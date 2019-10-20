 Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов:

дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Авдеевки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: трижды неподалеку Золотого-4 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Крымского - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.

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