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Все про:декларация (1109) суд (22649) НАПК (761) Новак Славомир (47)

 Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК

Экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции необоснован и неправомерен.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В суде выиграл дело о достоверности информации, которую я предоставил в качестве субъекта декларирования. Согласно решению Голосеевского райсуда Киева от 2 октября 2019 года, суд пришел к выводу об отсутствии состава админправонарушения в моих действиях, что в соответствии со ст.247 КУоАП является основанием для прекращения производства по делу", - говорится в сообщении.

"Таким образом, в соответствии с законом я отстоял свою позицию в суде о нарушенных прав как субъекта декларирования и доказал достоверность отраженной мной информации", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что вся информация, задекларированная им как руководителем Укравтодора, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

Напомним, по результатам полной проверки декларации экс-главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов. По версии НАПК, чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. В общем недостоверно задекларировано на 189,2 тыс. грн.

"Укравтодор", в свою очередь заявил, что данные из деклараций и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, в частности за 2017 год, достоверны, а протокол НАПК необоснован и неправомерен.

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Экс-глава Укравтодора Новак выиграл дело против НАПК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154812
 
   
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Вот так и по остальным "громким делам" зебилы обосрутся!
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Всі закони в Україні не працюють тому що порушуються на кожному кроці. Народ це бачить і теж кладе на них болт. Вам мона, а нам ніззя?
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Вам мона\\\\\\\\\\\



а "вони" це хто? не народ? є висер китайців(чи пофіг кого) - малюнок де змія кусає свій хвіст.
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там где наворовано немерянно- законы в нищей стране не работают, откупаются, договариваются, вывод- если воруешь, так воруй , грабь по беспределу, как можно больше
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в нищей стране\\\\\\\

Тьху!
как же вы задолбали этими высерами, "нищие"! Пригожину - приветик.
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Зеленский наведи порядок, не будь тряпкой, ты же президент.
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Он в этом пытался сам себя убедить весь марафон-говорильню.
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"Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. " ((c) Зелемойский)

Уже сделает, через неделю, только попроси...
Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК - Цензор.НЕТ 4353


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Щоб засцяти очі ЗЕОХЛОСУ рябошапченки розпочали турбоправосуддя (ЗЕПРАВОСУДДЯ, БОГДАНПРАВО, Портновщина й інш.). Зараз вони стискають пружину і вони це зроблять (приховане масове незадоволення суддів люстрацією і реформами). Але пружина має властивість розстискатись (разжиматься) і тиснути на ту силу що стискала. Так що ЗЕБЄНЯМ треба бути більш розсудливими
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В любом случае это у них получится, т.к. менее уже некуда....
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НАПК разогнать. И все заработанные деньги вернуть государству.
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И снова дорог не будет так как выделенные деньги пошли на суды.
Мне кажется что вообще надо разогнать Укравтодор китайцы работают лучше,надежнее и из гарантией на десятилетия.
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