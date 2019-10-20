 Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

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