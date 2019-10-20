EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  301  16
Все про:ПАСЕ (1482) Кулеба Дмитрий (187)

 Украина способна защищать свои интересы, "не прогибаясь под давлением партнеров", - Кулеба

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба отказался отвечать на вопрос о том, поедет ли украинская делегация на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, но подчеркнул, что Украина способна защищать свои интересы, "не прогибаясь под давлением партнеров".

"Давайте сохраним интригу. Это же продолжается. Я вам скажу, что отсутствие украинской делегации на октябрьской сессии произвело сильное впечатление на наших оппонентов", - сказал Кулеба в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Риге в начале сентября состоялась встреча, где был создан формат "Балтия плюс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России могут быть сняты в любой момент, - Кулеба

"Это группа стран, три балтийские страны, плюс сейчас Украина, Грузия, которые выступили против возвращения российской делегации в ПАСЕ в том виде, в котором это произошло, и договорились координировать свои шаги в дальнейшем. Это очень перспективный формат, который может расширяться. Он посылает очень четкий сигнал всем тем, кто был убежден, что они могут вернуть Россию, а при этом не будет никаких последствий... И вот развитие этого формата будет одним из приоритетов Украины в Совете Европы", - сообщил чиновник.

По словам Кулебы, нынешнее руководство ПАСЕ показало организацию до состояния, когда "за ПАСЕ становится стыдно".

Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста. 30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.

Также читайте: Возвращение России в ПАСЕ вредит будущему Совета Европы, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3154801
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украина прогибается под давлением олигарха который контролирует эту власть.
 показать весь комментарий
 
 
А никто и не прогибается. Беня просто и есть верховная власть

Украина способна защищать свои интересы, "не прогибаясь под давлением партнеров", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2813
 показать весь комментарий
 
 
Eсли заниматься судебными преследованиями тех кто всеми правдами и неправдами обеспечивал ВПК необходимыми запчастями во время войны, кто же этот режим будет уважать ? Об них только ноги вытирать будут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
материал огонь про основного слугу Каломоева:
Семья пропагандиста Дубинского - ярые сепаратисты из ДонецкаУкраина способна защищать свои интересы, "не прогибаясь под давлением партнеров", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4576
https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske
 показать весь комментарий
 
 
Украина была способна защищать свои интересы только когда ней управлял Воин, а не плешивый сосунок
 показать весь комментарий
 
 
Воины кончились, остались только "эффективные менеджеры"....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все эти демарши в купе с прибалтийскими "тиграми"-это как купить билет но на-зло кондуктору пойти пешком
 показать весь комментарий
 
Какая еще "Балтия+"? Как вы задрали, клоуны, со своими флешмобами и перфомансами... Нет бы, что-нибудь путевое для страны сделать....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх