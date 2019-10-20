 Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.
"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
а свин задержан
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.