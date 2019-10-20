 В ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом погибла мотоциклистка, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны Киева. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.
Врачи диагностировали у водителя Volkswagen сотрясение головного мозга, 41-летняя мотоциклистка от полученных травм скончалась в больнице.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
По данным ряда СМИ, погибшая - известная блогерша Елена Кузавини.