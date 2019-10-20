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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11286) пенсионеры (647) субсидия (512) детдом (24) военнослужащие (4338)

 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для пенсионеров, военных и детдомов (обновлено)

Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий отдельным категориям граждан на заседании 20 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете

Как сообщила на своей странице в Фейсбук минист соцполитики Юлия Соколовская, Кабмин внес следующие изменения в порядок предоставления субсидий:

  • предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья;
  • в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;
  • в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);
  • субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.

Министр также анонсировала выплату субсидий на отопление с 15 октября не смотря на теплую погоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи. ИНФОГРАФИКА

"Еще одна хорошая новость - теплый октябрь, из-за которого централизованное отопление до сих пор не включили. Поскольку начисление субсидий осуществляется с 15 октября, то сэкономленные средства останутся в семьях получателей субсидий", - написала Соколовская.

Источник: https://censor.net.ua/n3154841
 
 
 Топ комментарии
 
Всё дорого, это сам ЗЕ говорил перед выборами. И во всем винил власть. Теперь он сам власть... так, что там с тарифами ? когда снижать будут ?
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Почему нет новостей о том, как в столице Чили Саньтьяго местные зрадофилы устроили бунт против ̶к̶а̶п̶и̶т̶у̶л̶я̶ц̶и̶и̶ повышения цен на проезд в метро на 30 песо (~ 1 грн)?
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а почему нет новости что пеця погасил долги и купил мвф? ))
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свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
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ты то ли редкостный козел то ли тупейший агент ФСБ
совершенно очевидно что оба вити номер два и три наши враги
другиъ людей нет что ли
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Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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у мну дежавю - то же я слышал про саакашвили - но он свободен
а свин задержан Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 5892
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что там с тарифами от Зе ?.. когда снижать будут, как обещал ?
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Всё дорого, это сам ЗЕ говорил перед выборами. И во всем винил власть. Теперь он сам власть... так, что там с тарифами ? когда снижать будут ?
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При овоще и при барыге было в самый раз, а теперь все дорого?
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... а при ЗЕ еще дороже. Картошка год назад была 8 грн, сейчас 20 грн.
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... при Пете давали почти всем субсидию, а теперь вместо субсидии народу дулю.
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При свинохряке,как раз и обломали многих с субсидией.
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дурень, ты еще скажи, что субсидии начали давать при Януковиче. Именно при Порошенко их люди и начали получать.
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Получаю с января 16 г. С прошлого года после зимы переоформляю субсидию. Все документы по новой. В прошлом году подал по новой в начале июня, в начале июля пришли искать что за 50 тыс куплено, не нашли, соседи подписали что сын прописан но не живёт с 2004г. В августе принесли пенсию и субсидию летнюю 173 гр за месяц. В этом году всё сначала. Тот же текст, те же данные, подал в начале июня, пришли в конце августа, опять ничего не нашли, других соседей позвал для контрасту, пришла в сентябре пенсия с пеной морскою но без субсидии. И только в октябре 13 припёрли и то и другое. Летняя составила 163 гр. Червончик умяли. Ну спасибо. И конфетка в конце. Только днями узнал что для зимней надо было подать заявление как получать---или в банке и потом нести в банк платить коммуналку или что бы почта носила---но до 15 числа надо было подать. Гандоны!
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коллина при Юле прекрасно жили бес субсидий
это ж суметь 50% населения загнать в нищету
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Юля была премьером в 2005 году. Средняя зарплата в Украине за 2005 год - 180$... Ух, как "прекрасно" жили.
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ха-ха-ха... так в Украине народ должен любить Юлю, только за то, что у тебя лично при её правлении была зарплата в три раза больше официальной ? Ну ты и клоун Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2996
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нужно всех обломать, и проверить их субсидии положено или нет. а потом давать только тем кто реально нуждается.
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Тарифы на газ для населения снижены на 5%.
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Ну так тоскуй по мародёру, который снизил тебе на 500%.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 3733

Долбоящеры, годами орущие про "шоколадного-кровавого барыгу-мародера", - смотрите сюда. Вам теперь с этим жить


Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2287
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Бугога. Очередная мародёрская ложь.
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Генеральная прокуратура вручит подозрение пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, когда соберет достаточно доказательств его виновности. Об этом Рябошапка заявил в ответ на вопрос журналистов о том, когда предъявят Порошенко подозрения, сообщает "Интерфакс".

