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 Украинского политзаключенного в РФ Коломийца посетил консул, - супруга

Украинского политического заключенного, участника Майдана Андрея Коломийца 17 октября 2019 года посетил в колонии Краснодарского Края украинский консул Тарас Малышевский.

Как сообщает на своей странице в сети Facebook Крымская правозащитная группа, об этом рассказала супруга украинца Галина Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, консул поддержал Андрея морально, интересовался состоянием его здоровья. Общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии.

Андрей Коломиец благодарит украинское консульство за поддержку, а также всех неравнодушных людей, которые борются за освобождение всех украинских политзаключенных, оказавшихся в российских и крымских местах несвободы.

Андрея Коломийца, жителя Киевской области, 1993 года рождения, 10 июня признали виновным и приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 – покушение на преступление. Украинец был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым.

Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано.

Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".

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Украинского политзаключенного в РФ Коломийца посетил консул, - супруга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154830
 
 
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Якого біса він туди поперся? Учасників Майдану (і не тільки) відслідковує ФСБ. Ідійот.
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А что, собственно, житель Киевобласти и учасник Майдана забыл в кабардино-балкарии? Теперь Зеленскому придется думать кого из российских отморозков отдавать взамен.
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ось його справжній злочін: без твого дозволу поїхав, куди схотів
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Не забудь потом поскулить про "зраду", когда его будут менять на очередного Цемаха. А если менять откажутся - то само собой зрадонька, потому что гниет в рассейских тюрьмах.
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а яким боком там мордор, навіть, якщо б цей хлопець дійсно когось вбив під час подій Майдану???
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...а причем украинский беркут и рф-ское кгб?...
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А при тому що український беркут зараз дає люлєй цапам в мааскфе.
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...и что, у них пачпорта уже рус..придет время, и там отгребут...но причем укр. Майдановец до кацап-закон?
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