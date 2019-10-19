 Санкции ЕС против России могут быть сняты в любой момент, - Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"О том, что нужно снимать санкции, начали говорить ровно на следующий день после того, как эти санкции были введены. Постоянно бродит эта идея в мыслях и в головах, и рука отдельных наших европейских партнеров постоянно тянется на заседаниях Европейского Совета, чтобы нарушить консенсус против санкций. Так, санкции принятые ЕС. Они принимаются - их действие продолжается консенсусом. И в любой момент (и мы должны осознавать этого) режим санкций может быть изменен", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что если и состоится демонтаж санкционного режима, то начнется он со снятия секторальных санкций.

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"То есть тех, которые наиболее болезненны. Тогда сигнал будет такой, что санкции остались, мы просто частичку сняли санкций, чтобы поощрить Россию. Но, по сути, вот это и есть главный индикатор - секторальные санкции ", - добавил Кулеба.