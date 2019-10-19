 Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд

Об этом говорится в публикации на facebook-странице ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Экс-первого заместителя секретаря СНБО будут содержать под стражей с правом внесением залога в размере 10623130 гривен. Соответствующее решение было принято сегодня следственным судьей ВАКС после длительного заседания.

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Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены из-за деятельности экс-первого заместителя секретаря СНБО.

Согласно постановлению, подозреваемый не может покидать территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый будет носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

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