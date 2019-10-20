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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4382) МВФ (2742) НБУ (4499) Милованов Тимофей (33)

 Миссия МВФ будет оценивать бюджет Украины на 2020 год, независимость НБУ, затраты на развитие и ход реформ, - Милованов

Миссия МВФ, которая через две-три недели прибудет в Киев, планирует сосредоточиться на изучении, в том числе, вопросам бюджета Украины на 2020 год, земельной реформы и гарантий последовательности со стороны нового правительства.

Об этом рассказал в субботу в Вашингтоне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тогда, в сентябре (когда миссия МВФ была в Украине впервые после выборов. – Ред.) бюджет не был подан, был только проект. Сейчас бюджет проголосовали в первом чтении. Это критично на самом деле, чтобы мы до конца проголосовали бюджет, и он прошел", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель

В связи с этим, по его словам, важно показать, что не будет неожиданных "сюрпризов" и критических вещей в новом бюджете. Кроме того, отметил министр, будет изучаться вопрос по реформированию рынка земли в Украине.

Впрочем, главное, по его словам, что будет интересовать МВФ, это две вещи: "Как мы будем экономически расти и при этом удерживать макроэкономическую стабильность". Поэтому, продолжил он, вопросы со стороны Фонда будут касаться также независимости Центрального банка, политики ставок, затрат на развитие, а также относительно реформ - начиная от рынка земли и заканчивая приватизацией государственных предприятий - для того, чтобы экономика начала расти.

"Они хотят нас поддержать, но им нужно убедиться, что мы знаем, что делаем, и что мы действительно перейдем на экономический рост. Если мы их убедим, я думаю, будет все хорошо", - отметил чиновник.

Министр также подчеркнул: "Если Украина убедит МВФ, то за ними пойдут и другие инвесторы, не только те, что покупают украинские государственные ценные бумаги, но также те, что прямыми инвестициями будут создавать рабочие места".

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154803
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
На мой взгляд, вся эта катавасия с тарифами имеет под собой даже не цель нажиться на тарифах, это промежуточная цель, а главная - прибрать к рукам рынок жилья
Фактически отобрать у населения квартиры за долги по коммуналке, а потом эти же квартиры населению за их же деньги и сдавать

Дьявольский план
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Як так сталось, що за 5 років Пороха, з війною та анексією Криму, в Україні побудовано 219 нових заводів, а за 5 місяців Зеленського з України йдуть міжнародні системні бюджетоутворюючі підприємства?
(C)
@artnataliwood5
🤔
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С учётом уровня интеллекта данной "команды", наилучшим ходом со стороны МВФ был бы ультиматум: "переходИте под наше внешнее управление, или мы разотрём гривну в порошок".
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в кои-то веки наркоман-кенгурятник выдал что-то стоящее. даже лайк тебе поставил
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Маски сброшены.40 конгрессменов США из так называемой "Демократической партии", направили письмо Государственному департаменту с требованием ввести украинский батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций (FTO). Соответствующее заявление было размещено в среду на сайте члена Конгресса Макса Роуза.Конгрессмен утверждает, что батальон "Азов" является одной из иностранных группировок, причастных к недавним террористическим атакам (но не назвал каким) и вербовке американцев.
в дополнение к этому демократы" утверждают, что "Азов" представляет угрозу для граждан США, национальной безопасности и экономическим интересам страны.Надеюсь, что это наконец откроет глаза украинцам массово поклоняющимся "демократической" партии Байдена и Обамы
https://maxrose.house.gov/uploadedfiles/2019.10.16_rose_fto_letter_to_state.pdf?fbclid=IwAR2-juq4x4N9_rcxoPvpwQDocq4no9b7xhtMVOAD2gFo1xZ4sCm_rk_dl_E
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