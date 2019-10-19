 В Днепре в результате ДТП погиб полицейский. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 октября, около 17:00.
Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей.
В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
погиб сам... и переколотил еще три авто с людьми и детьми...