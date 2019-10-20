 Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
Нє, якщо до 2022 року, то, видно, що лісоматеріалу ще на два роки вистачить.
А дороги там для чого? Колода згори сама летить.
Как было при Пэдрэ - в стране нищета , а они законы про летучих мышей принимают , так и сейчас пол-Украины с голой задницей , а они принимают чёрте чё .
Да и могло ли быть иначе ?
Посадите нахрен, наконец, бурбака(главного фигуранта подозрений по вырубке Карпатских лесов) и нашпигуйте горы патриотами, с дробовиками с солью и пулями. Хай охраняют леса от геноцида, чем печень пробухивать в киевско-львовско-житомирских... гэндэлыках.