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 С начала суток на Донбассе зафиксирован 1 вражеский обстрел, в районе Золотого наемники били из гранатометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 1 раз в Луганском направлении.

Оборудованные в районе Золотого-4 опорные пункты подразделений Объединенных сил противник с 7.20 до 7.45 со стороны Первомайска обстреливал из автоматических гранатометов.

Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет.

Украинские подразделения надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154827
 
 
 Топ комментарии
 
кацапи ненавидять українську, тому що виглядають повними дебілами, коли намагаються нею писати, чи розмовляти
ги
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Кого-то во что-то мордой тыкают,тыкают,а оно всё не поумнеет!
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надысь там гаркали вороны,
дывысь, шо брешуть в минобороны
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кацапи ненавидять українську, тому що виглядають повними дебілами, коли намагаються нею писати, чи розмовляти
ги
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Кого-то во что-то мордой тыкают,тыкают,а оно всё не поумнеет!
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Как там в старой советской песне пелось " Хотят ли русские войны.. спросите вы у тишины,, над ширью пашен и полей,, и у берез и тополей...спросите вы у тех солдат.. что под березами лежат..." и вам ответит стар и млад.. что в Золотом в подвале спят... Шо бьють падлюки кожен день.. кому не ясна эта хрень...
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після "редагування" мий висір виривається вперед за рейтингом!
та-да!
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