 В похищении и убийстве женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.
"43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого", - говорится в сообщении.
15 октября бывший муж назначил по телефону погибшей встречу в микрорайоне Бортничи Дарницкого района Киева. Она прибыла на встречу на автомобиле "Land Rover Discovery".
"В дальнейшем, пользуясь физическим превосходством, злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После чего повезли в лесополосу рядом с деревней Вороньки Бориспольского района Киевской области", - сообщили в прокуратуре.
По прибытию на место, похитители увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по жизненно важным органам, голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст.146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании им безальтернативных мер в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается.
а доти - підозрюваний у спільництві
з ким там дискутувати?
на жаль, це так
але не хвалити ж їх, правда?
в тому сенсі, що краще я буду їм казати, що вони безпонтові дебіли, і що прігожен на вітер викидає гроші
Ну і ще: хіба нове законодавство про мови не зобов'язало за замовчуванням спочатку завантажувати українську версію в багатомовних сайтах?
ти заходиш у коменти - а там вже вся прігоженська тролятня відкоментила