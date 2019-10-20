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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11281) пенсионеры (646) субсидия (511) детдом (23) военнослужащие (4335)

 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров (обновлено)

Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий отдельным категориям граждан на заседании 20 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете

Как сообщила на своей странице в Фейсбук минист соцполитики Юлия Соколовская, Кабмин внес следующие изменения в порядок предоставления субсидий:

  • предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья;
  • в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;
  • в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);
  • субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.

Министр также анонсировала выплату субсидий на отопление с 15 октября не смотря на теплую погоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи. ИНФОГРАФИКА

"Еще одна хорошая новость - теплый октябрь, из-за которого централизованное отопление до сих пор не включили. Поскольку начисление субсидий осуществляется с 15 октября, то сэкономленные средства останутся в семьях получателей субсидий", - написала Соколовская.

Источник: https://censor.net.ua/n3154841
 
 
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Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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Почему нет новостей о том, как в столице Чили Саньтьяго местные зрадофилы устроили бунт против ̶к̶а̶п̶и̶т̶у̶л̶я̶ц̶и̶и̶ повышения цен на проезд в метро на 30 песо (~ 1 грн)?
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а почему нет новости что пеця погасил долги и купил мвф? ))
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свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
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спамят зебобики правдуКабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 385)))
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Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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у мну дежавю - то же я слышал про саакашвили - но он свободен
а свин задержан Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 5892
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что там с тарифами от Зе ?.. когда снижать будут, как обещал ?
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Всё дорого, это сам ЗЕ говорил перед выборами. И во всем винил власть. Теперь он сам власть... так, что там с тарифами ? когда снижать будут ?
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При овоще и при барыге было в самый раз, а теперь все дорого?
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... а при ЗЕ еще дороже. Картошка год назад была 8 грн, сейчас 20 грн.
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... при Пете давали почти всем субсидию, а теперь вместо субсидии народу дулю.
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При свинохряке,как раз и обломали многих с субсидией.
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Тарифы на газ для населения снижены на 5%.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 3733

Долбоящеры, годами орущие про "шоколадного-кровавого барыгу-мародера", - смотрите сюда. Вам теперь с этим жить


Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2287
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Бугога. Очередная мародёрская ложь.
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Генеральная прокуратура вручит подозрение пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, когда соберет достаточно доказательств его виновности. Об этом Рябошапка заявил в ответ на вопрос журналистов о том, когда предъявят Порошенко подозрения, сообщает "Интерфакс".

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко.

Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Кроме того, директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований.
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Alex Rozhenko Тому що там місцевий комік людей вбиває.Це буде підтвердження.що коміки не вміють керувати.а потім стають вбивцями.
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а у каво 0 доходов - все ещё = бесконечности? ))
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А влаштуватись на роботу? Чи, каво працювати впадлу?
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Работа есть, но доходов не приносит.
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А если на работе и не платит за квартиру, как например премьер-министр Зеленского, тогда как ?
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мне в падлу содержать псов )) Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 6154 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 6154 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 6154
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Ти себе содєржать не може.
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
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Лучше расскажи сколько начальственных срак ты отлизал, "успешный". Думаешь всем таке до смаку?!
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интересен список содержаний
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
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субсидии для военных = звучит феерично!!!
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Мало пока хороших дел. Но и это - приятно.
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
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а военные каким боком к субсидии??? у них должны быть льготы. или что-то пошло не так???
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Можно выбирать льготы или субсидия. У меня отец чернобылец и пользуется льготой 50%, но там лимиты маленькие и получается, что общие суммы за комуналку немаленькие, почти как и без льготы. Скидка в 50%, 25% дается ведь не на всю сумму того, что "накрутил", тоже есть лимит и на газ и на свет, и на воду) А у кого маленький доход, им проще оформить субсидию, а не льготу.
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не кизди раз не знаешь. у военных нет субсидий, есть льготы. определены они не постановами кабмина, а законом Украины "О социальной защите военнослужащих", поэтому постановой кабмина их отменить нельзя.
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Конечно не было. При Пете легко можно было оформить субсидию любому через интернет. А при Зеленском всем подряд отказывают.
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Не при ************** маги забрать и ничё не атдать, типа патом еси захочешь. Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 1629 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504
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Чтобы вы пожелали работникам Прилуцкой табачной фабрики?
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Не тринди. По интернету можно было подать заявку, а не оформить субсидию.
А вот само оформление было на местах, а это 7 кругов ада. Особенно если учесть, что в отделе на оформлении субсидии на весь огромный микрорайон было всего 2-3 человека.
Люди, это в основном пенсионеры преклонного возраста, занимали очередь с утра и простаивали в очередях почти весь день. Мест для сидения - единицы, помещения маленькие, душные.
А ты мне тут лепишь про интернет.
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Ага, счас... Не тіштеся. Це був лише жарт від "слуг урода" . Так що зарано пенсіонери губу тут розкатали 😕
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СУПЕРЛАКОНИЧНО! Пенсионеров-то как это новшество касается? На правительственном портале ничего подобного найти невозможно (ни в одном из подвидов документов). Кому нужна такая новость?!
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Як кому? - Та зєбілам, щоб могли тепер казати, що "при Порошенку такого не було "
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Ну, в последнее время благосостояние народа значительно выросло, так что даже пенсионеры от субсидий начинают отказываться, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Роман Донік‏ @donikroman 8 ч.8 часов назад

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 6599

Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората Офиса президента Украины. Какая неожиданность. Апаршин выиграл конкурс в ведомстве, которое кидалы и рейдеры создали для того, чтобы вывести из под закона о люстрации смотрящего от Коломойского.

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 7072
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Я так понял, что слова о том, что расходы ЖКУ должны быть сопоставимы с доходами канули в лету. На поверхности болтается тоже говно, под названием субсидии....
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така суперперемога, що щоб її розгледити - треба мікроскопа.
Дивлячись на такі новини - впадаєш в ментальний ступор від грандіозності досягнутого.
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