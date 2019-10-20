 Украинского политзаключенного в РФ Коломийца посетил консул, - супруга

Как сообщает на своей странице в сети Facebook Крымская правозащитная группа, об этом рассказала супруга украинца Галина Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, консул поддержал Андрея морально, интересовался состоянием его здоровья. Общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии.

Андрей Коломиец благодарит украинское консульство за поддержку, а также всех неравнодушных людей, которые борются за освобождение всех украинских политзаключенных, оказавшихся в российских и крымских местах несвободы.

Андрея Коломийца, жителя Киевской области, 1993 года рождения, 10 июня признали виновным и приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 – покушение на преступление. Украинец был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым.

Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано.

Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".

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