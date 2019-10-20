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 Политика Украины
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Все про:гражданство (1018) двойное гражданство (62) Кулеба Дмитрий (187)

 Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба

Украине надо узаконить двойное гражданство, но это не должно касаться граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт России.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, поехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", - сказал чиновник.

Читайте: Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский

В то же время Кулеба отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России.

"Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору. Это должно быть исключением, на которое мы имеем полное право", - добавил вице-премьер.

Также читайте: Правительство России поддержало признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение гражданства РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3154838
 
 
 Топ комментарии
 
Весь цей срач з подвійним громадянством для того, що євреї з Ізраїлю могли скупити українську землю!
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Идиотское предложение. Зеленые человечки полезут с паспортом бсср или армении и получат гражданство Украины?
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Давай те сразу тройное. Что же вы Игоря Валериевича так обижаете?
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Це така підставка для свічок, яка для юдеєв є святинею.
Як в анекдоті про 18 річчя Наташи Ростовой.
- Господа гусари, на торт поместилось 17 свечек, куда последнюю деть?
Поручик Ржевский:
- Господа офицери молчать!!!!
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Наш друг - наше військо, а інше сітуційна необхідність
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Весь цей срач з подвійним громадянством для того, що євреї з Ізраїлю могли скупити українську землю!
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Я не против двойного гражданства.Но голосование всех украинцев только внутри Украины,даже для украинцев с одним гражданством.За пределами Украины могут голосовать только посольские и военные.
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Если не хочешь жить в Украине - не живи в ней. Все просто. История с паспортами это не то,что больше всего интересует обычных граждан.
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Вас не для того выбирали,чтобы вы устраивали мышиную возню с хрен знает чем. - Подымайте экономику.Расию облопошьте. Остальное будет видно потом.
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Обычных граждан интересует все, не считаю я только идиотов и олигофренов, они в каждой стране есть.
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Не в обиде, у кого что болит, то о том и говорит.
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Ты жк сам сказал,что интересует все )) Во все и этот подраздел входит. Поэтому бильярдным щаром тебе в лобешник и этот вопрос ))
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Ты ,походу ,на зоне из-под шонки строчишь.
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Бхэ..:! А ты питарок оказывается, кацапчег...
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Идиотское предложение. Зеленые человечки полезут с паспортом бсср или армении и получат гражданство Украины?
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Давай те сразу тройное. Что же вы Игоря Валериевича так обижаете?
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это сигнал мадярам усилить раздачу своих паспортов на Закарпатти, а румынам на Буковыни..?
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Мадяри, почали відбирати паспорти у закарпатців.
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бо понабирали паспорти далеко не етнічні мадяри..система дала збій..
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Ага! А потім потихеньуу земельку продати громадянам Ізраїлю, типу з паралельним українським громадянством!
"Нюхайте свій кал діду і не отвлікайтесь" (с) Л. Подерев'янський.
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и тогда евреи вместо пустыни израиля заимеют всю украинскую землю, и устроят второй израиль, ну а титульная нищая нация будет прислугой, сральники жи дам мыть
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Україні "не нужно" ...це вам ****** шахраям "нужно" для продажу української ЗЕМЛІ ...не більше не меньше ..єухба
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Бредятина дилетанта от политики. Наше Правительство всё больше похоже на тупой офисный планктон, получают зарплату, но работать как не имеют понятия.
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А з Білоруссю, в якої майже єдина держава з агресором, виходить можна мати подвійне громадянство?
Уроди, вже не знають, що придумати, щоб українців у їх сраний мір затягнути.
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мільйонне поголов'я зараз має потрійне - і якраз агрєссорське!!! Майже всі кримчани та лугандони зберегли українські паспорти та завели собі мацковські та "енеровські". Тра' виконувати закон, а не легалізувати беззаконня! Тоді давай легалізовувати контрабанду, коррупцію - вони ж мають місце і стали масовими, то мо' не боротись здря, а дозволити???
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З виду,наче розумний мужик, але в дійсності дурак,дураком. Розуміє тільки те,що перед носом,а дальше свого носа нічого не бачить. ну і команда прийшла--як не наперстник,так гопник, як не сцикун,так сепаратист,ну а корупцію --ще побачимо,хотя признаки вже очевидні.
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а чого ж не з країною-агресором? куди ж ви тікать будете?
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хрен тебе, падаль зеленая, а не двойное гражданство
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какой прыткий сукин сын... за исключением госслужащих высших рангов и категорий
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мне до второго гражданства надо жизнь еще одну добавить, а у вас скотомрази и у ваших детишек давно по два гражданства и деньги у моей страны украденные на счетах, вам бы еслиб можно бесконечное количество гражданств имели, вы введите если у чиновника или депутата есть второе гражданство криминальную ответственность, тут ворует там живет и детишек ростит, эх моя б воля
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"...эх моя б воля..."