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко.

Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Кроме того, директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований.
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Класика вашого цеху:
"Ну конечно воровал. Во первых через Роттердам. А, не. Набу признал Роттердам выгодным. Тогда через офшоры.А, не. Не нашли в Панаме офшоры. Ну через Липецк. А, не. Закрыли в 15. Ну через тарифы точно воровал.А,не.Зеля еще больше поднял. Короче идитевынафуй.Все равно воровал бэбэбэ"
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Хахаха. Мародёровец, ты очень зря считаешь людей дураками. Цитирую:
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введення цієї формули призвело до здорожчання української електроенергії для бізнесу, що відбилося на ціні продукції українських виробників. Попри те, що у 2016 році лише 5 % використаного на ТЕС вугілля було імпортним, методика застосовується до всього вугілля, яке споживають ТЕС. Оскільки 70 % потужностей ТЕС контролює компанія ДТЕК (головний власник - Рінат Ахметов), а більшість видобутку вугілля в Україні також контролює ДТЕК, у цьому вбачають корупційну складову та джерело надприбутків для виробників теплової електроенергії.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему «Роттердам плюс» і що «хоче почути позицію Уряду щодо вирішення цієї проблеми».

У січні 2017 року міністр енергетики України Ігор Насалик визнав, що формула «Роттердам плюс» не зняла проблему диверсифікації поставок енергетичного вугілля.

У березні 2017 року віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович спрямував лист до Петра Порошенка, у якому розкритикував формулу «Роттердам плюс» і зазначив, що запропонована Національній комісії експертна допомога з боку ЄС заледве використовувалася.

У травні 2017 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що формула «Роттердам плюс» становить корупційну загрозу для держави та закликав Верховну Раду «ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини в Україні так само, як це зроблено для газу».[12]

У серпні 2017 року видання ЛІГА.net назвало «Роттердам плюс» корупційною схемою номер один в Україні.

