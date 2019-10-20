 В Совете Европы ждут письмо об отсрочке Brexit, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск вечером в субботу, 19 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом по ситуации вокруг Brexit, сложившейся после голосования в этот день в британском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Как отметил Туск в Twitter, он ожидает письмо от Джонсона, очевидно имея в виду просьбу об очередном переносе даты выхода Великобритании из ЕС.

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На этот раз речь должна идти о 31 января 2020 года как очередной дате Brexit - именно она была зафиксирована в принятом в сентябре британским парламентом законе. Закон обязывает Джонсона просить отсрочки Brexit этот же день, если Палата общин не одобрит соглашение 19 октября.

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Впоследствии источник в Брюсселе подтвердил агентству новостей dpa, что Джонсон отправит соответствующее письмо еще в субботу. Дональду Туску нужно будет "несколько дней" для консультаций с лидерами стран ЕС относительно дальнейших шагов.

Впрочем, британский премьер настаивает, что он не будет просить ЕС об отсрочке Brexit. Вечером 19 октября в письме к британским парламентариям он отметил, что напишет Брюсселю о том, что "дальнейшее перенесение не является решением", цитирует агентство Reuters. "Вполне возможно, что наши друзья в Европейском союзе отклонят требование парламента по дальнейшему переносу (или не примут решение быстро)", - отметил Джонсон.

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Он пытается добиться поддержки соглашения и урегулированного выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Для этого Джонсон планирует уже 21 октября внести в Палату общин необходим проект закона о ратификации, которого требуют парламентарии, и в случае его быстрого прохождения заручится поддержкой соглашения. Ее после британского парламента должен также одобрить Европарламент.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Парламент Великобритании 19 октября впервые за 37 лет собрался в выходной, чтобы решить судьбу нового соглашения о Brexit, о котором договорился премьер-министр Борис Джонсон с лидерами ЕС.

Палата общин проголосовала за поправку, которая откладывает утверждение соглашения о выходе страны из Европейского союза.