житомирских... гэндэлыках.
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Там ещё и сынок Луценка типа "бизнесмен" при папиной крыше.
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И программа заключается в том чтобы вырубить все накуй !!! мАлАдцы .... Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року - Цензор.НЕТ 3464
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Ігорю Валерійовичу Карпати також потрібні,якщо хтось не знав.Хто проти,той ворог України. Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року - Цензор.НЕТ 1716
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С таким "кабмином" только вырубка в угоду западным хозяевам. К сожалению.
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