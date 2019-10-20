EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  1124  6
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5809) Николаевская область (901) правоохранительные органы (410) смерть (6175) патрульная полиция (1328)

 Сержант патрульной полиции Озеров погиб в ДТП

19 октября в ДТП погиб патрульный 2 батальона управления патрульной полиции Николаевской области сержант полиции Игорь Озеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Ночью, 19 октября, патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП. Сейчас он госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное.

Но, к сожалению, для Игоря, который был пассажиром, эта поездка стала последней. Ему было всего 25 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко. ФОТО

Озеров вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3154828
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да ,интересно девки пляшут ,просто какой-то мор напал на николаевских мусоров, видать кто-то проклял ...
 показать весь комментарий
 
 
Там жах просто. Авто навпіл просто розгавняшило. Зранку приховували хто, та що. А тут оно воно що. Як можна було так летіти?
Сержант патрульної поліції Озеров загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 6906
 показать весь комментарий
 
ну вот и что в этом сообщении...где тогда новости о каждом погибшем на дорогах Украины...?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх