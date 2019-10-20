 Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - процитировал он фразу из художественного произведения "Сад Гефсиманский" и опубликовал фото заявления об отставке.

Других подробностей губернатор не назвал.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что губернатора Киевской области Михаила Бно-Айрияна не заменят человеком Виктора Тимошенко, которого в СМИ связывали с контрабандистами.

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