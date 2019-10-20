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Все про:украинцы (3030) Балух Владимир (308) Епифаний (194)

 Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух

Освобожденный узник Кремля крымчанин Владимир Балух рассказал, что в Украине появились люди, которые "устали от войны", и он их не понимает.

Об этом он сказал "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Есть определенные люди, которые "устали от войны". Мы были на встрече с митрополитом Епифанием (главой ПЦУ. - Ред.) в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: "Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?" Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму", - сказал бывший политзаключенный.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

Источник: https://censor.net.ua/n3154818
 
   
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А ти спробуй дивитись ТВ і слухати про війну сидячи на дивані.))
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Найкращій засіб "не втомитися від війни" - це щось робити для Перемоги.
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Балух это не Сенцов....
не удалось ФСБ завербовать его...
сильный Чел....
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Расказывает про плохого ***** и хороших рассейнцах. Хотя ***** нужно отдать должное, он просто открыл глаза многим украинцам, и мне в частности, на этот мерзкий "братский народец".
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Балух , человеще, как и Сенцов, оба герои и не стоит распаливать хрен знает что, такими людьми я горжусь!
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Ну да,тебе нквдешнику не знать,,кто завербован,а кто нет
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Все наши власти и олигархи хронически уставшие от войны .кроме тех ,кто мародерит на войне .
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Ну да Герус с Коломойским не устали они только начали мародёрить. А ты что хочешь чтобы Коломой и ЗЕ перестали воровать? Злой ты чел
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А кто устал ? Израиль ввойне уже 71 год , против 1,5 миллиарда мусльман , окружон со всех сторон дружбанами , но при этом уровень жизни на 17 месте в мире и у меня обычной медсестры зарплата чистыми 4000 $ , как и обещал зебил .
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ну для объективности не мешало бы и про 38 млрд. вспомнить которые только в 18 г. америка выделила Израилю и это только на оборону . сколько Израиль получает в год помощи ?
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Розумний не те, що не може зрозуміти дурнів, а дивується, що дурнями в Україні можно залишатися так довго і безнадійно. Звичайно, якщо мова йде не про відвертих колаборантів.
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Хуже тех, кто сидя на диване говорит что устал от войны - могут быть только те, кто сидя на диване говорят что не устали от войны. Т.е. порохоботы.
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в бригаде охраны Генштаба . в смысле сторожем во время выборов штаб ЗЕ команды охранял Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух - Цензор.НЕТ 368
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В окремій ордена Напольйона Другого бригаді ЗЕботів.
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Балух просто не розуміє нас- виборців Зеленського.

Ми хочемо дешевого газу, дружби народів, СССР-2, 0 і ковбаси по 2-20.
(с)
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От войны устали те, кто ждал руские танки в Обессе и Киеве, с цветами. У них облом вышел, вот и устали они.
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А мені дуже не зрозуміла така ситуація.
Коли в 2014-2015-2016 роках були чималі втрати на фронті,нам розповідали,що не треба це озвучувати та висвітлювати,це на користь кремлівській пропаганді та деморалізує військових.
Після програшу порошенка на виборах,вся його ботоферма,та олігархічні ЗМІ виглядають та радіють кожній втраті і дуже швидко розповсюджують цю інформацію.
Хто знає як це називати,аморальністю чи підступною підлістю
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Військові завжди знали і знають які в них втрати. Ферштейн?
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Можешь ссылку кинуть где Порошенко радуется потерям на фронте?
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насколько помню требовали запретить для военных радостно сообщать в интернете где они и куда выдвигаются . вк из за этого запретили потому . что фотки позиций выкладывали с не выключенной геолокацией на телефоне.
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Ведущая НАЕХАЛА на добровольца в прямом эфире - Ты у ледей сначала спроси!
Оригинальный источник видео - ТСН https://www.youtube.com/user/tsnukraine
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В Украине заработали сливные бачки Коломойского.

Это Гебельс канал ... деньги не пахнут, Мне очень жаль что вы это забыли... и 95 Квартал топил за Януковича в самом начале ...
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Я не живу на Восточном, потому- не могу сказать: я устал от войны. А вот моя родня, которая там живёт- устала, это точно. А у меня интересная хрень случилась, в пятницу. Офис, из Сопота, предупредил, что граждане Украины, въезжающие в Республику Гана, обязаны иметь бумагу вот такую: "certificate of criminal record from the police"(с). Как я понимаю, это- справка о несудимости. Африканская Гана, в которой я успешно работаю 3 года, стала полагать, что граждане Украины- потенциально опасны, так? Это ж почему??? Но, что есть- то есть. Придётся решать вопрос...
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Тогда на какого хрена украинцам биопаспорта с отпечатками пальцев где в базе данных указано о человеке все вплоть до размера гандона.Или только сходить в биотуалет?Да и с обычным загранпаспортом тоже пока о человеке консульство не узнает буквально все визу не откроют.
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Я сам удивлен. Впервые это требование прозвучало. Ладно бы- просто справку, так её надо перевести на английский, у имеющего лицензию полиглота. Потом- заверить у государственного нотариуса... Можэ и ещё что-то, скоро узнаю.
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ну таки зеля хочет Широкино с которого обстреливали Восточный обратно отдать дырявым .
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У нас и президент устал от войны (причём, даже до её начала)
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Только почему то этот не уставший не на фронте, а речи пафосные толкает
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свиньи, вы там что ли уже на кострах готовите и греетесь?

Карта выбросов парниковых газов. Выше чем на Украине, только в Китае. Но
при этом, промышленность на Украине мертва. Во многом, это результат
использования твёрдого топлива из-за дефицита и дороговизны природного
газа.

Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух - Цензор.НЕТ 5060
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Чё пан сам склёпал карту? Научился пользоваться "Фотошопом"
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Люди не хотят проливать кровь за украинизацию Лугандона....Австрия или Швейцария в 5 раз меньше Украины но живут в 5 раз лучше
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Западная Украина провалила все мобилизации,сдриснув в Польшу. Я не прав?
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Да мы не против на вас плюнуть, даже Порошенко был согласен. Единственное условие- останавливаетесь и не лезете дальше. Прекращаете обстрелы и провокации. В существующих границах- живите и процветайте.

Что-то не так?
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Путин лезет туда.где его ждет лояльное население и местные элиты..Крым и Лугандон- более лояльны к Раше, чем к УПА.Что бы победить Россию, нужно жить багаче Москвы.Хотя бы на уровне Чехии.Тогда в Рашу никто не захочет
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В першу чергу від війни "устали" ті олігархи, бізнес яких тісно пов'язаний з Рашкою. Бабло для них важливіше понад все. І заради бабла вони і матір рідну продадуть...😕
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"устали от войны" это выдумка кацапской пропагандонии которую перед выборами весело и с азартом подхватил Г+Г!
Так что 73% зебилоидов очень устали от войны которую никогда не видели!
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самая большая усталость от войны было у хероев в 2014, когда они на школьных автобусах драпали с Донбасса! даже херои из "навоза" срочно перебрались в тыл Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух - Цензор.НЕТ 9131
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"Неуставших" от войны тоже трудно понять. Они хотят воевать за Донбасс, но они против того, чтобы Донбасс был возвращен Украине без единого выстрела (по Минским соглашениям). Они кричат о войне, но при первом же призыве разбегаются по Польшам, Италиям, Россиям и т.п. собирать клубнику, мыть унитазы и штукатурить стены. Они хотят жить в сильной и успешной стране, но все делают для того, чтобы Украина оставалась такой же, в которую превратилась за последние пять лет - нищую, оккупированную, без экономического потенциала, с людьми разделенными по языку, истории, религии, территории и т.п.
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Полностью с вами согласен.... Все так и есть, как вы описали...
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В Украине заработали сливные бачки Коломойского.

Ведущая НАЕХАЛА на добровольца в прямом эфире - Ты у людей сначала спроси!

Оригинальный источник видео - ТСН https://www.youtube.com/user/tsnukraine
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когда некоторые говорят что устали от войны в Украине это еще как то понять можно . а вот от чего устала суперактивная Балалайка ( та зеленая которая которая ЛаЛаЛаЛа ) сидя в Германии непонятно
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Болеть, воевать, страдать за Украину гораздо удобнее где-нибудь в Германии или Канаде!
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...ох и крутой же мужик этот Балух, редкого мужества , уважуха ему всяческая и здоровье бы побыстрее восстановить...нэма перэводу. козацькому роду, запомните кацапье вонючее..так как вы с ним ни СС, ни гестапо не поступало даже...но час расплаты наступит, ждите, дело времени...... Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух - Цензор.НЕТ 4030.....
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Вот есть же в Украине много патриотически настроенных граждан, которые не собираются сдаваться. Такие как Балух и прочие порохоботы... Один вопрос: почему они не на фронте и не штурмуют Крысм?
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Красиво господа излагают, так, например, землю, положенную мне в Киеве под застройку бесплатно. мне никто не выделил, но любить свою землю я обязан и не уставать от этого.
Я должен любить высших буржуев и чиновников, вне пределов законов решающих все в этой стране без меня, должен любить революционеров, снимающих с должности президента, избрание которого входило в немногие из моих гражданских свобод, реально осуществляемые. Надо полагать, что все они мои родственники и близкие, любить которых обязанность любого человека. Как то это напоминает рассуждение Гамлета " Повинні ми любити всіх пі...сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.".
В принципе хорошо расписано, откуда и для чего берутся мнения Епифания и прочих ребят, за меня решающих, как мне жить, в небольшом ролике "Звериный оскал патриотизма": https://www.youtube.com/watch?v=n8moLsg_eT8
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