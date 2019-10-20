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Все про:Дерипаска (53) расследование (2585) санкции (7494) СБУ (13934)

 Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы". ВИДЕО

Дочерняя фирма компании "Русал", которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, в обход санкциям добывает в Украине кварцит и продает его российским оборонным предприятиям.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уникальные высококачественные кварциты добываются в Баницком карьере на Сумщине, которые потом через его же заводы в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

"Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему не. Поэтому это месторождение является уникальным ", - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев. С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".

"Но сейчас Баницкого карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая - ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет к государству, которое сама же Украина признала агрессором", - говорится в расследовании.

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Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал" влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют другом Владимира Путина.

"И именно эта фирма за странных обстоятельств не попала в санкционный список в Украине, хоть к другим его компаниям, которые, напротив, не ведут хозяйственной деятельности в Украине, санкции были применены", - отмечается в расследовании.

Почти весь добытый из украинских недр высококачественный минерал, из которого изготовляют кремний, в 2018 году был вывезен в Россию. ООО "Глуховский карьер кварцитов" продавал его двум предприятиям в России. Половину добытого сырья покупал один из крупнейших производителей кремния в России – завод "Кремний-Урал", что также входит в "Русал". В свою очередь, этот завод Дерипаски в течение 2019-го отгрузил 12 тонн кремния на выполнение государственного заказа российскому государственному заказчику – "Новосибирскому Механическому Заводу "Искра".

Журналисты "Схем" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.

Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине.

"А другие регуляторы, похоже, просто закрывают глаза на присутствие россиян в украинских недрах. Зарабатывает же на этом, близкий российскому президенту человек - влиятельный олигарх Олег Дерипаска", - подытожили в расследовании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154814
 
   
 Топ комментарии
 
Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине. Источник: https://censor.net.ua/v3154814

Вот так Петя «воевал» против роисси и своей Липецкой фабрики
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Так вы ж выбрали своего клоуна-пианиста для того, чтобы исправить то, что было при "праклятом барыге". Не? Все зеленые сопли сейчас такие же, как были при яныке - " это не мы, это папередники виноваты"! Чего ж до сих пор не переформулировали список санкций? Где усиленные делегации в ПАСЕ? Где настоящие профессионалы в дипломатии? И почему карьеры до сих пор работают как при "кандитере" на расею? Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2735
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Предлагаешь уже сейчас посадить ЗЕ за ротердам+ и торговлю с россией ? Молодец.
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почему все удивляются?
все же знают, что поросенко - это агент ********** "лолита", которая грабила украинцев, сажала Патриотов Украины, разрушала экономику Украины, уничтожила гривну - в интересах своих хозяев пукина и его пропукинско-фашистского режима))
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Тоже мне, зрада.
Как именно применяется данный минерал для военной промышленности? А никак.
Зрада отменяется.
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сам факт постачання мінералів агресору - це вже зрада інтересів Україні
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наплевать. Агрессор нам поставляет намного больше чем эти копеечные минералы.
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ам добывают уникальный кварцит - минерал, из которого добывают кремний, а кремний - один из основных элементов в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках. Он - основа для солнечных батарей. Ему нет замены в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленностях. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/kompaniya-deripaski-dobyvaet-v-ukraine-unikalnoe-syre-i-vyvozit-ego-v-rossiyu-dlya-oboronki-shemy-1428615.html
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Давайте перестанемо купляти твели в агресора і будемо сидіти в темноті і без інтернету.
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Правильно перестанем покупать топливо у ТВЭЛа и купим его у Вестингауза.
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самое гнусное то что всё это уже ни фига не удивляет, бесит но не удивляет
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Выродки. Всегда говорил что враг вряд ли полезет в другое государство предварительно не заслав в него своих агентов. Перекройте границу, вышлите все кацапское посольство, вышлите или арестуйте всех кацапских агентов и война на следующий же день прекратится. Все что я сейчас вижу что украинская власть как не хотела так и не хочет прекратить войну и окупацию. Украинская власть хочет только сдать Украину врагу под предлогом прекращения убийств украинцев. Если же проанализировать все то украинская власть способствует и помогает сама врагу убивать украинцев.
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ждал от пороха закон о коллаборантах . не дождался . ну он теперь сам на себе почувствовал его отсутствие
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А теперь скажите в голос, кто визжит больше всех против повышения налогов на украинские ископаемые? Компанія російського олігарха Дерипаски видобуває унікальний кварцит для військових РФ в Україні, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8333
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20 октября у Владимира Соловьева день рождения!
Поздравьте
Скорейшего Лебединого озера ему.
Компанія російського олігарха Дерипаски видобуває унікальний кварцит для військових РФ в Україні, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2369
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та шоб їх там усіх проказа повалила!!!!
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А что насчет поставок титановой руды и воды окупантам в крым? Фирташ финансирует окупацию крыма а украинская власть ему все ети 6 лет помогает. Титановая руда из Украины намного дешевле китайской получается. Как говорил один умный человек, вся война оставляет финансовый след, и не нужно п***ть что войны ведутся из за каких то скрэп или языка и притеснений. Деньги ето кровь питающая войну. Отрубите врагу потоки денег и война прекратится.
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Так поток денег шел в Украину, за проданьіе в ********* ресурсьі
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ведомство пока не смогло найти весомых доказательств вины, пятого президента Украины, Петра Порошенко.
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Т.е ети козльі ищут в чем бьі обвинить, а не состав каком-либо конкретном случае
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ВО всём виноват, Зеленский он работая в 95 квартале на перёд знал, что он будет президентом, и шантажировал Порошенка, А Порошенко делал всё, что ему говорил Зеленский - НУ КАК ТО - ТАК.
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Порошенко я так понял еще лет так 30 минимум будет виноват во всех смертных грехах, если у Зебила пошло что то не так вали все на Порошенка,это слоган зебилоидов
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Так перекрийте кордон з рогатими, чого скиглимо??? так точно, не вигідно це нікому з політиків різних часів, що зараз що до цього, біснес на юшці!!!!
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Использование

