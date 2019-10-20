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Все про:ГПУ (9402) увольнение (1731) Чумак (131) Горбатюк (381) Переаттестация (107)

 Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что "никто никого не увольнял" из ГПУ. А правила и процедуры перехода с ГПУ в Офис генпрокурора были установлены законом больше месяца назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в комментариях под постом правозащитника Тараса Гаталяка в сети Facebook.

В публикации размещена новость о том, что ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана.

"Никто никого не увольнял. Правила и процедуры перехода с ГП в Офис ГП были установлены законом больше месяца назад. Они добровольно с ними не согласились и наверняка думали, что это не серьезно. К сожалению", - отметил Чумак.

В ответ на это, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк процитировал статью 13 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров "Воздержание от выполнения незаконных приказов и указаний": "Прокурор, несмотря на частные интересы, должен воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону".

"Аналогичное требование в ст. 44 Закона "О предотвращении коррупции". Я и другие, кто подал заявления другого содержания воздерживались от выполнения подзаконного нормативного акта Порядка аттестации, утвержденного генпрокурором, который не просто незаконный, но и его применение приведет к наступлению общественно опасных последствий, то есть содержит признаки преступления. А здесь уже надо учитывать ч. 5 ст. 17 Закона "О прокуратуре", ст. 41 УК Украины и ст.", - отметил Горбатюк.

"Искренне жаль на самом деле, что руководство прокуратуры продолжает плохие традиции и законы нарушает...", - добавил Горбатюк.

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В свою очередь, Виктор Чумак ответил: "закон принятый ВРУ не может быть "не законным". Теоретически он может быть не правовым или неконституционным. Но ни одно из этих определений не было признано в законе порядке".

"Я об утвержденном генпрокурором Порядке проведения аттестации пишу (в частности текст заявления именно Порядком определен) и его выполняю и не могу выполнить если я давал присягу работника прокуратуры, а Вы не слышите и о законе. Хотя и по выполнению закона тоже могу сказать - если закон противоречит Конституции Украины, то выполняю требования Конституции Украины и подал свои заявления в соответствии с ее требованиями", - ответил Горбатюк.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Также, журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

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Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154815
 
   
 Топ комментарии
 
По хорошему их всех надо гнать ссаными тряпками как и судей. А не переаттестовывать надцатый раз, идя по пути Свыни и его псевдореформ
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Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 2651
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их принуждали не согласиться?
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Добровільно НЕ ПОГОДИЛИСЬ??!!! Добровільно можна погодитись. Чумак дико і безповоротно позеленів, що відразу ж вплинуло на його здоровий глузд.
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"Прокурор, несмотря на частные интересы, должен воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону".Источник: https://censor.net.ua/n3154815

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Что вы, что вы! В ГПУ 99% - честнейшие, принципиальные и порядочные люди! Им просто в благодарность за их честную работу народ приходит и дарит деньги машины, квартиры и дорогие путевки на отдых на Мальдивы! А Чумак их просто обижает незаконными требованиями не воровать и не брать взятки!
ГПУ-МАЛЬДІВИ-МОСКВА: ЯК ЖИВЕ ДРУЖИНА ПРОКУРОРА-АНТИКОРУПЦІОНЕРА
https://bihus.info/gpu-maldivi-moskva-yak-zhive-druzhina-prokurora-antikorupcionera

Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 6933
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він завжди був карєристом. Минула влада йому не дала посад - тому він вийшов з коаліції. Тут - отримав; тому і позеленів.
До того ж він - хабарник.
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По хорошему их всех надо гнать ссаными тряпками как и судей. А не переаттестовывать надцатый раз, идя по пути Свыни и его псевдореформ
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вот что бы потом они, в реХформированным петей суде, кино назад не крутили и придумали переаттестацию
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По хорошему их всех надо гнать ссаными тряпками как и судей

