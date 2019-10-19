EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2433  102
Материалы по теме:
Все про:санкции (7493) Евросоюз (12629) Кулеба Дмитрий (186)

 Санкции ЕС против России могут быть сняты в любой момент, - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что санкции Европейского союза против России из-за ее агрессию против Украины могут быть сняты в любой момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"О том, что нужно снимать санкции, начали говорить ровно на следующий день после того, как эти санкции были введены. Постоянно бродит эта идея в мыслях и в головах, и рука отдельных наших европейских партнеров постоянно тянется на заседаниях Европейского Совета, чтобы нарушить консенсус против санкций. Так, санкции принятые ЕС. Они принимаются - их действие продолжается консенсусом. И в любой момент (и мы должны осознавать этого) режим санкций может быть изменен", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что если и состоится демонтаж санкционного режима, то начнется он со снятия секторальных санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба

"То есть тех, которые наиболее болезненны. Тогда сигнал будет такой, что санкции остались, мы просто частичку сняли санкций, чтобы поощрить Россию. Но, по сути, вот это и есть главный индикатор - секторальные санкции ", - добавил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3154790
 
 
 Топ комментарии
 
Там только ЗЕбилы, настоящие украинцы в этой кацапкой помойке и дня не смогут прожить нормально.
 показать весь комментарий
 
Может им кто-то сообщил что 1-2млн. наших вкалывают на тех кто напал на их страну и терпят там насмешки?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ляктричество Украина возобновила покупать в оккупанта , угли тоже покупает ,торговля идет полным ходом...на кой ЕС санкции против рашиста...если Украина сама их не вводит,торгуя с ним , отчисляя монеты оккупанту для содержания ордло и поддержания, за украинские деньги военный конфликт...???
 показать весь комментарий
 
Порохососы завтра будет майдан по поводу задержания подсвинка Свинарчука?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх