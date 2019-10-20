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Все про:ОГА (1528) отставка (2472) Бно-Айриян (3)

 Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - процитировал он фразу из художественного произведения "Сад Гефсиманский" и опубликовал фото заявления об отставке.

Других подробностей губернатор не назвал.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что губернатора Киевской области Михаила Бно-Айрияна не заменят человеком Виктора Тимошенко, которого в СМИ связывали с контрабандистами.

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Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку 01
Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154823
 
 
 Топ комментарии
 
Ще один добре роздивився, що воно таке - преЗЮдент та його КолоБоОофіс.
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А чего мучиться? Если Беня решил прихватить Киев и область, сейчас он уже не отступит и пойдет напролом.
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Душа не сломлена ЧЕМ? - зеленым "дном")))
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похоже человек увидел всю гниль "зелени" изнутри и не захотел пачкать свое имя... это закономерный процесс селекции - порядочные люди выталкиваются и на их место заходят "правильные" и не брезгливые людишки ...
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а ето шо тоже коренной шумеръ с настоящим украинским происхождением? Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку - Цензор.НЕТ 9508
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Це "свинарчук" разумкова. Разом навчались
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А чего мучиться? Если Беня решил прихватить Киев и область, сейчас он уже не отступит и пойдет напролом.
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Окопы не надо. Беня, как любой гопник понимает только силу и остановится, когда получит по зубам.
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Ще один добре роздивився, що воно таке - преЗЮдент та його КолоБоОофіс.
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👏 Браво! Найточніший коментар. Людина зрозуміла, що воно таке і просто не хоче брати в цьому участь. Чи це звичайно з совістю, чи радше зі страхом, що доведеться нести відповідальність у майбутньому - це вже не важливо. Важливо, що із зєкоманди почався відтік романтиків, які сподівалися, що задекларовані у передвиборчій агітації зєкомандою цілі є справжніми цілями, а не передвиборчим популізмом. І почалося з Данилюка.
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ти трохи тему прокачай про його останні зашквари, а потім вже ботам підп*здуй. Хоча може ти сам собі це робиш...
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Я думаю для начала хватит, но могу и продолжить "зашквары"
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ну да коленки это с офиса и ползание точно их кредо
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Валюха , я ж предупреждал , шо все будет отжиматься . Предупреждал же ?
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Ну если этнический руський, проживший всю жизнь в Украине, отслужил годик (15-16) в нашей десантуре - это нормально?)))
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...богдан что ли довести уже успел или место очередному квартальщику или гопнику какому готовят?
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Ну отставка....
А ПРИЧИНА отставки? Душа не сломлена ЧЕМ?
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амфаш - ти свої коменти на сайтах білявок пиши ! Невже не зрозуміло - чоловіка заставляти працювати на користь коломойського анд компані ,( так само як і Данилюка ) він не
погодився і написав заяву про звільнення !!
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все бегут от зели и к - мабуть шо то знаютЮ шо мы ,не знаем - как то так ))))
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Всего лишь три месяца понадобилось понять, что такое Зе-барыги.
Видимо, достаточно умный человек.
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Или задницей почувствовал, что пора валить.
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за такие фейки она вам нехило вломить может. Прекратите маяться детством
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Почерк красивый у дезертира. И, судя по всему, мозги имеются, - лучше тихо слинять сейчас, чем дождаться момента, когда за зеленую кофточку будут бить по морде=)
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Да-да. Особенно подпись. Долго тренировался, явно. Ну и с цифрами- хрен понять, какой там год, 2018 или 2019??? А шо, удобно.
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Таки да. Як би ще було написано пером, то взагалі була б картина маслом.
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Мабуть у нього диплом був не трускавецького зразка.
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что то быстро у зеленского команда начала разбегаться
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з такою фамілієй йому в Єрєван треба.
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Правление Зеленского напоминает судорожную агонию.
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Значит не свинья корыта тех клептомановине оторвешь.
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