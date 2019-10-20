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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6491) Евросоюз (12631) Кулеба Дмитрий (187)

 Кулеба об отношениях Украины с НАТО и ЕС: "мы нужны друг другу"

Общий подход в отношениях Украины с ЕС и НАТО заключается в том, что "мы нужны друг другу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"У нас общий подход в отношениях с ЕС и в отношениях с НАТО, заключается в том, что не мы доказываем им, почему мы им нужны, а мы исходим из того, что мы нужны друг другу. И вы абсолютно правы, не только мы что-то берем в НАТО, но и НАТО много берет у нас", - отметил он.

"Мы провели очень тщательный анализ того, в чем именно заключается эта добавленная стоимость и уникальная компетенция Украины, накопленная за последние 5 лет. Мы нашли эту нишу. Эта ниша называется "военные аспекты гибридной войны"... Украина накопила очень серьезный и уникальный совершенно опыт именно военных аспектов гибридной войны. И мы будем развиваться в этом направлении, обмениваться опытом с нашими коллегами для того, чтобы сформировать целостную концепцию противодействия гибридным угрозам", - добавил Кулеба.

Кулеба также заявил, что сейчас "существенно ускорилась" работа над внедрением стандартов НАТО. В то же время он отметил, что вопрос "не только в стандартах как таковых".

"Следующий уровень - это достижение совместимости между Вооруженными силами Украины и стран НАТО. Но главное, о чем напоминают наши партнеры из альянса, в НАТО вступает не армия, в НАТО вступает страна. Поэтому вся страна должна меняться для того, чтобы соответствовать критериям членства в альянсе ", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина способна защищать свои интересы, "не прогибаясь под давлением партнеров", - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3154811
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, лучше быть ненужным НАТО чем нужным Рашке. Ибо если ты не нужен порядочным людям это обидно но терьпимо, а если ты нужен убийцам и лжецам - тогда это беда
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Умови вступу до НАТО треба виконати на 100%. А вимоги щодо вступу до ЄС треба передивитися. Там дуже багато дискримінаційних норм щодо національних інтересів України.
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//" "мы нужны друг другу"//"

Я так понимаю наступили дни Кулебы.....
Со слов Кулебы, санкции могут снять в любой момент и где он увидел нужность?
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Кулеба - а ты у курдов спроси зачем им нужна НАТА - пока курды были нужны, были братья до гроба, а как необходимость отпала, то мавр сделал свое дело...
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Ага, лучше быть ненужным НАТО чем нужным Рашке. Ибо если ты не нужен порядочным людям это обидно но терьпимо, а если ты нужен убийцам и лжецам - тогда это беда
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Были бы нужны-были бы давно в НАТО.А так получается нужны как туалетная бумага-в определенное время в определенном месте. Надо это понять и принять и строить отношения с теми кому действительно небезразличны: Грузия,Польша,Прибалты,Канада,Англия,Америка уже бы построили какие то оборонные юридические союзы в первую очередь.запускать по льготам инвесторов,создавать оборонные СП ит д и т.д..Но избирать надо патриотов и государственников
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Саме так. От я впевнений, що Кулеба у взаємовідносинах держави Україна і блоку НАТО точно зайвий.
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Знає, знає Кулеба об отношениях Украины с НАТО и ЕС: "мы нужны друг другу" - Цензор.НЕТ 7389 Как ваших за свинарчукизм на армии начали закрывать, так и работа по вступление в НАТО существенно ускорилась
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Но к зеленскому почему-то приезжал ************ лука, а не кто-то из стран НАТО.
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//" "мы нужны друг другу"//"

Я так понимаю наступили дни Кулебы.....
Со слов Кулебы, санкции могут снять в любой момент и где он увидел нужность?
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Кулеба об отношениях Украины с НАТО/ Вице-премьер и министр ещё не определились: ещё подождать или сдаться сразу раз Санкции ЕС против России могут быть сняты в любой момент, - Кулеба/ Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко.
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Умови вступу до НАТО треба виконати на 100%. А вимоги щодо вступу до ЄС треба передивитися. Там дуже багато дискримінаційних норм щодо національних інтересів України.
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Однією з умов вступу є рівень життя в країні.
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Только вот об этом нужно не только Кулебе заявлять.Нужно не цацькаться с ЕС и НАТО,а "не стесняться" требовать от них встречных шагов.В противном случае,нужно ограничить рынок Украины для их товаров ровно на потребность в них самой Украины.Нужно брать смело европейскую цену за всякого рода услуг и не тратиться на сдерживание нелегальных иммигрантов,просачивающихся через Украину в Европу.И наконец вновь восстановиться в статусе ядерных держав,на что ещё позволяют рессурсы и мощности.Пример Курдистана и "штанов майера" показал,насколько ЕС и НАТО реально защищают интересы Украины...С ними нужно языком равноправных требований,как Эрдоган.только так понимают.И только так реально можно остановить Путина.А у нас ещё с "совка" идёт привычка "заглядываьб в жопу" иностранщине.Вот даже нигерии-гондурасы и то заставили,что к ним уважительней относятся.."За державу обидно" (с)
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Мы уже в ЕС и НАТО ,Пеца все порешал -в Конституции уже записано,не надо ничего уже делать,только прославлять сивочелого,не так ли пороходрянь?
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