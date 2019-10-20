 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.
"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.
Как сообщила на своей странице в Фейсбук минист соцполитики Юлия Соколовская, Кабмин внес следующие изменения в порядок предоставления субсидий:
- предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья;
- в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;
- в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);
- субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.
Министр также анонсировала выплату субсидий на отопление с 15 октября не смотря на теплую погоду.
"Еще одна хорошая новость - теплый октябрь, из-за которого централизованное отопление до сих пор не включили. Поскольку начисление субсидий осуществляется с 15 октября, то сэкономленные средства останутся в семьях получателей субсидий", - написала Соколовская.
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
а свин задержан
Долбоящеры, годами орущие про "шоколадного-кровавого барыгу-мародера", - смотрите сюда. Вам теперь с этим жить
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Генеральная прокуратура вручит подозрение пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, когда соберет достаточно доказательств его виновности. Об этом Рябошапка заявил в ответ на вопрос журналистов о том, когда предъявят Порошенко подозрения, сообщает "Интерфакс".
"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка.
Вместе с тем, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко.
Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
Кроме того, директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований.
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
А вот само оформление было на местах, а это 7 кругов ада. Особенно если учесть, что в отделе на оформлении субсидии на весь огромный микрорайон было всего 2-3 человека.
Люди, это в основном пенсионеры преклонного возраста, занимали очередь с утра и простаивали в очередях почти весь день. Мест для сидения - единицы, помещения маленькие, душные.
А ты мне тут лепишь про интернет.
Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората Офиса президента Украины. Какая неожиданность. Апаршин выиграл конкурс в ведомстве, которое кидалы и рейдеры создали для того, чтобы вывести из под закона о люстрации смотрящего от Коломойского.
Дивлячись на такі новини - впадаєш в ментальний ступор від грандіозності досягнутого.