Не , сначала отжать все бабло , шо они получали в зарплату от налогоплательщиков , потом зажать бошку в тиски як Джо Пеши робив и взять показания шо они там успели намутить себе на карман . Майно не обсуждается , это отжимается автоматически , всю семьи на улицы вышвырнуть , желательно зимой , шоб жизнь малиной не казалась .
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Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт! Судебные решения по восстановлению прокуроров невозможны,ИБО ОНИ НАБИРАЮТСЯ В НОВУЮ СТРУКТУРУ..Рабовладельцы остаются без полномочий и рабов..Вновь назначенный прокурор Харьковской области- коррупционер со стажем.Об этом писал в 2010 году тогда молодой блохер Дубинский!
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Молодий блоХЕР за дев'ять років нагуляв жиру. Напевне тому, що платною заказухою не займався? Оце зубожіння! І яквидно, голодний бдогер Дубінскій мав дещо інші цінності, ніж розкормлений Коломойським медіакіллер Дубінскій.
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Головне подавти новину в стилі "Лайфнюз" ,5-й анал та кривий ганапольського на підтанцьовці
Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 2651
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"добровільно"...
ги
це - як у тому анекдоті про те, як примусити собаку їсти гірчицю: мазнути гірчицею під хвостом
- От, бачите: їсть добровільно та з апетитом!
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Это "новое лицо" бывшего пограничника, ватная мразь лукаш, на видио другого ватника шария, размазала по стенке. Кого вы хотите посадить с таким знанием УК и УПК. Ваши уголовные производства, особенно если это касается Топ чиновников, развалятся в судах как замки из песка.
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Суд рассудит. Но то что сейчас происходит в ГПУ, это обычная игра в наперстки,в чем так преуспевает нынешняя "молода команда" Подписали положение унижающее человеческое достоинство. И - не напишешь заявление в соответствии -будешь уволен. Но, с другой стороны уволенные- за эту "молоду команду" яростно голосовали. Так,что -получите и наспишитесь!
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Ага, это у прокуроров появилось человеческое достоинство? Откуда?
Парадокс в том что тупые изгоняют мерзавцев.
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Старая команда ГПУ сама в этом виновата.
Надо было работать по закону а не играть в договорняки.
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Переаттестация незаконна по своей сути - когда человека нельзя уволить по Закону, то включают ее. Переаттестация - способ уволить тех, кто работает нормально, но всегда можно к чему-нибудь прицепиться. А потом суды восстанавливают людей на рабочем месте, а позже, получив все положенное, уходят. А на месте остаются новые начальники, со своими жополизами, стукачами и секретаршами. И да, если Чумак - новое лицо прокуратуры, то это все.
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Чувак, который Чумак- ********, если не сказать большего. А если сказать, то этот бес- некомпетентен. Во, набрали сброд, для решения судеб страны!
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Чумак, ты уже воду зарядил?
Алан, млять.
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А если кошелёк положить перед экраном, когда там идёт "Слуга народа"?
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Деньги исчезнут. Вместо них в кошельке появится резиновая дуля с надписью: "сделали вас вместе !"
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краще зробити саме так, добровільно покласти
бо, схоже, все одно віднімуть
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Щось тут не так. Кон"як 18, а пачка "Столичних" 11.
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при союзе столичные стоили копеек 40, а не 11р.
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У Чумака з Рябою шапкою з"явились непонятки?
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Быстро он переобулся. Уже оправдывает Зебила с его бандой.
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важко навіть уявити, скільки на його рівні заносять
є за що перевзуватись
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Хто такий зебіл і хто у нього в банді?
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Як в анекдоті про росіянина, який на спір за пляшку переконував, що його кіт буде добровільно гірчицю їсти. Ну побилися об заклад. Росіянин намастив коту яйця гірчицею і той з диким криком все вилизав. Росіянин: " У нас все так - добровільно і з піснями". А у нас все добровільно і з піснями у прокурорів.
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Янукович про коррупцію
Тепер зрозуміло, чого так порохоботи переймаются та скавчать

https://youtu.be/oWHHyaXTkfM?list=PL95019C5B27683146
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а че за вонь подняли? говнопрокуроров пожалели? эти мрази вас не пожалеют если не дай бог к ним попадете, разденут до нитки))))
вообще контингент интернетдрочеров на цензоре "зачетный" ))))
ресурс превращается в интернетпомойку )))
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"В свою очередь, Виктор Чумак ответил: "закон принятый ВРУ не может быть "не законным". Теоретически он может быть не правовым или неконституционным. Но ни одно из этих определений не было признано в законе порядке".
Источник: https://censor.net.ua/n3154815"

А как же! До Нюрнбергского процесса все законы выполнялись законно...
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любой вброс на цензоре вызывает истошный вой порохоПЕСов.
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Свинарчукові діти! Всі кричали що прокурори і судді корупціонери, а як призначили переатестацію так завили: Наших обіжають!
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Кстати, что там с соемайданом на сегодня? Шоу продожится или отменяется?
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Зебилы!
Дружно скинулись выплачивать каждому уволенному по паре соток евро по решению ЕСПЧ!
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А что по этому поводу скажет гениальный экс-"прокурор" Юрец Луценко?

Как-то резко замолчал кум Петра, наверное после Свинарчука усиленно штудирует английский, времени нет Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 4129
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Так ты зря радуешься.
Новая команда будет хуже.
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Горбатюк вів розслідування по Небесній Сотні 5 років , так і не довівши до суду...сидять в сізо декілька беркутівців і все!!!
Тому як можна вірити Горбатюку ... я хз
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Новый прокурор таки доведет дело до конца и посвдит коломойского и саакашвили, которые организовали расстрел!
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Мало!
МАЛО!
Мало гавна навалили все эти драмкужки истериков-клоунов НАБУ, САП, ГП и протчася, протчая, протчая.....

АЛАН ЧУМАК-ПРОКУРОР!

Заряжает гавном прямо через экран телевизора!

Раздача разоблачений и уголовное преследование слонов!
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