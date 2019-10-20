 Дубилет будет руководить Государственной службой статистики

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата", - отметил Дубилет.

По словам министра, решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (ключевые показатели эффективности. - Ред.) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата".

"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - говорится в сообщении.

"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - подытожил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что бюджет на проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.

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