За словами Андрія Геруса, експерта у сфері енергетики, щомісяця формула «Роттердам плюс» збирає надлишковий мільярд гривень.
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Список перших 20-30 "побудованих" порох*лом заводів в студію.
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Хахаха, це порох*ло для себе збудувало? Чи ти хотіло, щоб Зеленський тобі за 5 місяців заводів набудував?
Мародерівці, ви просто жалюгідні. Бо вже без корит. ))))))
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Alex Rozhenko Тому що там місцевий комік людей вбиває.Це буде підтвердження.що коміки не вміють керувати.а потім стають вбивцями.
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а у каво 0 доходов - все ещё = бесконечности? ))
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А влаштуватись на роботу? Чи, каво працювати впадлу?
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Работа есть, но доходов не приносит.
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А если на работе и не платит за квартиру, как например премьер-министр Зеленского, тогда как ?
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Ти себе содєржать не може.
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
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Лучше расскажи сколько начальственных срак ты отлизал, "успешный". Думаешь всем таке до смаку?!
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интересен список содержаний
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
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субсидии для военных = звучит феерично!!!
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Мало пока хороших дел. Но и это - приятно.
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
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а военные каким боком к субсидии??? у них должны быть льготы. или что-то пошло не так???
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Можно выбирать льготы или субсидия. У меня отец чернобылец и пользуется льготой 50%, но там лимиты маленькие и получается, что общие суммы за комуналку немаленькие, почти как и без льготы. Скидка в 50%, 25% дается ведь не на всю сумму того, что "накрутил", тоже есть лимит и на газ и на свет, и на воду) А у кого маленький доход, им проще оформить субсидию, а не льготу.
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не кизди раз не знаешь. у военных нет субсидий, есть льготы. определены они не постановами кабмина, а законом Украины "О социальной защите военнослужащих", поэтому постановой кабмина их отменить нельзя.
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ненаивный, расскажи мне дураку какое отношение афганцы и чернобыльцы имеют к военнослужащим ВСУ для которых был принят закон Украины? и при чем здесь пенсии всем украинцам? ты это так просто чтобы покиздеть ни о чем написал?
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Конечно не было. При Пете легко можно было оформить субсидию любому через интернет. А при Зеленском всем подряд отказывают.
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Не при ************** маги забрать и ничё не атдать, типа патом еси захочешь. Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 1629 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504
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Чтобы вы пожелали работникам Прилуцкой табачной фабрики?
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Не тринди. По интернету можно было подать заявку, а не оформить субсидию.
А вот само оформление было на местах, а это 7 кругов ада. Особенно если учесть, что в отделе на оформлении субсидии на весь огромный микрорайон было всего 2-3 человека.
Люди, это в основном пенсионеры преклонного возраста, занимали очередь с утра и простаивали в очередях почти весь день. Мест для сидения - единицы, помещения маленькие, душные.
А ты мне тут лепишь про интернет.
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Пойди бабушке своей это расскажи. Я при Порошенко через интернет оформил субсидию и никуда не ездил. Они там сами у себя проверили данные, которые я подал в заявке, и начислили.
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Во дает!
Порохобот в ударе.
Таке враження, що тут конкурс на найтупішого порохобота.
Для чого їм тоді твої "данниє" якщо в них є всі свої про тебе? А, щоб переконатися, що ти дуже порядний порохобот.
Вони, порохобот, імєлі ввіду, твої данниє ,їм потрібні дані з тих місць, які є в тому списку, який видають "соіскатєлю" на субсидію. Перевірка даних в їх обов'язки не входить, вони тільки підшивають їх, якщо ця інформація відповідає вимогам для призначення субсидії.
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А по существу что то сказать можешь ? Или в твоем лексиконе кроме слова "порохобот" других слов нет. Я рассказал, что оформил субсидию через интернет не приходя в контору. Оформлял в 2015 году. В 2016 мне её автоматически продлили, опят же без приходов в контору, где она оформляется... А ты просто бред какой-то несешь.
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Ну, ты для этого здесь и торчишь круглосуточно, чтобы порохоботные сказки рассказывать и называть их "существом". О лексиконе тебе не стоит заикаться. Суперпопулярная фраза из методички о "штанах", с которыми твой хозяин сотворил что-то очень гнусное, повторяется здесь ежедневно всеми твоими сослуживцами, не только тобой. Где уж вам искать "существо" с вашей тупостью.
Тебя, похоже, смущает французский флажок? Нет проблем, можно другой законопатить.
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лахта, так по-существу сказать есть что ?.. или как всегда талончик на селедку зарабатываешь ?
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Нє, про "сєлєдку" і "обісрані штани" нічого конкретного сказати не можу.
Визнаю - це не мій профіль і фах.
А, що вам вже дозволили говорити на якій фірмі ви працюєте?
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соцработники тоже могут помогать субсидию оформлять тем кто не может сам.
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Так, так, і ще вони через дорогу переводять після того як призначать субсидію.
Зараз вже може й ні, а прі Порошєнкє било так.
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Тебе Порошенко в штаны насрал и выселил на ПМж во Францию.
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Я ж не обливаюсь потом на тролефермі і мене ніхто, так як тебе, не примушує реєструватися на українському проксісервері.
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Сходи к врачу. У тебя параноя с манией преследования.
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Маньке своей, служивый, будешь советы давать как щи варить.
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Ага, счас... Не тіштеся. Це був лише жарт від "слуг урода" . Так що зарано пенсіонери губу тут розкатали 😕
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СУПЕРЛАКОНИЧНО! Пенсионеров-то как это новшество касается? На правительственном портале ничего подобного найти невозможно (ни в одном из подвидов документов). Кому нужна такая новость?!
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Як кому? - Та зєбілам, щоб могли тепер казати, що "при Порошенку такого не було "
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Ну, в последнее время благосостояние народа значительно выросло, так что даже пенсионеры от субсидий начинают отказываться, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Роман Донік‏ @donikroman 8 ч.8 часов назад

