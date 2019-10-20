 Сержант патрульной полиции Озеров погиб в ДТП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"Ночью, 19 октября, патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП. Сейчас он госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное.

Но, к сожалению, для Игоря, который был пассажиром, эта поездка стала последней. Ему было всего 25 лет", - говорится в сообщении.

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Озеров вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году.