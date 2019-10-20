 Кулеба об отношениях Украины с НАТО и ЕС: "мы нужны друг другу"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"У нас общий подход в отношениях с ЕС и в отношениях с НАТО, заключается в том, что не мы доказываем им, почему мы им нужны, а мы исходим из того, что мы нужны друг другу. И вы абсолютно правы, не только мы что-то берем в НАТО, но и НАТО много берет у нас", - отметил он.

"Мы провели очень тщательный анализ того, в чем именно заключается эта добавленная стоимость и уникальная компетенция Украины, накопленная за последние 5 лет. Мы нашли эту нишу. Эта ниша называется "военные аспекты гибридной войны"... Украина накопила очень серьезный и уникальный совершенно опыт именно военных аспектов гибридной войны. И мы будем развиваться в этом направлении, обмениваться опытом с нашими коллегами для того, чтобы сформировать целостную концепцию противодействия гибридным угрозам", - добавил Кулеба.

Кулеба также заявил, что сейчас "существенно ускорилась" работа над внедрением стандартов НАТО. В то же время он отметил, что вопрос "не только в стандартах как таковых".

"Следующий уровень - это достижение совместимости между Вооруженными силами Украины и стран НАТО. Но главное, о чем напоминают наши партнеры из альянса, в НАТО вступает не армия, в НАТО вступает страна. Поэтому вся страна должна меняться для того, чтобы соответствовать критериям членства в альянсе ", - сказал Кулеба.

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