Кварцит использовался в строительстве зданий, дорог и других смежных отраслях. Наиболее эффектные и выразительные сорта кварцитов используются как поделочный камень, в качестве материала для изготовления недорогих камнерезных изделий; более крупной блочности кварцит также находит применение как облицовочный камень. Нередко камни используют для бань. Кварциты применяют для изготовления динаса и как флюс (в металлургии); кислотоупорный материал, строительный (в том числе декоративный) камень. Кварцит применяется в монументальном искусстве и при строительстве уникальных сооружений (например, кварцит широко применялся при сооружении храма Спаса на Крови в г. Санкт-Петербурге). Кроме того, на протяжении многих столетий кварцит использовался как ритуальный камень: из него сделан саркофаг Наполеона, Александра II, верхняя часть Мавзолея Ленина. Мавзолей ху#лу стрить будут?😁

Основные месторождения в РФ, США, Восточной Європе, Украине.
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у їх держдурі повно кліентів на саркофаг, готуються...)
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Расследование паказало бизграматных идиотов, которые "с кварцита делают для производства оружия алигархом Дерипиську!"

Кремний с кварцита делают, граматеи!
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Скільки тут зебілів і рашистів набігло. А тепер питання: якщо зеленський у владі вже майже 5 місяців, а всю повноту влади має вже 2 місяців, чому він досі не розширив перелік расєянських компаній, що підпадають під санкції? Назвіть мені хоч один приклад, де зеленський проводить біль жорстку політику по відношенню до рф, ніж порошенко?
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Ключевая фраза: Петино СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине. Компанія російського олігарха Дерипаски видобуває унікальний кварцит для військових РФ в Україні, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6844
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Журналісти помітили, як Разумков подає сигнали "Слугам народу" аби провалити голосування.
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Ми звільнемо і Крим і Донбас лише після ліквідації таких покидьків як цей Дерипаска!
Смерть російським окупантам!
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Та дерипаскиним колаборантам смерть.
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Як показово, в мордор постачають сировину з якої робитимуть зброю, з якої вбиватимуть українців - це нормально, а дві тони продуктів з Польші - це сташна контробанда, мабуть і спецназ залучався
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А куда смотрело МВД? Новое лицо зекомады Аваков просто обязан посадить старое лицо петиной команды Авакова за бездействие. Как думаете?
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МВД этим не занимается, Петю посадит ГПУ.
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За це ***...во і ганьбу реально треба розстрілювати всіх причетних і першого свиночолу Гниду.
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это нормально для украины, ископаемые в обмен на еду, зачем соседям еще миллионы голодных беженцев! ООН признала ваш свинарник голодающей страной
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Пєця і Вова - два російських шпигуна. Роблять вигляд, що ворогують один з одним, а насправді обоє демонтують Україну, як таку.
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