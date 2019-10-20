 Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что уникальные высококачественные кварциты добываются в Баницком карьере на Сумщине, которые потом через его же заводы в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.
"Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему не. Поэтому это месторождение является уникальным ", - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев. С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".
"Но сейчас Баницкого карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая - ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет к государству, которое сама же Украина признала агрессором", - говорится в расследовании.
Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал" влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют другом Владимира Путина.
"И именно эта фирма за странных обстоятельств не попала в санкционный список в Украине, хоть к другим его компаниям, которые, напротив, не ведут хозяйственной деятельности в Украине, санкции были применены", - отмечается в расследовании.
Почти весь добытый из украинских недр высококачественный минерал, из которого изготовляют кремний, в 2018 году был вывезен в Россию. ООО "Глуховский карьер кварцитов" продавал его двум предприятиям в России. Половину добытого сырья покупал один из крупнейших производителей кремния в России – завод "Кремний-Урал", что также входит в "Русал". В свою очередь, этот завод Дерипаски в течение 2019-го отгрузил 12 тонн кремния на выполнение государственного заказа российскому государственному заказчику – "Новосибирскому Механическому Заводу "Искра".
Журналисты "Схем" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.
Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине.
"А другие регуляторы, похоже, просто закрывают глаза на присутствие россиян в украинских недрах. Зарабатывает же на этом, близкий российскому президенту человек - влиятельный олигарх Олег Дерипаска", - подытожили в расследовании.
все же знают, что поросенко - это агент ********** "лолита", которая грабила украинцев, сажала Патриотов Украины, разрушала экономику Украины, уничтожила гривну - в интересах своих хозяев пукина и его пропукинско-фашистского режима))
Как именно применяется данный минерал для военной промышленности? А никак.
Зрада отменяется.
Поздравьте
Скорейшего Лебединого озера ему.
Спустошені прилавки та черги: як сприйняли запоріжці відкриття фірмового магазину Рошен
Кварцит использовался в строительстве зданий, дорог и других смежных отраслях. Наиболее эффектные и выразительные сорта кварцитов используются как поделочный камень, в качестве материала для изготовления недорогих камнерезных изделий; более крупной блочности кварцит также находит применение как облицовочный камень. Нередко камни используют для бань. Кварциты применяют для изготовления динаса и как флюс (в металлургии); кислотоупорный материал, строительный (в том числе декоративный) камень. Кварцит применяется в монументальном искусстве и при строительстве уникальных сооружений (например, кварцит широко применялся при сооружении храма Спаса на Крови в г. Санкт-Петербурге). Кроме того, на протяжении многих столетий кварцит использовался как ритуальный камень: из него сделан саркофаг Наполеона, Александра II, верхняя часть Мавзолея Ленина. Мавзолей ху#лу стрить будут?😁
Основные месторождения в РФ, США, Восточной Європе, Украине.
Кремний с кварцита делают, граматеи!
Смерть російським окупантам!