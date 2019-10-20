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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11281) Госстат (150) Дмитрий Дубилет (27)

 Дубилет будет руководить Государственной службой статистики

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет будет руководить Государственной службой статистики.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата", - отметил Дубилет.

По словам министра, решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (ключевые показатели эффективности. - Ред.) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата".

"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - говорится в сообщении.

"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - подытожил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что бюджет на проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.

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Дубилет будет руководить Государственной службой статистики 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154836
 
   
 Топ комментарии
 
Да, ещё, оно в 2012-2016 - было IT-директор ПриватБанка.
Значит выдача ложных кредитов фирмам однодневкам Бени шла через него.
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Дубилет - родился в 1985 в городе Днепропетровск. Отец - украинский финансист и банкир Дубилет Александр. Работал в ПриватБанке. Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 2609

Лично у меня больше вопросов нет. Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 8201
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Когда серьезных аргументов уже не остается, на помощь приходит падшая женщина статистика Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 7770
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Дубилет -Маск в Айти и системном анализе.Дай-то бог!Но кадры ? Кадры где взять?
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Не варто було ними розкидатися. В нас найталановитіших ********* і ********** аби на тому фоні виглядати більш-менш сприйнятно.
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Хай знайде людей, які вразили його останнім часом і запропонує роботу за контрактом. Людьми треба пишатися, а не ганьбити. Творчі люди інші за більшість, але і коефіцієнт корисної дії в них набагато кращій
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Есть лож, есть наглая лож, за ней идёт статистика.

Ну,а за ней "статистика" от цирка шапито с фигляром без образования и диплома клоуна.
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Это вы имеете в виду вашего плешивого маразматичного вора и старого пердуна из московского кремля?
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да, пьйотрликсеич его зовут, только он не плешивый, он кудряшкапью. Не путай, плешивый ***** его хозяин
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Дубилет - родился в 1985 в городе Днепропетровск. Отец - украинский финансист и банкир Дубилет Александр. Работал в ПриватБанке. Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 2609

Лично у меня больше вопросов нет. Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 8201
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Да, ещё, оно в 2012-2016 - было IT-директор ПриватБанка.
Значит выдача ложных кредитов фирмам однодневкам Бени шла через него.
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"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности."(с). У меня есть- единственный: шо онО имело ввиду???
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Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн.Источник: https://censor.net.ua/n3154836 Димочка, не мелочись, бери больше, миллиардов 10-15.
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Ви смартфонівскі курви "дуплєти" та "гравці на роялях" з телевізора краще пенсіонерам добавили грошей до їх довбаних пенсій у 1562 гривні. У Африканському Кабо-Верді *** пенсія у негрів-пенсіонерів мінималка 130 долларів а ви, суки з телевізора кинули нашім 70 % пенсам по 55 доллярів на місяць у ЦЕНТРІ ЄВРОПИ, а самі з ***двою за вечір по 300 баксів просираєте. Матінко Гільотена, приїдь в Україну, будь ласка, дуже Вас запрошуємо.
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Дубилет опять почувствовал запах больших денег! Он не будет Дубилетом, если не запросит из бюджета еще денег, ведь всем известно - аппетит приходит во время еды!
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хана статистике - дубилет ухайдокает как дубилет приватовский )
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Приятно видеть у власти профессионалов.Дима начинал карьеру IT-директором ПриватБанка. Папа Димы - тоже финансист и банкир из Приватбанка.
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