 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для пенсионеров, военных и детдомов (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.
"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.
Как сообщила на своей странице в Фейсбук минист соцполитики Юлия Соколовская, Кабмин внес следующие изменения в порядок предоставления субсидий:
- предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья;
- в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;
- в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);
- субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.
Министр также анонсировала выплату субсидий на отопление с 15 октября не смотря на теплую погоду.
"Еще одна хорошая новость - теплый октябрь, из-за которого централизованное отопление до сих пор не включили. Поскольку начисление субсидий осуществляется с 15 октября, то сэкономленные средства останутся в семьях получателей субсидий", - написала Соколовская.
совершенно очевидно что оба вити номер два и три наши враги
другиъ людей нет что ли
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
а свин задержан
это ж суметь 50% населения загнать в нищету
Долбоящеры, годами орущие про "шоколадного-кровавого барыгу-мародера", - смотрите сюда. Вам теперь с этим жить
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Генеральная прокуратура вручит подозрение пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, когда соберет достаточно доказательств его виновности. Об этом Рябошапка заявил в ответ на вопрос журналистов о том, когда предъявят Порошенко подозрения, сообщает "Интерфакс".
"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка.
Вместе с тем, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко.
Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
Кроме того, директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований.
"Ну конечно воровал. Во первых через Роттердам. А, не. Набу признал Роттердам выгодным. Тогда через офшоры.А, не. Не нашли в Панаме офшоры. Ну через Липецк. А, не. Закрыли в 15. Ну через тарифы точно воровал.А,не.Зеля еще больше поднял. Короче идитевынафуй.Все равно воровал бэбэбэ"
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введення цієї формули призвело до здорожчання української електроенергії для бізнесу, що відбилося на ціні продукції українських виробників. Попри те, що у 2016 році лише 5 % використаного на ТЕС вугілля було імпортним, методика застосовується до всього вугілля, яке споживають ТЕС. Оскільки 70 % потужностей ТЕС контролює компанія ДТЕК (головний власник - Рінат Ахметов), а більшість видобутку вугілля в Україні також контролює ДТЕК, у цьому вбачають корупційну складову та джерело надприбутків для виробників теплової електроенергії.
У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему «Роттердам плюс» і що «хоче почути позицію Уряду щодо вирішення цієї проблеми».
У січні 2017 року міністр енергетики України Ігор Насалик визнав, що формула «Роттердам плюс» не зняла проблему диверсифікації поставок енергетичного вугілля.
У березні 2017 року віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович спрямував лист до Петра Порошенка, у якому розкритикував формулу «Роттердам плюс» і зазначив, що запропонована Національній комісії експертна допомога з боку ЄС заледве використовувалася.
У травні 2017 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що формула «Роттердам плюс» становить корупційну загрозу для держави та закликав Верховну Раду «ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини в Україні так само, як це зроблено для газу».[12]
У серпні 2017 року видання ЛІГА.net назвало «Роттердам плюс» корупційною схемою номер один в Україні.
За словами Андрія Геруса, експерта у сфері енергетики, щомісяця формула «Роттердам плюс» збирає надлишковий мільярд гривень.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&hl=en_US&ll=48.42024404287458%2C30.81950900957031&z=7
Мародерівці, ви просто жалюгідні. Бо вже без корит. ))))))
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
А вот само оформление было на местах, а это 7 кругов ада. Особенно если учесть, что в отделе на оформлении субсидии на весь огромный микрорайон было всего 2-3 человека.
Люди, это в основном пенсионеры преклонного возраста, занимали очередь с утра и простаивали в очередях почти весь день. Мест для сидения - единицы, помещения маленькие, душные.
А ты мне тут лепишь про интернет.
Порохобот в ударе.
Таке враження, що тут конкурс на найтупішого порохобота.
Для чого їм тоді твої "данниє" якщо в них є всі свої про тебе? А, щоб переконатися, що ти дуже порядний порохобот.
Вони, порохобот, імєлі ввіду, твої данниє ,їм потрібні дані з тих місць, які є в тому списку, який видають "соіскатєлю" на субсидію. Перевірка даних в їх обов'язки не входить, вони тільки підшивають їх, якщо ця інформація відповідає вимогам для призначення субсидії.
Тебя, похоже, смущает французский флажок? Нет проблем, можно другой законопатить.
Визнаю - це не мій профіль і фах.
А, що вам вже дозволили говорити на якій фірмі ви працюєте?
Зараз вже може й ні, а прі Порошєнкє било так.
Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората Офиса президента Украины. Какая неожиданность. Апаршин выиграл конкурс в ведомстве, которое кидалы и рейдеры создали для того, чтобы вывести из под закона о люстрации смотрящего от Коломойского.
Дивлячись на такі новини - впадаєш в ментальний ступор від грандіозності досягнутого.
Субсидій на корову, теля, свиню і курей одержати, також, не вдалося, тому в мене вже їх нема.
Чекаю покращення.
Бачиш, там вказана сума 1564 гривні? Тобі це ні про що не говорить?
Ти, перед тим як посилати інших на роботу, красти перестань і поясни всім як тобі і твоєму баріну вдалося так гарно заработать .
"Удачнікі" за сотню гривень тут годинами не капаріють, лише дрібні і тупі шавки.
яанус,не русский и не украинец,в детстве таких называли-"не пришей пис..те рукав".
Невже наші військові отримують настільки мале забезпечення що змушені користуватися субсидіями для малозабезпечених громадян,це ганьба Уряду!
Треба фізику і хімію вчити - там є закон збереження енергії. Гроші з неба не падають. Одних масово грабують, іншим трішки додають, щоб між ними масовий мор не стався.
Ну, ще там комусь щось до рук прилипне.
Ну, то таке ...