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 В похищении и убийстве женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник, - прокуратура

По факту похищения и убийства 44-летней женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого", - говорится в сообщении.

15 октября бывший муж назначил по телефону погибшей встречу в микрорайоне Бортничи Дарницкого района Киева. Она прибыла на встречу на автомобиле "Land Rover Discovery".

"В дальнейшем, пользуясь физическим превосходством, злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После чего повезли в лесополосу рядом с деревней Вороньки Бориспольского района Киевской области", - сообщили в прокуратуре.

По прибытию на место, похитители увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по жизненно важным органам, голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст.146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании им безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

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В похищении и убийстве женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154829
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор - в Україні немає жодної "дєрєвні". Перестаньте зловживати гугл-перекладачем, краще зробіть україномовну версію новин першою, а потім вже підлаштовуйте російськомовну версію..
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спільником людина стає, коли вина доведена
а доти - підозрюваний у спільництві
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Потому, зеб, ты выбрал Зелемойского, что Порошенко - вор и мародёр, т.к. ему не было даже объявлено подозрение, а сразу назначена вина?
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спільником людина стає, коли вина доведена
а доти - підозрюваний у спільництві
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Досить гнати цю толерастичну муть. Вас іпуть - а ви все до закону апелюєте, дебіли.ю
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Зеб, так "перестать стрелять" захотела толерантная "партия войны"?...
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Потому, зеб, ты выбрал Зелемойского, что Порошенко - вор и мародёр, т.к. ему не было даже объявлено подозрение, а сразу назначена вина?
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Лахту не бесполезно содержат, она внушает нужные паРаше "аргументы"...
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Я и не хвалю, а напоминаю им, что от того, что они кому-то сделают хуже, им от того лучше не станет, а останется пятно на всю жизнь за подлую работу...
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та я це про себе
в тому сенсі, що краще я буду їм казати, що вони безпонтові дебіли, і що прігожен на вітер викидає гроші
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Не очень то там и простые методички, на Лахте работают специалисты, а на форум выходят простые рядовые, которые сразу раскрываются, как только начинают нести отсебятину, стоит их раскачать в разные стороны...
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Цензор - в Україні немає жодної "дєрєвні". Перестаньте зловживати гугл-перекладачем, краще зробіть україномовну версію новин першою, а потім вже підлаштовуйте російськомовну версію..
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То ті редактори, сопливі й неграмотні "мальчікі і дєвачкі" і є дерьовня.
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А от дивно, навіть коли обираю українську версію сайту, то наступного разу все одно грузиться спочатку кацапська версія сайту. От чому так? Чому мій вибір не зберігається?

Ну і ще: хіба нове законодавство про мови не зобов'язало за замовчуванням спочатку завантажувати українську версію в багатомовних сайтах?
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в російськомовному варіянті новини з'являются раніше
ти заходиш у коменти - а там вже вся прігоженська тролятня відкоментила
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Кацапче, відкрию таємницю. В Україні села- від слова Селитись. А на твоїй батьківщині дєрєвні- бо коли у нас вже академії були, твої предки на деревах жили.
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То села, а не дерьовні... Навіть у вашій кацапській мові є і дєрьовня, і село...
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Тварь её бывший, с ним надо поступить точно также, как он с бедной женщиной, вот тогда будет всё справедливо. В похищении и убийстве женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7413
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Позавчера читал, что задержанные муж энд сподвижник- молчат, аки рыбы об лёд. Что, заговорили? И нигде не встретил то, что тачка этой несчастной тетки- найдена.
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