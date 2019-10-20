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 Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил,что получил письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке Brexit.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Запрос на отсрочку только что получил. Начинаю консультации с лидерами стран ЕС по поводу того, как реагировать", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Парламент Великобритании 19 октября впервые за 37 лет собрался в выходной, чтобы решить судьбу нового соглашения о Brexit, о котором договорился премьер-министр Борис Джонсон с лидерами ЕС.

Палата общин проголосовала за поправку, которая откладывает утверждение соглашения о выходе страны из Европейского союза.

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Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154810
 
 
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Туск!
Давай, пляши!
Тебе письмо пришло!
Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск - Цензор.НЕТ 3700
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тогда ты должен понять, что я имел ввиду
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Туск!
Давай, пляши!
Тебе письмо пришло!

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Меня?? Шо, серьезно?? Блин, надо готовиться))))))))
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Шо ты на меня гонишь!))) Я между прочим твои месенджи лайкаю и во многом согласен)))) Я не Премьер, думаю о титуле короля... но надо еще подумать.
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тогда ты должен понять, что я имел ввиду
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Страшно потужному ЕС оставаться без Британии Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск - Цензор.НЕТ 7379
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М-да. Кажуть, шо они по ночам свет кругом у себя включают, бо так страшно
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Британцы стали жертвой собственного снобизма. Будут еще долго ловить свой хвост, на потеху всей Европы.
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Это для европейцев, кацапам непонять.
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