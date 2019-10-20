 Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух

Об этом он сказал "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Есть определенные люди, которые "устали от войны". Мы были на встрече с митрополитом Епифанием (главой ПЦУ. - Ред.) в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: "Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?" Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму", - сказал бывший политзаключенный.
Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.
В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
не удалось ФСБ завербовать его...
сильный Чел....
Буянят?
Очень хорошая профессия.
Ми хочемо дешевого газу, дружби народів, СССР-2, 0 і ковбаси по 2-20.
(с)
Коли в 2014-2015-2016 роках були чималі втрати на фронті,нам розповідали,що не треба це озвучувати та висвітлювати,це на користь кремлівській пропаганді та деморалізує військових.
Після програшу порошенка на виборах,вся його ботоферма,та олігархічні ЗМІ виглядають та радіють кожній втраті і дуже швидко розповсюджують цю інформацію.
Хто знає як це називати,аморальністю чи підступною підлістю
Оригинальный источник видео - ТСН https://www.youtube.com/user/tsnukraine
Это Гебельс канал ... деньги не пахнут, Мне очень жаль что вы это забыли... и 95 Квартал топил за Януковича в самом начале ...
Карта выбросов парниковых газов. Выше чем на Украине, только в Китае. Но
при этом, промышленность на Украине мертва. Во многом, это результат
использования твёрдого топлива из-за дефицита и дороговизны природного
газа.
Что-то не так?
Так что 73% зебилоидов очень устали от войны которую никогда не видели!
Ведущая НАЕХАЛА на добровольца в прямом эфире - Ты у людей сначала спроси!
Оригинальный источник видео - ТСН https://www.youtube.com/user/tsnukraine
Я должен любить высших буржуев и чиновников, вне пределов законов решающих все в этой стране без меня, должен любить революционеров, снимающих с должности президента, избрание которого входило в немногие из моих гражданских свобод, реально осуществляемые. Надо полагать, что все они мои родственники и близкие, любить которых обязанность любого человека. Как то это напоминает рассуждение Гамлета " Повинні ми любити всіх пі...сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.".
В принципе хорошо расписано, откуда и для чего берутся мнения Епифания и прочих ребят, за меня решающих, как мне жить, в небольшом ролике "Звериный оскал патриотизма": https://www.youtube.com/watch?v=n8moLsg_eT8