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 6599

Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората Офиса президента Украины. Какая неожиданность. Апаршин выиграл конкурс в ведомстве, которое кидалы и рейдеры создали для того, чтобы вывести из под закона о люстрации смотрящего от Коломойского.

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 7072
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Я так понял, что слова о том, что расходы ЖКУ должны быть сопоставимы с доходами канули в лету. На поверхности болтается тоже говно, под названием субсидии....
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така суперперемога, що щоб її розгледити - треба мікроскопа.
Дивлячись на такі новини - впадаєш в ментальний ступор від грандіозності досягнутого.
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В мене сім'я складається з мене самого, місячний дохід складає 1564 гривні. Надаю матеріальну допомогу двом собакам і трьом котам. Два рази робив спроби одержати субсидію, але безуспішно. Більше спроб не роблю через безнадійність цієї справи і великі витрати на поїздки до районних начальників, крім цього, ці поїздки безрезультатно забирають багато часу.
Субсидій на корову, теля, свиню і курей одержати, також, не вдалося, тому в мене вже їх нема.
Чекаю покращення.
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работать не пробовал? Или чекать покращення - то и есть твоя работа?
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Тупий, коли я работал, ти під столом пішки ходив.
Бачиш, там вказана сума 1564 гривні? Тобі це ні про що не говорить?
Ти, перед тим як посилати інших на роботу, красти перестань і поясни всім як тобі і твоєму баріну вдалося так гарно заработать .
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мы ничего не обязаны пояснювать неудачникам.
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Той час, коли ви намагалися комусь щось пояснювати, вже минув. Тепер ви будете відповідати на питання і слухати те, що вам будуть пояснювати.
"Удачнікі" за сотню гривень тут годинами не капаріють, лише дрібні і тупі шавки.
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Это же двуликий яанус,не русский и не украинец,в детстве таких называли-"не пришей пис..те рукав".
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Тролі, боти та інші блюдолизи при всіх владах прилаштовуються до годівнички і якось живуть.
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"Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и..."
Невже наші військові отримують настільки мале забезпечення що змушені користуватися субсидіями для малозабезпечених громадян,це ганьба Уряду!
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Яка ганьба? Це перекладання грошей з кишень одних громадян в кишені інших громадян, поки уряд зайнятий своїми важливими справами.
Треба фізику і хімію вчити - там є закон збереження енергії. Гроші з неба не падають. Одних масово грабують, іншим трішки додають, щоб між ними масовий мор не стався.
Ну, ще там комусь щось до рук прилипне.
Ну, то таке ...
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Какой-то жадный очередной кабмин по отношению к "простым украинцам", зато миллиарды партиям, депутатам на всякие дрібниці, на всякие комиссии,на возврат НДС для олигархов и списание им налоговых долгов, компенсации из бюджета клиентам банков-"банкротов", раздаёт с большим оживлением, регулярно и не жмотясь. Очень узнаваемая линия поведения, сначала забрать, а потом, чтобы показать лохам что типа о них заботятся, разрешить им (упростить) крошки с барского стола сожрать. Может это вирус у них там в кабинетах? Или кусает их кто-то? Может попередники? Просто удивительно как, меняя кардинально власть, партии, парламент, народ в итоге получает одно и то же, наглых лжецов, ворюг, барыг и негодяев. Это Украинский феномен или проклятие?!?!?!
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