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 Меркель и Путин по телефону обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" и транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 19 октября, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины, говорится в сообщении на сайте канцлера.

В обнародованном на сайте Кремля сообщении о телефонном разговоре отмечается, что он состоялся по инициативе немецкой стороны.

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Российский президент в разговоре отметил, что следующий саммит "нормандской четверки" нужно "тщательно" подготовить и он должен завершиться "конкретными результатами". Кроме того, Путин обвинил украинскую сторону в нежелании проводить разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, а заявил о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154793
 
 
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путин-*****, так что обсуждать особо нечего ... Меркель и Путин по телефону обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" и транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 457
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Украине будет брошена кость в размере 2 млрд. транзитных, пока Дания ещё сопротивляется - но только на один год.
А потом можно будет пилить трубу на металл.
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