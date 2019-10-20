 Украина способна защищать свои интересы, "не прогибаясь под давлением партнеров", - Кулеба

"Давайте сохраним интригу. Это же продолжается. Я вам скажу, что отсутствие украинской делегации на октябрьской сессии произвело сильное впечатление на наших оппонентов", - сказал Кулеба в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Риге в начале сентября состоялась встреча, где был создан формат "Балтия плюс".

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"Это группа стран, три балтийские страны, плюс сейчас Украина, Грузия, которые выступили против возвращения российской делегации в ПАСЕ в том виде, в котором это произошло, и договорились координировать свои шаги в дальнейшем. Это очень перспективный формат, который может расширяться. Он посылает очень четкий сигнал всем тем, кто был убежден, что они могут вернуть Россию, а при этом не будет никаких последствий... И вот развитие этого формата будет одним из приоритетов Украины в Совете Европы", - сообщил чиновник.

По словам Кулебы, нынешнее руководство ПАСЕ показало организацию до состояния, когда "за ПАСЕ становится стыдно".

Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста. 30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.

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