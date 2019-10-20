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Все про:долг (1099) Лисичанск (119) Луганщина (4212) водоснабжение (449)

 Из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции в Лисичанске: 80 тыс. абонентов остались без водоснабжения, - ГСЧС

В г. Лисичанск (Луганщина) из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключили от электропитания три насосные станции, без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части м. Лисичанск, г.Приволье и г.Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

В течение суток 19 октября подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 куб. м. технической воды.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154813
 
 
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! КАКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ? Ведь у жителей Лисичанска ещё в апреле сего года закончилась эра нищеты!

Интересно, каков процент в Лисичанске, проголосовавших в этом году за потомственных запорожских козаков Рабиновича и Бойко, и каков процент проголосовавших за ЗЕлёную плесень.
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Блин! Ща зебилы начнут визжать про методички. Они ж своими телемозгами не могут допустить, что у людей на фуетень могут возникать одинаковые реакции.
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Задолженность?
А разве после "кінець епохи бідності"- такое явленние ещё существует?
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А вот этим должны заниматься СБУ и разобраться это саботаж или воровство.Так как 98-99 процентов народа исправно платят за услуги ЖКХ а вот почему они не расплачуются из поставщиками должны разобраться компитентные органы.
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Всі питання до місцевої влади, яку вони ж і обирали.
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Бо коли вивішують на дверях список боржників, то там відсотків 30 не платять. Справно платять лише ті, хто на субсидіях (бо субсидії заберуть).
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Дієвий спосіб боротьби з неплатниками) зараз одні сусіди (що платять) підуть бити морду іншим (що не платять). А далі що? Запльована підлога, лікарі, від шприца гематома і могила... На ній брудна офелія вонюча та купа маргариток, а під нею лежить той фраєр, що не любив платити (с) Митець
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и никто не замечает геноцида украинского народа украинским еврейством?
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