Вы знаете фамилию "своего" депутата в Раде? Следите, как он голосует по важным вопросам, какие законы придумывает?
Вы хоть помните, за кого голосовали на выборах? Ваши кандидаты никогда не побеждали?
Если на все вопросы ответ положительный, то да, с таким остальным населением трудно жить в одной стране, нужно присматриваться к Литве или Польше...
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Тут как в этом анекдоте. Звиздит и не краснеет. Школа у них такая- не краснеть. А, ну да, анекдот:
Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8414
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и у всей правящей литы будет израильско-украинское гражданство-У ВСЕХ
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воно у їх і так є ... Ізраїль своїх не засвітить а "українці" тим більше ...
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Опоздали,у них уже есть,и не только двойное.Осталось только узаконить чтобы не спалиться.
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А как же ********** портянка Лукашенко, северокорейский *********, кубинские контрас и прочее совково-марксисткое дерьмо?
Флрмально, они ведь тоже иностранцы
А может проще взять этого Кулебу, заколотить в товарный вагон и отправить на Улан-Батор с билетом в один конец?
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Венгры уже раздали паспорта на Закарпатье, а Польше Львовянам и т.д. Кулебу надо уволить!
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п.1 Не подобається жити в Україні, завжди є вибір, переїзд в іншу країну за уподобанням.
п.2 Якщо починають вести тему про друге громадянство на рівні з українським, то дивися п.1
п.3 В Україні мешкає понад 100 національностей, то скільком друге громадянство буде розглянуто. І тут знову п. 1
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Ну это не у нас, а у вас, вице-премьеров.
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Это не слуги народа, а это слуги аферистов!
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Плод неестественного зачатія, тікі хто мама? Пу? Чи Беня?
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Почему каждый клоун выходит и говорит, что Украине надо... но не одно падло не говорит нужно провести по этому вопросу референдум... узнать что думаю граждане...


Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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это просто понять: выражать мнение народа - это привилегия вождя. остальным положено "правильно понимать". у зе-слуг вся терминология сталинская, начиная от "депутат - слуга народа".
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А в світовій практиці є таке щоб подвійне громадянство можна було отримати лише з певними країнами? Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2036
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У держслужбовців (президент) повинен бути один паспорт, як що є другий звілнення і штраф.
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Україні "надо" створити умови для повернення її громадян ...а не ваші шахрайські схеми з обкрадання
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Спочатку, з любовью грабують Украіну, а потів з паспортом в Ізраіль, чи Расею.
А вони своіх громадян не видають.
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Закон не пройде Венеціанку, які б там не були москалі, але це обмеження по національній ознаці, що він меле?
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Все роблять під Ігоря Валерійовича. Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4224
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Сказал бы прямо: - узаконить гражданство Израиля.
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Украине надо узаконить двойное гражданство, - вице-премьер Кулеба
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Пора узаконіть многожонство, проміскуітєт і публічниє казні чіновніков. Впрочєм, можна огранічіцца хотя би третім...

Очєнь вєсьма прогрєсівниє рєшенія! Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 8092
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Таки да.
Но с двойным гражданством не имеешь права работать в госструктурах и голосовать. И это очень тщательно контролировать и наказывать лишением украинского гражданства.
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Підозрюю що це все робиться щоб приховати фактичну кількість жителів України.
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