 Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уникальные высококачественные кварциты добываются в Баницком карьере на Сумщине, которые потом через его же заводы в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

"Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему не. Поэтому это месторождение является уникальным ", - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев. С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".

"Но сейчас Баницкого карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая - ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет к государству, которое сама же Украина признала агрессором", - говорится в расследовании.

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Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал" влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют другом Владимира Путина.

"И именно эта фирма за странных обстоятельств не попала в санкционный список в Украине, хоть к другим его компаниям, которые, напротив, не ведут хозяйственной деятельности в Украине, санкции были применены", - отмечается в расследовании.

Почти весь добытый из украинских недр высококачественный минерал, из которого изготовляют кремний, в 2018 году был вывезен в Россию. ООО "Глуховский карьер кварцитов" продавал его двум предприятиям в России. Половину добытого сырья покупал один из крупнейших производителей кремния в России – завод "Кремний-Урал", что также входит в "Русал". В свою очередь, этот завод Дерипаски в течение 2019-го отгрузил 12 тонн кремния на выполнение государственного заказа российскому государственному заказчику – "Новосибирскому Механическому Заводу "Искра".

Журналисты "Схем" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.

Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине.

"А другие регуляторы, похоже, просто закрывают глаза на присутствие россиян в украинских недрах. Зарабатывает же на этом, близкий российскому президенту человек - влиятельный олигарх Олег Дерипаска", - подытожили в расследовании.

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