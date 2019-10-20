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Все про:G7 (323) миротворцы (841) ООН (2860) Кислица (34)

 UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", - Кислица

Военные контингенты стран-членов ООН, выделенные по Уставу Организации в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности, называют "персонал по поддержанию мира" и/или "голубые каски".

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, эксперты, журналисты, в свое время я здесь уже писал, что UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", всеми другими официальными языками ООН они называются "персонал по поддержанию мира" и/или "голубые каски", - отметил заместитель министра.

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Их мандаты, которые одобряются ООН - "to keep", что с английского языка переводится как "поддерживать мир".

"И это не единственный пример российской, собственно московской, интерпретации терминов... часто не без последствий. Так же, только в российском воображении существовала "Большая" восьмерка. Семерка на всех языках ее участников называлась и называется Группа 7, или просто G7. Ибо G от Group, а не от great, grand, grandiose, и даже случайное и временное членство в Группе неразвитой экономически и вполне недемократической России не сделало ее "Большой" на русский лад. Скорее - немного испорченной. Кажется с G7 разобрались, и я наблюдаю, что в русскоязычных документах и текстах все чаще употребляется правильное название - Группа 7", - отметил Кислица.

UN peacekeepers только в русском языке называются миротворцами, - Кислица 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3154800
 
   
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СН нужно поднять вопрос законодательно обязать Кремль переименовать миротворцев в миродержцев.
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знаємо ми про мацькальські галубіє биретьі UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", - Кислица - Цензор.НЕТ 8017
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UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", - Кислица - Цензор.НЕТ 3546Ну так. Вот это - Миротворец. Colt Peacemaker(англ. миротворец)
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уборщица - оператор метлы, швабры. Но Кислица уж точно оператор словоблудия
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А для поддержания мира и творения какие-то разные действия?
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Есть, Творец может быть только один, а в качестве поддержки или три слона, или три черепахи, или три кита, но Кислице на хватило образования, чтобы ввернуть эти убедительные аргументы...
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Кацапам так припали до душі піндосівські назви професій,що вони тепер
Грузчік- оператор по пєрємєщенію грузов
Уборщіца- клінінг-менеджер
Прораб- супервайзер
Няня- боби-сітер
Вахтьор-коордінатор входних,виходних потоков
Секретарша-кофе-леді
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сьогодні завантажив 22 тонни сої через метатель лопатою, соя поїхала, можливо, в Польщу, де з неї зроблять ковбасу Мартаделлу за 2.60 зл. 600 гр. Оператор лопати передає земляку оператору ковбасного цеху привіт.
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Это просто показатель уровня сегодняшнего МИДа.... В то время, когда внешняя политика государства трещит по швам, замминистра дает уроки правописания.... Как здесь не вспомнить знаменитые слова Лаврова....
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Понятие «Большая семёрка» возникло в российской публицистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как Great Seven («большая семёрка»), хотя в действительности оно расшифровывается как Group of Seven («Группа семи»)

Это было еще в 90-х годах понятно, Кислица, не неси чушь.
Чес-слово, то что я сейчас в этой статье прочитал - тупейший маразм. Миротворцами их называют еще со времен совка, причем все русскоязычное население земного шара. Сам по себе язык способен ассимилировать чужеродные слова в удобно варимые. Ты ж плять не называешь бильярд шарокатом, а калоши мокроступами?
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