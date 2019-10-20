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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11281) пенсионеры (646) субсидия (511) детдом (23) военнослужащие (4335)

 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров

Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий отдельным категориям граждан на заседании 20 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154841
 
 
 Топ комментарии
 
Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
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Почему нет новостей о том, как в столице Чили Саньтьяго местные зрадофилы устроили бунт против ̶к̶а̶п̶и̶т̶у̶л̶я̶ц̶и̶и̶ повышения цен на проезд в метро на 30 песо (~ 1 грн)?
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а почему нет новости что пеця погасил долги и купил мвф? ))
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свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
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Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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у мну дежавю - то же я слышал про саакашвили - но он свободен
а свин задержан Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 5892
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Alex Rozhenko Тому що там місцевий комік людей вбиває.Це буде підтвердження.що коміки не вміють керувати.а потім стають вбивцями.
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а у каво 0 доходов - все ещё = бесконечности? ))
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А влаштуватись на роботу? Чи, каво працювати впадлу?
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Ти себе содєржать не може.
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
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интересен список содержаний
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
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субсидии для военных = звучит феерично!!!
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Мало пока хороших дел. Но и это - приятно.
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
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