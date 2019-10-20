 Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, поехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", - сказал чиновник.
В то же время Кулеба отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России.
"Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору. Это должно быть исключением, на которое мы имеем полное право", - добавил вице-премьер.
Як в анекдоті про 18 річчя Наташи Ростовой.
- Господа гусари, на торт поместилось 17 свечек, куда последнюю деть?
Поручик Ржевский:
- Господа офицери молчать!!!!
"Нюхайте свій кал діду і не отвлікайтесь" (с) Л. Подерев'янський.
Уроди, вже не знають, що придумати, щоб українців у їх сраний мір затягнути.
ги
це таке щастя, що кацапи тупі!
Вы знаете фамилию "своего" депутата в Раде? Следите, как он голосует по важным вопросам, какие законы придумывает?
Вы хоть помните, за кого голосовали на выборах? Ваши кандидаты никогда не побеждали?
Если на все вопросы ответ положительный, то да, с таким остальным населением трудно жить в одной стране, нужно присматриваться к Литве или Польше...
Флрмально, они ведь тоже иностранцы
А может проще взять этого Кулебу, заколотить в товарный вагон и отправить на Улан-Батор с билетом в один конец?
п.2 Якщо починають вести тему про друге громадянство на рівні з українським, то дивися п.1
п.3 В Україні мешкає понад 100 національностей, то скільком друге громадянство буде розглянуто. І тут знову п. 1
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
А вони своіх громадян не видають.
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Пора узаконіть многожонство, проміскуітєт і публічниє казні чіновніков. Впрочєм, можна огранічіцца хотя би третім...
Очєнь вєсьма прогрєсівниє рєшенія!
Но с двойным гражданством не имеешь права работать в госструктурах и голосовать. И это очень тщательно контролировать и наказывать лишением украинского гражданства.